26 – 02 Temmuz 2023 Haftalık Burç Astroloji: 26 Haziran ve 01 Temmuz Ayın En Yoğun günleri!

26 Haziran ve 01 Temmuz Toplam -11 katsayısı ile Ayın En olumsuz günlerindendir. 19 Haziran haftasından beri Venüs ve Mars Aslan burcunda son derece katsayı düşürdü. Venüs ve Marsın katsayı düşürmesi şiddet ve terör olaylarında, yangın ve patlamalarda artışa sebep olmaktadır. Ayrıca Venüs parayı Mars zorlanmayı da sembolize ettiğinden Ekonomik konularda da zorlanmalar, ekonomik patlamalar olasıdır.

Hafta boyu Venüs Transiti Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler, Terazi, Akrep, Yay, Kova olanları olumsuz etkilemeye devam edecektir. Özellikle Tr Venüs 26, 28 Haziran ve 01 Temmuzda -3 seviyesinde olup Boğa ve Terazilerin keyfini kaçırabilir. Natal gezegenleri Boğa ve Terazide olanların kronik hastalıkları artabilir.

Örneğin Natal Güneşi Terazi olan Rusya Başkanı Putin’in Natal Güneşinin katsayısı -3 birim düşeceğinden 26, 28 Haziran ve 01 Temmuzda varsa kronik hastalıkları artabilir. Rusya Başkanı Putin’in katsayısı 01, 03, 05 Temmuzda son derece düşeceğinden suikastlere de açık hale gelebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 26, 28, 29 Haziran, 01 Temmuzda Mars Transiti -3 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler**, Başak, Terazi, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları olumlu Natal Marsı Yengeç, Oğlak olanları ise olumlu etkileyebilir. 28 Hazirandan itibaren Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin gibi Tr Marsdan olumsuz etki almaya başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın astrolojik katsayıları özellikle 05, 06 Temmuzda son derece düşeceğinden her türlü tehlikeye karşı dikkatli olmalı.

26 Haziran ve 01 Temmuzda Koç burcu NATO’nun katsayısı son derece düşeceğinden Rusya’ya karşı yaptığı tatbikatları gerçeğe dönüştürebilir. NATO’Nun içindeki kavga ve tartışmalar artabilir.

26 Haziran ve 01 Temmuzda Tr Venüs ve Marsdan Ukrayna başkanı Zelenski de olumsuz etkiler alabilir. Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski NATO’dan ve Koç burcu Blinken’dan olumsuz etkiler alabilir. Zelenski’nin NATO’ya fazla güvenmemesi gerekebilir.

26 Haziran ve 01 Temmuzda eski ABD Başkanı Trump da Mars ve Venüsden olumsuz etkiler alabilir. Trump’ın Natal Güneşi İkizler Marsı Aslan olduğundan özellikle 01 Temmuzda Tr Marsdan çift yönde olumsuz etkiler almaktadır. Trump da her türlü kaza ve suikastlere açık gözüküyor.

26 Haziran ve 01 Temmuzda Akrep burcu ABD Başkanı Biden da Venüs ve Marsdan son derece olumsuz etkiler alabilir. Biden’ın kronik hastalıkları başgösterebilir.

26 Hazianda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir. 01 Temmuzda ise olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir. 01 Temmuzda olumsuz hava katsayısı -1 olduğundan tropikal bölgelerde şiddetli yağışlar, fırtına ve kasırgalar oluşabilir. 01 Temmuzda zorunlu değilse yolculuk yapılmamalıdır.

26 Haziran haftasında Tr Venüs ve Mars, Natal Güneşi ve Venüsü Akrep Marsı Terazi olan Türkiye’yi ekonomik açıdan son derece olumsuz etkileyebilir. 26 Haziran ve 01 Temmuzda Venüs ve Mars birlikte Dünya çapında Ekonomik bir Yangını sembolize etmektedir.

27 Hazirandan itibaren Mars Transiti 22 derece Aslan burcunda olacağından Marsdan en olumsuz etkiyi İkizler ve Yay burçları yani iletişim ve ulaşım almaya başlayabilir. 27 Hazirandan itibaren bilhassa 28, 29 Haziran ve 01 Temmuzda Mars -3 katsayısında olacağından iletişim (internet, vs) ve ulaşımda (hava, kara, deniz, vs) zorlanmalar, kazalar ve arızalar, siber saldırılar olabilir. Yay burcunu sembolize eden uzay yolculuklarında da arızalar olabilir. 28, 29 Haziran ve 01 Temmuzda Uçak kazaları artabilir.

Hafta boyu özellikle 26 – 29 Haziran arası Tr Uranüs de -3 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova olan Elon Musk hem Uranüsden olumsuz etki alabilir hem de Natal Marsı Kova olduğundan başkalarını Uranüsyen konularda olumsuz etkileyebilir. Uranüs teknolojik konuları ve bilimsel çalışmaları sembolize etmektedir. 26 Haziran haftasında Elon Musk’ın yapacağı bir takım aykırı bilimsel çalışmalar hem kendini hem de etrafındakiler olumsuz etkileyebilir.

