05 – 11 Haziran 2023 Haftalık Burç Astroloji: 08 Haziran En Yoğun, 11 Haziran Ay Süper!

08 Haziran haftanın en yoğun günü olup bu günde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamaları olasıdır. 08 Haziranda Deprem katsayısı 31 Mayısdaki gibi -3 katsayısında olacaktır. Eksi katsayılı depremler 7.5 ve üzeri büyüklükleri göstermektedir. Gerçekten de 08 Hazirandaki olası 7.5 üzeri deprem aslında 08 Hazirandan 20 gün önce yani 19 Mayısda Pasifik’de 7.7 ile oldu. Ancak yine de 08 Haziranda (-/+3 gün) 6.5 ile 7.0 arasında bir deprem olma olasılığı mevcut. Bazen eksi katsayılı depremler 20 gün önce/sonra hatta -6 katsayılı depremler 6 ay sonra olabiliyor.

08 Haziranda en olumsuz etkiyi Boğa ve Akrep burcu evlerimiz alabilir. Örneğin yükselen Aslanların 10.evi Boğa, 4.evi Akrep olduğundan 08 Haziranda Yükselen Aslanlar 10.evi sembolize eden kariyer ve 4.evi sembolize eden ailevi konulardan olumsuz etkiler alabilirler. Özellikle Venüs ve Mars 08 Haziranda bu evleri olumsuz etkileyeceğinden Boğa ve Akrep burcu evlere çok para gidebilir, bu evlerle ilgili konularda çok tartışma ve kavgalar yaşanabilir. Hatta cinayetler bile işlenebilir.

Hafta genelinde ise Koç ve Terazi burcu evlerimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcu evimiz yine süper etkiler alabilir. Örneğin Yükselen Aslanların 11.evi İkizler olduğundan hafta genelinde 11.evi sembolize eden geleceğe ait plan, projelerinizi hayata geçirecek fırsatlar elde edebilir, arkadaş ve tanıdıklarınızdan destek alabilirsiniz.

08 Haziranda Natal Güneşi Aslan, Boğa, Akrep, Kova olanlar Tr Marsdan olumsuz etki alırken Natal Marsı Koç, İkizler, Terazi, Yay olanlar olumlu etkiler alabilir. 08 Haziranda her ne kadar Tr Mars +2 katsayısında olsa da Aslan, Boğa, Akrep, Kova burçlarına zarar verebilir. Örneğin 08 Haziranda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail Tr Marsdan olumsuz etkiler alabilir. İsrail’in içinde terör ve şiddet olayları artabilir. 08 Haziranda İsrail’in Natal Marsı Koç olan Filistin ve hatta NATO’ya dikkat etmesi gerekebilir.

08 Haziranda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski de Tr Marsdan olumsuz etkiler alabilir. 08 Haziranda Zelenski’nin öfkeli kişilerle tartışmaması gerekebilir. 08 Haziranda Zelenski’nin Marsiyen kazalara da dikkat etmesi gerekebilir. 08 Haziranda Zelenski Natal Marsı Yay olan Putin’den öfke ve şiddet etkileri alabilir.

08 Haziranda Akrep burcu ABD Başkanı Biden’ın da Tr Marsa dikkat etmesi gerekebilir. 08 Haziranda Biden ile Koç burcu Blinken arasında sert tartışmalar yaşanabilir. 08 Haziranda Biden’ın Zelenski gibi Putin’e dikkat etmesi gerekebilir.

08 Haziranda Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi ülkemiz Türkiye’de de önemli olaylar olabilir. Türkiye’Nin Tr Marsdan hem olumlu hem de olumsuz etkiler alması olasıdır. 08 Haziranda Akrep burcu Türkiye’de kavga ve şiddet olaylarına dikkat etmek gerekebilir.

11 Haziran Tr Ay (+7) Süper

11 Haziran Pazar günü Ay Transiti +7 katsayısında olup Natal Marsı Balık, Boğa, İkizler**, Aslan, Başak, Akrep, Yay**, Kova olanları son derece olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları ise son derece olumsuz etkileyebilir. Ay yüksek katsayıda verim ve güvenliği sembolize eder. Özellikle Natal Marsı İkizler ve Yay olanların verim ve güvenliği artarken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanların verim ve güvenliği düşebilir. Örneğin Terazi burcu Suriye ile Yengeç burcu Irak’da 11 Haziranda verim ve güvenlik düşebilir. 11 Haziranda Suriye ve/veya Irak’da terör saldırıları olabilir.

