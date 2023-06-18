12 – 18 Haziran 2023 Haftalık Burç Astroloji: 16, 17 Haziran Venüs, Mars Dikkat, 16 Haziran Ay Süper!

17 Haziran haftanın en yoğun günü olup bu günde olumsuz hava koşulları ve kazaları, şiddetli depremler, şiddet ve terör olayları olasıdır. 17 Haziranda bilhassa Boğa ve Akrep burcu evlerimize dikkat etmek gerekebilir.

Hafta geneli Boğa, Akrep, Kova burcu evlerimiz olumsuz etkiler alırken Başak ve Balık burcu evlerimiz son derece olumlu etkiler alabilir. Örneğin Yükselen Aslan burçlarının 10.evi Boğa, 4.evi Akrep, 7.evi Kovadır. Bu yüzden Yükselen Aslanların hafta boyu 10.evi sembolize eden hayatındaki otorite sahibi (patron, anne, baba, vs) insanlara, 4.evi sembolize eden ev ve aile ile ilgili konulara, 7.evi sembolize eden ikili ilişkilere (evlilik, ortaklık, vs) çok dikkat etmesi gerekebilir. Ama Yükselen Aslanların 2.evi Başak 8.evi Balık olduğundan para konularında oldukça şanslı olabilirler.

12 Haziran haftası artık Venüs ve Mars Aslan burcunda birlikte katsayı kaybetmeye başlıyor. Hele 26 Haziran Venüs ve Mars -3 katsayısına düşüyor. 26 Haziran zaten ayın en olumsuz günü. 12 Haziran haftasında Venüs ve Mars yüzünden ekonomik, sosyal ve siyasi sıkıntılar Dünya çapında hissedilmeye başlanabilir. Genelden özele ekonomik sıkıntılar önce Dünyada sonra ülkemizde sonra da hayatımızda kendini gösterebilir. İkili ilişkiler çatışmaya dönebilir. Bu dönem evlilik ve ortaklık için uygun olmayabilir.

12 Haziran haftasında Venüs ve Mars Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler, Terazi, Akrep, Yay, Kova olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi olan Türkiye ve tabiki Türkiye haritasıyla paralel olan İyi Parti içinde Venüsyen ve Marsiyen kavgalar çıkabilir. 25 Haziranda yeniden seçime gidecek olan Kova burcu Yunanistan’In içinde kavga ve ekonomik krizler çıkabilir. Suriye ve İsrail’in içinde de protestolar önemli krizlere yol açabilir. Suriye’de ve/veya Azerbaycan’da terör olayları olabilir.

16 Haziran Mars -3 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Aslan, Koç, Boğa, İkizler, Terazi, Akrep, Yay, Kova olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Putin, Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski, Natal Güneşi ve Marsı Akrep olan Biden, Natal Güneşi İkizler Marsı Aslan olan Trump’ın Venüs ve Marsın olumsuz etkisine dikkat etmeliler. Bu bir suikast etkisi de olabilir bir kaza etkisi de olabilir.

Kişisel olarak Venüs ve Mars hangi evinizdeyse o konularda çok dikkatli olmalısınız. Örneğin Yükselen Aslanlar 16 Haziranda 1.evi sembolize eden fiziksel sağlığa ve yapılacak yeni başlangıçlara çok dikkat etmeliler. Yükselen Aslanlar fiziksel yaralanmalara ve zorlanmalara dikkat etmeliler. Hele Yükselen Aslan olup Natal Güneşiniz Boğa ise Venüs yüzünden katsayınız düşeceğinden fiziksel zorlanmalara ve yaralanmalara kendiniz sebebiyet verebilirsiniz.

Natal Güneşi Boğa Marsı Koç olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de Mars ve Venüsün olumsuz etkisine dikkat etmelidir. Muharrem İnce’nin kaza, kavga ve hastalıklara dikkat etmesi gerekebilir.

Natal Güneş ve Marsı Koç olan NATO hem Zelenski’yi hem de Putin’i olumsuz etkileyebilir. 16, 17 Haziranda Zelenski NATO’da aradığını bulamayabilir. 16, 17 Haziranda Türkiye, Suriye gibi ülkeler NATO’dan olumsuz etkiler alabilir. Koç burcu NATO da Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve Suriye’den olumsuz etkiler alabilir. 16, 17 Haziranda Türkiye ile NATO arasında Marsiyen (askeri) ve Venüsyen (diplomatik) kavgalar olabilir.

