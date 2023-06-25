19 – 25 Haziran 2023 Haftalık Burç Astroloji: 22 Haziran Yoğun 24 Haziran Venüs, Mars, Uranüs Dikkat

22 Haziran haftanın en yoğun günü olup zayıf fay hatlarında şiddetli depremlere, şiddet ve terör olaylarına dikkat etmek gerekebilir. Hafta boyu Venüs ve Mars Aslan burcunda düşük katsayıda olacaktır. Uranüs de Boğa burcunda son derece düşük katsayıda olacaktır. Özellikle 24 Haziranda Venüs ve Uranüs -3 katsayısında, Mars -2 katsayısında olacaktır.

Venüs, Mars ve Uranüsün düşük katsayıda olması ne demektir? Venüs mal, mülk, toprak paylaşımlarını sembolize ederken, Mars kavga, şiddet, terör ve zorlanmaları sembolize eder. Venüs ve Mars her ikisi de Aslan burcunda olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler, Terazi, Akrep, Yay, Kova burçlarını olumsuz etkileyebilir. Hafta boyu ve özellikle 24 Haziranda Venüs ve Mars hangi evinizdeyse yani Aslan burcu hangi evinizde bulunuyorsa o konularda zorlanmalar, kavga, şiddet ve hesapta olmayan harcamalar çıkabilir.

Örneğin Yükselen Aslanların hafta boyu Venüs ve Mars 1.evlerinde olacağından özellikle 24 Haziranda 1.evi sembolize eden fiziksel sağlıkla ilgili konularda dikkatli olmaları gerekebilir. 1.evdeki Mars kazaları da beraberinde getirebilir. Yükselen Yengeçlerin ise Venüs ve Mars 2.evlerinde olacağından bilhassa 24 Haziranda hesapta olmayan harcamalar, mal-mülk kayıpları yada para kavgaları yaşanabilir.

Dünya genelinde Akrep burcu ABD Başkanı Biden Venüs ve Marsdan son derece olumsuz etkiler alabilir. Örneğin Akrep burcu Biden Koç burcu Blinken’dan sosyal ve siyasi konularda olumsuz etkiler alabilir. Biden ve Blinken arasında sert tartışmalar yaşanabilir. Biden Koç burcu NATO’dan da bazı fikir ayrılıkları kapsamında olumsuz etkiler alabilir.

Koç burcu NATO’nun bilhassa 24 Haziranda katsayısı düşeceğinden daha agresif ve saldırgan olabilir. 24 Haziranda Terazi burcu Putin’in keyfi NATO yüzünden kaçabilir. 24 Haziranda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna başkanı Zelenski de Koç burcu NATO’dan ve Terazi burcu Putin’den olumsuz etkiler alabilir. Zelenski’nin hafta boyu Venüs ve Marsdan son derece olumsuz etkiler alması olasıdır. Zelenski bilhassa 24 Haziranda kaza ve suikastlere açık bir hale gelebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 24 Haziranda Zelenski gibi Terazi burcu Putin de Venüs ve Marsdan olumsuz etkiler alabilir. Putin’in yükselen burcunu Başak olarak tahmin ediyoruz ve 12.evi (gizli düşmanlar) Aslan olduğundan 24 Haziran civarı Putin de suikast ve kazalara açık hale gelebilir. Putin’in Marsiyen ve Venüsyen kişilere çok dikkat etmesi gerekebilir. 24 Haziranda Koç burcu NATO’nun hedefinde hem Zelenski hem de Putin olabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 24 Haziranda Natal Güneşi Boğa Marsı Koç Muharrem İnce de Venüs ve Mardan son derece olumsuz etkiler alabilir. Ama Muharrem İnce bir yandan da düşmanlarının korkulu rüyası olabilir. Muharrem İnce’nin bilhassa 24 Haziranda sağlığına da çok dikkat etmesi gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 24 Haziranda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail Venüs ve Mars Transitlerinden son derce olumsuz etkiler alabilir. İsrail’in içindeki protestolar bilhassa 24 Haziranda son safhaya ulaşabilir. İsrail ayrıca Natal Marsı Terazi olan Türkiye’den ve Natal Marsı Koç olan Filistin’den de olumsuz etkiler alabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 24 Haziranda Suriye, Azerbaycan, Filistin, Türkiye, Brezilya, Türkmenistan, İsrail, Yunanistan gibi ülkelerde şiddet, terör, yangın olayları artabilir.

Venüs ve Mars Aslan burcunda yangın ve patlamaları da sembolize etmektedir. Hafta boyu bilhassa 24 Haziranda yangın ve patlamalarda artışlar yaşanabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 24 Haziranda Uranüs -3 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları son derece olumsuz etkileyebilir. 24 Haziranda asi ve aykırı kişilerin protestoları terör eylemlerine dönüşebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 24 Haziranda Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova olan Elon Musk Uranüsden olumsuz etkiler alabilir. Uranüsün sembolize ettiği teknolojik alet arızaları Elon Musk’ı olumsuz etkileyebilir.

