TOBB’DAN LİSELİ GENÇLERİN GİRİŞİMCİLİK PROJELERİNE DESTEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden girişimci gençlere anlamlı destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Genç Girişimciler Kurulu, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle gençler için ‘TOBB Projektör’ projesinin ikincisine start verdi. Proje; liselerde girişimcilik kültürünün gelişmesini ve araştıran, üreten gençlere destek olunmasını amaçlıyor.

TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu tarafından girişimci gençlere destek olmayı amaçlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen TOBB PROJEKTÖR projesi kapsamında, İstanbul’da eğitim veren resmi ve özel tüm liselere ulaşıldı.

Şimdiye kadar 613 başvuru yapılan projede, 45 kişiden oluşan değerlendirme kurulu tarafından ilk 50 proje belirlendi. Finalist olan 50 projede yer alan toplam 200 öğrenciye ‘Girişimcilik Eğitimi ve Deneyim Paylaşımı’ adıyla eğitimler verildi.

Finalist takımlar almış oldukları eğitimler çerçevesinde; girişimcilik faktörlerini mevcut projelerine uygulayacak ve projelerini son haline getirecekler. TOBB, yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen ilk 10 projenin öğretmen ve öğrencilerini; akademisyenler, yatırımcılar, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile buluşturup fikirlerin ürün ve hizmete dönüşüp ticarileşmesine katkıda bulunacak.

HASAN BÜNÜL: ‘ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAK ŞİRKETLER KURULACAK’

Gençlerin kendilerini her zaman yanlarında hissedeceklerini belirten TOBB İstanbul Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül proje hakkında ‘Bu proje ile ülkemizde yeni girişimcilerin oluşması, toplumda farkındalık yaratacak projelerin ticarileşmesi ve uluslararası alanda ülkemizi gururlandıracak şirketler kurulması sağlanacak’ dedi.

LEVENT YAZICI: ‘ÜRETEN BİR NESİL İÇİN KATKI SAĞLIYORUZ’

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise ‘TOBB Projektör Projesi ile girişimcilik kültürünü öğrencilerimize kazandırarak, düşünen, araştıran, analiz eden ve üreten bir nesil oluşmasına katkıda bulunmak öncelikli hedefimiz’ dedi.

Proje ödülleri, 13 Haziran’da Atlas 1948 Sinemasında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.