Fenerbahçe taraftarının aklı yine karıştı!

2018 yılında yapılan başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ve Ali Koç yarışmış, Koç Fenerbahçe’nin 37. başkanı seçilmişti.

O dönem Aziz Yıldırım’ı istemeyen taraftar, Ali Koç başkan seçilsin diye elinden geleni yapmıştı. Nitekim de istedikleri olmuştu.

Bugün gelinen noktaya bakıldığında ise o gün Aziz Yıldırım’ı istemeyen taraftar bu kez Ali Koç’u istemiyor.

Taraftarın yaşadığı durum tam bir “dejavu” değil de nedir?

Aziz Yıldırım çare olur mu bilinmez ama şu bir gerçek ki taraftar, Aziz başkanı tekrar Fenerbahçe’nin başında görmek istiyor.

Yıldırım da geçen hafta başkanlık için sinyalleri vermiş, “Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz. Hiç kimse çıkmazsa ben varım.” demişti.

Önümüzdeki günler ne gösterir bekleyip göreceğiz fakat Fenerbahçe’de sular durulacak gibi değil.

ERDEN TİMUR – DİNÇER AZAPHAN A.Ş.



Söz konusu Galatasaray olunca, hiç düşünmeden elini taşın altına koyan iki efsane isim: Erden Timur ve Dinçer Azaphan.

Galatasaray’ı gözü gibi seven bu iki ismi taraftarlar da yere göğe sığdıramıyor.

Nasıl sığdırsınlar ki? Kötü giden günlerde kimseden ses çıkmazken, Erden Bey ve Dinçer Bey’in yaptıkları ortada.

Dinçer Bey’in kaçıncı sporsorluğu, o kadar çok ki eminim kendisi bile bilmiyordur.

Şimdi de sponsorluk için Rezan Epözdemir’in ismi geçiyor.

İşler yolunda gidince herkes sıraya girmiş durumda.

Fakat kötü günlerde Erden Timur ve Dinçer Azaphan’dan başkasını ne yazık ki göremedik.

Twitter: Basintribunu_