16 Haziran Ay (+6) İkizlerde Süper!

16 Haziranda Ay Transiti İkizler burcunda ve +6 katsayısında olup Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Balık olan Meral Akşener Tr Ay hangi evindeyse o konularda 16 Haziranda son derece olumlu etkiler alabilir. 16 Haziranda Meral Akşener’in verim ve güvenliği artabilir.

16 Haziranda her ne kadar Ukrayna başkanı Zelenski Venüs ve Marsdan olumsuz etki alsa da Tr Aydan olumlu etkiler alıp verim ve güvenliğini arttırabilir.

12, 13 Haziranda Tr Merkür +5 katsayısında olup Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Ukrayna başkanı Zelenski 12, 13 Haziranda önemli bir sözleşmeye imza atabilir. Natal Marsı Balık olan Meral Akşener de 12, 13 Haziranda önemli bir sözleşme yada anlaşmaya imza atabilir.

Her türlü anlaşma ve sözleşme için 12, 13 Haziran son derece olumlu gözüküyor. 12, 13 Haziranda Merkür hangi evinizdeyse o konulardan kaynaklı anlaşma ve sözleşmeler olumlu neticeler verebilir. 12, 13 Haziranda Kova burcunu sembolize eden bilimsel konularda önemli fikirler ve buluşlar medyaya yansıyabilir. Özellikle Natal Marsı Kova olan Elon Musk 12, 13 Haziranda önemli Merküryen fikirlerini hayata geçirebilir yada önemli ve kazançlı anlaşmalar yapabilir.

17 Haziran Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, toprak kaymaları, göçükler, yangın ve patlamalar, terör ve şiddet olayları olabilir. 17 Haziran Akrep burcunun toplam katsayısı -1 olup Dünyanın geniş bir alanı etki altındadır. Deprem katsayısı -1 olduğunda 17 Hazirandan max (-/+) 30 gün içinde büyüklüğü 7.0 – 7.5 civarı bir deprem beklenebilir. 17 ve 18 Haziranda olumsuz hava ve kazaları da olasıdır.

17 Haziran zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

17, 18 Haziran olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

16 Haziran Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

16 Haziran Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

16 Haziran Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

16 Haziran Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

17 Haziran Bitcoin diğer günlere göre düşebilir.

13 Haziran Euro Dolar karşısında yükselebilir.

13 Haziran Bist100 diğer günlere göre düşebilir ama 16 Haziranda tekrar yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

12 Haziran Haftası boyunca Boğa, Akrep, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Başak, Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————————-

(16, 17 Haziran 5.ev Venüs, Mars, 2.ev Uranüs Dikkat, 16 Haziran 3.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa ————————————————————-

(16, 17 Haziran 4.ev Venüs, Mars, 1.ev Uranüs Dikkat, 16 Haziran 2.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler ————————————————————-

(16, 17 Haziran 3.ev Venüs, Mars, 12.ev Uranüs Dikkat, 16 Haziran 1.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————————-

(16, 17 Haziran 2.ev Venüs, Mars, 11.ev Uranüs Dikkat, 16 Haziran 12.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan ————————————————————-

(16, 17 Haziran 1.ev Venüs, Mars, 10.ev Uranüs Dikkat, 16 Haziran 11.ev Ay Süper)

Yükselen Başak ————————————————————-

(16, 17 Haziran 12.ev Venüs, Mars, 9.ev Uranüs Dikkat, 16 Haziran 10.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi ————————————————————-

(16, 17 Haziran 11.ev Venüs, Mars, 8.ev Uranüs Dikkat, 16 Haziran 9.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep ————————————————————-

(16, 17 Haziran 10.ev Venüs, Mars, 7.ev Uranüs Dikkat, 16 Haziran 8.ev Ay Süper)

Yükselen Yay ————————————————————-

(16, 17 Haziran 9.ev Venüs, Mars, 6.ev Uranüs Dikkat, 16 Haziran 7.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————————-

(16, 17 Haziran 8.ev Venüs, Mars, 5.ev Uranüs Dikkat, 16 Haziran 6.ev Ay Süper)

Yükselen Kova ————————————————————-

(16, 17 Haziran 7.ev Venüs, Mars, 4.ev Uranüs Dikkat, 16 Haziran 5.ev Ay Süper)

Yükselen Balık ————————————————————-

(16, 17 Haziran 6.ev Venüs, Mars, 3.ev Uranüs Dikkat, 16 Haziran 4.ev Ay Süper)