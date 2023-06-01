İlklerin takımı Galatasarayİ

İlklerin takımı Galatasaray, yeni bir “ilke imza attı” ve Cumhuriyet’in 100. yılında şampiyon oldu.

Dile kolay 100. yıl ve Galatasaray 23’üncü şampiyonluğunu kutladı.

Galatasaray neleri başarmadı ki?

Şampiyonlar ligine katılan ilk Türk takımı.

Dünya sıralamasında ilk onda birinci sıraya yerleşen ilk ve tek Türk takımı.

Avrupa Kupalarında en fazla maç yapan Türk takımı.

Avrupa Kupaları’nda ilk golü atan takım.

En fazla aralıksız şampiyon olan takım.

UEFA Kupası’nı hiç yenilgi almadan kazanan ilk ve tek Türk takımı.

Süper kupa kazanan ilk ve tek Türk takımı.

Türkiye Kupası’nı en fazla kazanan takım.

Spor Toto Süper Lig’de dördüncü yıldızı alan ilk takım.

Bunlar Galatasaray’ın “ilklerinden” bazıları.

Siz bu yazıyı okuduğunuzda belki de Galatasaray yine bir yerlerde ilkleri kazanmış olabilir. O yüzden “ilkler” listesini fazla uzun tutmadım.

Şampiyonlar Ligi müziği ve Kerem Aktürkoğlu



Kerem Aktürkoğlu alt liglerden gelip, Galatasaray’da harika işler yaptı.

Attığı goller sonrası “Harry Potter” sevinciyle taraftarı da “büyüledi.”

Yetmedi Mauro Icardi’yi asistleriyle besledi, eski günlerine döndürdü.

Harry Potter sihrini yapmıştı bir kere.

Şampiyonluk kutlamalarında da son sihrini yaptı ve sahneye Şampiyonlar Ligi müziği’yle çıktı.

Başakşehir’de yaşadığı sıkıntıları da düşünürsek, dipten zirveye başarı hikayesi bu.

Kerem Aktürkoğlu adına tezler yazılıp, okullarda ders olarak anlatılmalı.

Twitter: Basintribunu_