Ödül konuşmaları yasaklanmalı

Çoğunlukla spor branşında yazmaya çalışıyorum.

Fakat bazen gündem buna izin vermiyor.

Sözde sanatçı olduğunu sanan “tipler” ödül adı altında konuşmalar yapıp, geleceğimiz olan çocukları farklı cinsel eğilimlere özendiriyor.

Bu ahlaksızlığın adına da LGBT diyorlar.

Ödül alan “sözde sanatçının” eline bir metin sıkıştırıp okutuyorlar.

Kim bunlar? Amaçları nedir? Kime hizmet ediyorlar?

Sanatçı dediğin toplumu bilinçlendirir. Doğruya yönlendirir.

İnsanoğlu Adem ve Havva’dan gelmiştir, kadın ve erkek olarak iki cinsiyet vardır ve bu yüzyıllardır da bu böyledir.

Bunun dışında kalan, yeni cinsiyet yaratmaya çalışanlar, hastalıklı insanlardır ve bunların tedavi edilmesi şarttır

Memleketi yönetenlerin omuzlarında yeterince yük varken LGBT söylemleri yapan “sözde sanatçılara da” artık birilerinin müdahale etmesi dur demesi gerekmiyor mu?

Gelecek neslin LGBT saçmalığından artık kurtulması lazım.

Türk toplumunda bunların bir karşılığı yok.

Kapalı ortamda, güneş gözlüğü takan ve elindeki telefonda yazanı okuyan “sözde sanaçtı da” yok hükmündedir ve ciddiye alınmamalıdır.

Burada ailelere de önemli görevler düşüyor. Çocuklarına bu “sözde sanatçıları” izletmemeli, dinletmemeliler.