26 – 29 Haziran arası olası aykırı bilimsel çalışmalar Başak – Balık aksını olumsuz etkileyeceğinden sağlıkla ilgili olabilir. Bu olası aykırı çalışmalar yeni bir laboratuvar virüsüne yada aykırı bir yapay zeka çalışmasına işaret etmektedir. Bu Uranüsyen aykırı çalışmaların sonuçları belki Medyaya aylar sonra yansıyabilir.

26 – 29 Haziran arası Uranüs -3 katsayısında olacağından özgürlükçü aykırı kişilerin protestoları terör eylemlerine dönüşebilir. Bu durumdan Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail son derece olumsuz etkiler alabilir. Kova burcu Zelenski de Uranüsden son derece olumsuz etkiler almaktadır.

26 ve 28 Haziranda Tr Ay +3 katsayısında olup Natal Marsı Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Terazi, Koç, Yengeç, Oğlak olanları olumsuz etkileyebilir. Özellikle 26 ve 28 Haziranda Irak ve Suriye’nin ülke güvenliği düşebilir ve terör saldırıları olabilir.

26 ve 28 Haziranda Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya arasında bir ülke güvenliği çatışması yaşanabilir. 26 ve 28 HAziranda Terazi burcu Çin ile Amerika arasında da bir sınır güvenliği çatışması yaşanabilir.

28 Haziran Güneş (+5) ve Merkür (+6) Yengeç burcunda ve yüksek katsayıda olup Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Başak olan Ukrayna tüm olumsuzluklara karşın Güneş ve Merkürden son derece olumlu etkiler alabilir. Güneş ve Merkür Dünyanın gündemine oturacak önemli bir anlaşma yada sözleşme olabilir. Natal Marsı Koç olan NATO, Natal Marsı Terazi olan Suriye ve Türkiye, Natal Marsı Balık olan İran, Natal Marsı Koç olan Filistin ve Irak gibi ülkeler ve gruplar da Güneş ve Merkürden olumlu etkiler alıp Dünyanın gündemine oturabilirler.

28 Haziranda Natal Marsı Balık olan Meral Akşener de Tr Güneş ve Merkürden son derece olumlu etkiler alabilir ve Türkiye’Nin gündemine oturabilir. 28 Haziranda Natal Marsı Balık olan Meral Akşener ve Partisine bir kısmet var.

26 Haziran Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, yangın ve patlamalar, terör ve şiddet olayları olasıdır. 01 Temmuzda olumsuz hava koşulları ve kazaları olasıdır.

26 Haziran zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

01 Temmuz olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

Ons Altın 28 Haziranda diğer günlere göre yükselebilir.

Ons Gümüş 29 Haziranda diğer günlere göre yükselebilir.

28 Haziranda Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

26 Haziranda Dolar yükselse de 27 Hazirandan itibaren Dolar TL karşısında düşebilir.

29 Haziranda Bitcoin yükselebilir.

27 Hazirandan itibaren Dolar Euro karşısında da düşebilir. Euro bilhassa 29, 30 Haziranda yükselebilir.

26 Haziranda Bist100 diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

26 Haziran Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Başak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————————————————-

(26 Haziran ve 01 Temmuz 5.ev Mars ve Venüs dikkat, 2.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 4.ev Güneş ve Merkür Süper)

Yükselen Boğa ———————————————————————————-

(26 Haziran ve 01 Temmuz 4.ev Mars ve Venüs dikkat, 1.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 3.ev Güneş ve Merkür Süper)

Yükselen İkizler ———————————————————————————–

(26 Haziran ve 01 Temmuz 3.ev Mars ve Venüs dikkat, 12.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 2.ev Güneş ve Merkür Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————————————————

(26 Haziran ve 01 Temmuz 2.ev Mars ve Venüs dikkat, 11.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 1.ev Güneş ve Merkür Süper)

Yükselen Aslan ————————————————————————————

(26 Haziran ve 01 Temmuz 1.ev Mars ve Venüs dikkat, 10.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 12.ev Güneş ve Merkür Süper)

Yükselen Başak ————————————————————————————

(26 Haziran ve 01 Temmuz 12.ev Mars ve Venüs dikkat, 9.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 11.ev Güneş ve Merkür Süper)

Yükselen Terazi ————————————————————————————

(26 Haziran ve 01 Temmuz 11.ev Mars ve Venüs dikkat, 8.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 10.ev Güneş ve Merkür Süper)

Yükselen Akrep ————————————————————————————

(26 Haziran ve 01 Temmuz 10.ev Mars ve Venüs dikkat, 7.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 9.ev Güneş ve Merkür Süper)

Yükselen Yay ————————————————————————————

(26 Haziran ve 01 Temmuz 9.ev Mars ve Venüs dikkat, 6.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 8.ev Güneş ve Merkür Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————————————————

(26 Haziran ve 01 Temmuz 8.ev Mars ve Venüs dikkat, 5.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 7.ev Güneş ve Merkür Süper)

Yükselen Kova ————————————————————————————

(26 Haziran ve 01 Temmuz 7.ev Mars ve Venüs dikkat, 4.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 6.ev Güneş ve Merkür Süper)

Yükselen Balık ————————————————————————————

(26 Haziran ve 01 Temmuz 6.ev Mars ve Venüs dikkat, 3.ev Uranüs Dikkat, 28 Haziran 5.ev Güneş ve Merkür Süper)