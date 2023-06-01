Ben çok bahar gördüm, karakış gördüm,

Aldatanlar gördüm, aldanış gördüm,

Pişmanlık, gözyaşı, yıkılış gördüm,

Aldım da kendimi gittim bu yerden,

Yordu hayat beni, döndüm seferden.

***

Nice sözler duydum, çok bakış gördüm,

Mazlum yüreklerde yakarış gördüm,

Umutsuz, çaresiz bekleyiş gördüm,

Aldım da kendimi gittim bu yerden,

Bıktım yalanlardan, döndüm seferden.

***

Yürekler daralmış, arayış gördüm,

Duymadı kulaklar, haykırış gördüm,

Mutsuzdu insanlar, ağlayış gördüm,

Aldım da kendimi gittim bu yerden,

Kaçtım dalaletten, döndüm seferden.

***

Gittim çünkü sınadılar sabrımı,

Kanadı beynimin her bir kıvrımı,

Tükettiler güvenimi, saygımı,

Aldım da kendimi gittim bu yerden,

Gördüm hıyaneti, döndüm seferden.

***

Gittim buralardan kimse duymadı,

Ruhum çıktı gitti, bedenim kaldı,

Ben çok çabaladım ama olmadı,

Aldım da kendimi gittim bu yerden,

İçim kan ağladı, döndüm seferden.

***

Herkes yola düşmüş kendisi için,

Lider, hoca, şeyh ve partisi için,

Kimse sefer yapmaz bu vatan için,

Aldım da kendimi gittim bu yerden,

Gördüm gerçekleri, döndüm seferden.

AHMET BERHAN YILMAZ