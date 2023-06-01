Yükselen değer: Barış Alper Yılmaz

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Letonya’dan sonra Galler’i de mağlup etti. Puanını 9’a çıkaran Milliler, D Grubu’nda da liderliğini sürdürmüş oldu.

Son iki maça direkt etki edip saha içinde en çok mücadele eden isim ise Galatasaray’ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz desem sanırım kimse itiraz etmez.

23 yaşındaki oyuncu, maça forvet başladı, sol kanada geçti, sağ kanattan asist yaptı ve maçı sağ bek bitirdi.

Barış Alper’i, fizik gücü ve hızının yanında, top ayağındayken önceden çevre kontrolü yapar ve daha sakin kalarak hareket ederse, çok daha iyi yerlerde görmemiz tesadüf olmaz.

Tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi, alt liglerden gelip milli takım seviyesine çıkmak da kolay iş değil, Barış Alper daha da yükselecek.

ARDA GÜLER’İ RAHAT BIRAKIN

Fenerbahçeli taraftarların takımda kalması için dualar ettiği Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler, Galler’e öyle bir gol attı ki sahadaki takım arkadaşları dahil herkes parmağını ısırdı.

Arda Turan’dan sonra belki de yurt dışında Türkiye’yi çok iyi temsil edecek bir oyuncu varsa o da Arda Güler’dir.

Yurt dışında yaşayacağı kariyer belki de Arda Turan’dan da daha iyi olacak.

Olacak olmasına da genç oyuncuyu rahat bırakan yok ki.

Hemen hemen her gün hakkında bir sürü dedikodu çıkıyor.

Hatta maç sonrası TRT spikeri İbrahim Kırkayak kendisine de transfer haberlerini sordu fakat bir cevap alamadı.

Türkiye’de zaten bu tarz yetenekler az yetişiyor. El birliğiyle genç oyuncuyu yıpratmaktan vazgeçelim.

Arda Güler, ailesiyle birlikte kendisine uygun kariyer yolunu çizecektir.