R10.Net Webmaster Platformu Ne İşe Yarar?

Hem dünyanın hem de Türkiye’nin en etkili web sitelerinden birisi olan R10.net webmaster platformu, 28 Haziran 2005 tarihinde resmî olarak hizmet vermeye başladı. Sitenin amacı Google servisleri, sosyal medya, makale/içerik, domain, hosting, e ticaret, Seo hizmetleri, sorum var, yazılım ve kodlama hakkında bilgi vermek olurken aynı zamanda web sitesi sahiplerinin daha fazla imkandan yararlanmasını sağlamaktı. Örneğin bu site ile beraber kullanıcılar, bilgi sahibi olup internet sitelerini daha iyi geliştirebiliyordu.

vBulletin forum altyapısına sahip olan R10, davetiye sistemi ile birlikte kayıt olunabilen bir ortam. Sahibinin Coşkun Çetin olduğu bu platform, “We love Google” sloganı ile internette yer edinmiş durumda. Forumun 185.000’den fazla kullanıcısı bulunurken aynı zamanda 3 milyona yakın aktif ziyaretçi sayısı da yer alıyor.

R10, yakın zamanda R10 Blog ile beraber yeni bir hizmetini duyurmuş oldu. R10 Blog, R10 kullanıcılarının ve ziyaretçilerin yayınlanan içerikleri okumasına imkan tanıyan bir ortam sunuyor. Pek çok kategoriye ağırlık veren blog sitesi, yalnızca web site sahiplerinin yararlanabileceği bir yer değil bununla birlikte yaşamdan teknolojiye, oyundan gündeme pek çok şeyin okunabildiği bir platform…

R10 Blog Nedir? Nasıl Kullanılır?

Günümüz teknolojisinin de gelişmesiyle birlikte artık internet üzerinden haber okumak ve araştırma yapmak mümkün hale geldi. Okurlarına bu imkanı sunan siteler arasında bulunan R10, blog sitesi sayesinde etkili bir şekilde öne çıkmaya ve faydalı işler yapmaya gayret ediyor. Yıllardır web sitesi sahipleri için çeşitli olanakları mümkün hale getiren firma, R10 Blog ile birlikte de daha fazla özelliği onlarla paylaşıyor. R10’un yakın zamanda çıkan blog sistemi hakkında bilinmesi gereken birçok şey mevcut.

R10 Blog’un Özellikleri ve Avantajları

Ziyaretçilerin severek okumuş olduğu R10 Blog, pek çok kategoriyi bünyesinde barındırıyor. Bu kategorilerden birisi olan haberler kategorisi ile birlikte gündeme dair güncel haberlere buradan ulaşılabiliyor. Bir diğer kategori olan nedir kategorisi ise teknolojiden sağlığa, oyundan yaşama birçok maddeyi içeren bilgi kaynağı olarak yer alıyor.

İpucu kategorisi ise insanların pek çok konuda ipucu alması için geliştirilen bir bölüm. Bu bölümde oyunların sistem gereksinimleri, işletim sistemleri için püf noktaları ve bilinmesi gereken bazı şeyler gibi çeşitli yazılara yer veriliyor. Bunun yanı sıra web sitesinde insanların yararlanabileceği 10’un üzerinde kategori bizlerle buluşuyor. Sitede yer alan kategoriler “bilim haberleri, donanım haberleri, giyilebilir teknoloji, internet, kripto para, mobil, otomobil, oyun dünyası, sosyal medya, yapay zeka, yazılım, uzay, SEO, teknoloji haberleri ve yaşam“ olarak belirtilebilir.

R10 Blog’un sunmuş olduğu bir diğer özellik R10 Works kısmına yer veriyor oluşu. R10 Works, iş ilanı vermek için eklenen bir sayfa. Bu sayfada web yazılım, tasarım ve grafik gibi kategoriler ve tam zamanlı veya serbest çalışan seçimi yapılabilecek çalışma şekli filtresi yer alıyor. İş arayanlar, kendine uygun bir seçim yapabilirken iş ilanı vermek isteyenler buradan ilan vererek yeni iş arkadaşları keşfedebiliyor.

R10 Blog, R10 Video sayfası ile de insanların video izlemesini sağlayacak bir platforma ev sahipliği yapıyor. R10 Video sayesinde kullanıcılar, R10’un paylaştığı videolara ulaşabilir ve bu videoları izleyerek anı en iyi şekilde deneyimleyebilir.

Sitede bulunan bir diğer özellik gece modunu destekliyor oluşu. Pek çok teknoloji, bilim ve yaşam içeriğine yer veren site aynı zamanda okurların rahat bir şekilde yazı okuyabilmesine de olanak tanımış durumda. Okurlar, ister gündüz ister gece modunu tercih ederek nasıl rahat okuyabiliyor ise o şekilde bir tasarıma geçiş yapabilir.