Durbakayım, Yeni Evim kampanyası semeresini vermeye başladı

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım:

Konut satışlarında toplam satışlarda gerileme yaşandı ancak yılbaşından itibaren uygulanan kamu kaynaklı kampanyalar etkisini gösterdi ve birinci el satışları artış trendine girdi. Ocak 2023’de birinci el konutlarda kullanılmak üzere kamu bankaları vasıtasıyla başlatılan ‘Yeni Evim Kampanyası kapsamındaki düşük faizli ve uzun vadeli konut kredileri, birinci el satış rakamını yılın en yüksek seviyesi olan 34 bin 413’e taşıdı. Devletin ihtiyaç sahiplerinin konut edinimini kolaylaştırmak ve konut üretimini desteklemek amacıyla dolaylı olarak sağladığı uygun krediler, sektöre umut verdi.

Birinci el konut satışlarındaki artışı oldukça sevindirici buluna Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Umut Durbakayım, “Uzun bir aradan sonra birinci el konut satışı artış gösterirken ikinci el konut satışı geriledi. Aynı zamanda birinci el satışları bu yılın en yüksek aylık satış seviyesine yükseldi. Aynı satış grafiği ipotekli satışlarda da kendini gösterdi. Yılın en yüksek satış seviyesine yükselen ipotekli satışlar, düşüş eğilimi gösteren toplam satışların aksine bir trend yakaladı. Dolayısıyla uzun zaman sonra ilk el satışlarında yaşanan müspet artış her iki hedefine de ulaştı. Kamu bankalarının desteği ile verilen krediler, konuta erişilebilirlik oranını yükseltti. Aynı zamanda inşaat firmalarının konut üretimi için ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlanmasına katkıda bulundu. Söz konusu artın bir önemli yansıması ise istihdam ve konut arzının artışı için sağlam zemin hazırladı” yorumunu yaptı.

Yeni Evim Kampanyasındaki ‘gelir’ ve ‘fiyat sınırı’ kısıtları nedeniyle konut talebinin yarısından daha azının karşılandığına dikkat çeken Umut Durbakayım, sektördeki üretimin devamlılığı ve için birinci el konut satışlarındaki desteğin de devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Seçim sonrası piyasalardaki belirsizlik bulutunun dağılmaya başladığına da dikkat çeken Umut Durbakayım, dövizdeki yüksek artış beklentisinin kırılmasına bağlı olarak atıl tasarruflarında konut sektörüne yöneleceğini ifade etti. Dövizdeki kontrollü artışın konut fiyatlarına yansıyacağı hatırlatmasını yapan Umut Durbakayım, ancak ekonomi yönetiminin alacağı faiz kararlarının bu artışa set çekeceğini ve konuta rağbeti tekrar artıracağını kaydetti.