11 Haziranda Koç burcu NATO’nun da verim ve güvenliği düşebilir. 11 Haziranda Natal Güneşi Yengeç Marsı İkizler Amerika Tr Aydan hem olumlu hem de olumsuz etkiler alabilir. Amerika’nın verim ve güvenliği bir yandan yükselirken diğer yandan kendi içindeki olası terör olayları yüzünden verim ve güvenliği düşebilir.

11 Haziranda Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Rusya başkanı Putin’de Tr Aydan hem olumlu hem de olumsuz etkiler alabilir. 11 Haziranda özellikle Putin’in Amerika ve NATO’ya yönelik saldırıları olabilir.

11 Haziranda Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tr Aydan alacağı olumlu etki ile kendini güvence altına alması ve verimini arttırması olasıdır.

11 Haziranda Yengeç burçlarının katsayıları yükseleceğinden keyifleri yerine gelebilir. Yengeç burcu Meral Akşener ile Yengeç burcu Elon Musk 11 Haziranda Tr Aydan son derece olumlu etkiler alabilirler.

11 Haziranda Koç burcu İran ile Terazi burcu Azerbaycan’In içinde de bir takım terör olayları olabilir. 11 Haziranda Natal Güneşi Oğlak Marsı Yengeç olan IMF ve FED Tr Aydan son derece olumsuz etkiler alabilir. 11 Haziran her ne kadar Pazar günü olsa da etkileri 12 Haziran Pazartesiye yansıyabilir. Belki IMF ve FED ekonomiyle ilgili bazı önemli kararlar alabilir.

Hafta boyu Tr Venüs -1 katsayısında olup bilhassa Natal Güneşi Koç, Boğa, Terazi, Akrep olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi Türkiye’nin içinde hafta boyu Venüsyen (sosyal, siyasi, mali, ekonomik) konularda kavga ve tartışmalar olabilir.

08 Haziranda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olasıdır.

08 Haziran zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

05 Haziran olumsuz hava koşulları ve kazaları

Ons Altın 11 Haziranda diğer günlere göre yükselebilir. 11 Haziran Pazar olduğundan yükseliş 12 Hazirana yansıyabilir.

Ons Gümüş 11 Haziranda diğer günlere göre yükselebilir. 11 Haziran Pazar olduğundan yükseliş 12 Hazirana yansıyabilir.

11 Haziranda Petrol fiyatları diğer günlere göre yükselebilir.

Dolar Hafta sonuna doğru bilhassa 11 Haziranda yükselebilir. 11 Haziran Pazar olduğundan bu yükseliş 12 Hazirana yansıyabilir.

05 Haziranda Bitcoin diğer günlere göre düşük olsa da 11 Haziranda diğer günlere göre yükselebilir.

09 Haziranda Dolar Euro karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

Bist100 Haftaya düşerek başlayabilir. Ancak 08 Haziranda Bist100 diğer günlere göre yükselebilir. 11 Haziranda Bist100 yine düşebilir. Bu düşüş 12 Hazirana yansıyabilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

05 Haziran Haftası boyunca Koç, Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————–

(08 Haziran 2.ev ve 8.ev Dikkat, 11 Haziran 12.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa ————————————————–

(08 Haziran 1.ev ve 7.ev Dikkat, 11 Haziran 11.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler ————————————————–

(08 Haziran 12.ev ve 6.ev Dikkat, 11 Haziran 10.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————–

(08 Haziran 11.ev ve 5.ev Dikkat, 11 Haziran 9.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan ————————————————–

(08 Haziran 10.ev ve 4.ev Dikkat, 11 Haziran 8.ev Ay Süper)

Yükselen Başak ————————————————–

(08 Haziran 9.ev ve 3.ev Dikkat, 11 Haziran 7.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi ————————————————–

(08 Haziran 8.ev ve 2.ev Dikkat, 11 Haziran 6.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep ————————————————–

(08 Haziran 7.ev ve 1.ev Dikkat, 11 Haziran 5.ev Ay Süper)

Yükselen Yay ————————————————–

(08 Haziran 6.ev ve 12.ev Dikkat, 11 Haziran 4.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————–

(08 Haziran 5.ev ve 11.ev Dikkat, 11 Haziran 3.ev Ay Süper)

Yükselen Kova ————————————————–

(08 Haziran 4.ev ve 10.ev Dikkat, 11 Haziran 2.ev Ay Süper)

Yükselen Balık ————————————————–

(08 Haziran 3.ev ve 9.ev Dikkat, 11 Haziran 1.ev Ay Süper)