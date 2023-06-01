Ben çok bahar gördüm, karakış gördüm,
Aldatanlar gördüm, aldanış gördüm,
Pişmanlık, gözyaşı, yıkılış gördüm,
Aldım da kendimi gittim bu yerden,
Yordu hayat beni, döndüm seferden.
***
Nice sözler duydum, çok bakış gördüm,
Mazlum yüreklerde yakarış gördüm,
Umutsuz, çaresiz bekleyiş gördüm,
Aldım da kendimi gittim bu yerden,
Bıktım yalanlardan, döndüm seferden.
***
Yürekler daralmış, arayış gördüm,
Duymadı kulaklar, haykırış gördüm,
Mutsuzdu insanlar, ağlayış gördüm,
Aldım da kendimi gittim bu yerden,
Kaçtım dalaletten, döndüm seferden.
***
Gittim çünkü sınadılar sabrımı,
Kanadı beynimin her bir kıvrımı,
Tükettiler güvenimi, saygımı,
Aldım da kendimi gittim bu yerden,
Gördüm hıyaneti, döndüm seferden.
***
Gittim buralardan kimse duymadı,
Ruhum çıktı gitti, bedenim kaldı,
Ben çok çabaladım ama olmadı,
Aldım da kendimi gittim bu yerden,
İçim kan ağladı, döndüm seferden.
***
Herkes yola düşmüş kendisi için,
Lider, hoca, şeyh ve partisi için,
Kimse sefer yapmaz bu vatan için,
Aldım da kendimi gittim bu yerden,
Gördüm gerçekleri, döndüm seferden.
AHMET BERHAN YILMAZ
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