25 Haziranda Tr Ay +5 katsayısında olup Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler**, Aslan, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları olumlu Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkilemesi olasıdır. Örneğin 25 Haziranda Terazi burcu Suriye ve/veya Yengeç burcu Irak’ın ülke güvenliği ihlal olabilir.

Hafta boyu Tr Güneş yüksek katsayıda olup bilhassa 23 ve 25 Haziranda +5 katsayısında olup Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. 25 Haziranda Tr Merkür de +5 katsayısında olup Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanları olumlu etkileyebilir. 25 Haziran Pazar olduğundan Tr Güneş ve Merkürün olumlu etkisi 26 Haziran Pazartesiye de yansıyabilir. Örneğin 25 Haziranda NATO ile Ukrayna arasında yada Türkiye ile Suriye arasında yada Türkiye ile Ukrayna arasında verimli bir sözleşme Dünyanın gündemine oturabilir. Bu arada Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan İran ile ilgili verimli bir anlaşma yada sözleşme de olabilir.

25 Haziranda Natal Marsı Koç olan Muharrem İnce ile Natal Marsı Balık olan Meral Akşener de Merküryen anlaşmalara imza atıp Türkiye’nin gündemine oturabilirler.

22 Haziranda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olasıdır. 22 Haziran Deprem katsayısı -1 olduğundan 22 Hazirandan max (-/+) 30 gün içinde büyüklüğü 7.0 – 7.5 civarı bir deprem beklenebilir. 17 Hazirandan da bir deprem dalgası geleceğinden 19 Haziran haftası şiddetli depremlerin olma olasılığı artabilir.

22 Haziranda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

19 Haziranda olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

22 Haziranda Ons Altın diğer günlere göre düşebilir. Ama Ons Altın 25 Haziranda tekrar yükselebilir. Bu yükseliş 26 Hazirana yansıyabilir.

22 Haziranda Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir. Ama Ons Gümüş 25 Haziranda tekrar yükselebilir. Bu yükseliş 26 Hazirana yansıyabilir.

25 Haziranda Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

20, 21 Haziranda Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

22 Haziranda Bitcoin düşse de 25 Haziranda Bitcoin yükselebilir.

23 Haziranda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

22 Haziranda Bist100 yükselse de 25 Haziranda düşebilir. 25 Haziran Pazar olduğundan düşüş 26 Hazirana yansıyabilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

19 Haziran Haftası boyunca Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Başak, Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————————-

(24 Haziran 5.ev Venüs, Mars, 2.ev Uranüs dikkat, 25 Haziran 4.ev Güneş, 3.ev Merkür Süper)

Yükselen Boğa ————————————————————-

(24 Haziran 4.ev Venüs, Mars, 1.ev Uranüs dikkat, 25 Haziran 3.ev Güneş, 2.ev Merkür Süper)

Yükselen İkizler ————————————————————-

(24 Haziran 3.ev Venüs, Mars, 12.ev Uranüs dikkat, 25 Haziran 2.ev Güneş, 1.ev Merkür Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————————-

(24 Haziran 2.ev Venüs, Mars, 11.ev Uranüs dikkat, 25 Haziran 1.ev Güneş, 12.ev Merkür Süper)

Yükselen Aslan ————————————————————-

(24 Haziran 1.ev Venüs, Mars, 10.ev Uranüs dikkat, 25 Haziran 12.ev Güneş, 11.ev Merkür Süper)

Yükselen Başak ————————————————————-

(24 Haziran 12.ev Venüs, Mars, 9.ev Uranüs dikkat, 25 Haziran 11.ev Güneş, 10.ev Merkür Süper)

Yükselen Terazi ————————————————————-

(24 Haziran 11.ev Venüs, Mars, 8.ev Uranüs dikkat, 25 Haziran 10.ev Güneş, 9.ev Merkür Süper)

Yükselen Akrep ————————————————————-

(24 Haziran 10.ev Venüs, Mars, 7.ev Uranüs dikkat, 25 Haziran 9.ev Güneş, 8.ev Merkür Süper)

Yükselen Yay ————————————————————-

(24 Haziran 9.ev Venüs, Mars, 6.ev Uranüs dikkat, 25 Haziran 8.ev Güneş, 7.ev Merkür Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————————-

(24 Haziran 8.ev Venüs, Mars, 5.ev Uranüs dikkat, 25 Haziran 7.ev Güneş, 6.ev Merkür Süper)

Yükselen Kova ————————————————————-

(24 Haziran 7.ev Venüs, Mars, 4.ev Uranüs dikkat, 25 Haziran 6.ev Güneş, 5.ev Merkür Süper)

Yükselen Balık ————————————————————-

(24 Haziran 6.ev Venüs, Mars, 3.ev Uranüs dikkat, 25 Haziran 5.ev Güneş, 4.ev Merkür Süper)