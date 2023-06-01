ELİF BUSE DOĞAN’DAN YENİ TEKLİ “ZİLLER VE İPLER” YİNE DİLLERE PELESENK OLACAK 

Son dönemin başarılı müzisyenleri arasına adını yazdıran ve üretimine hız kesmeden devam eden Elif Buse Doğan, yeni teklisi “Ziller ve İpler” ile sevenleriyle buluşmayı bekliyor. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle de bilinen Doğan, yeni şarkısını ilk kez 31 Mayıs’ta Darülaceze’de verdiği moral konserinde yaşlılarla paylaştı.

Usta sanatçı Selda Bağcan’ın da 1992 yılında hitleri arasına giren “Ziller ve İpler”in sözleri Aysel Gürel imzası taşıyor. Elif Buse Doğan’ın keyifli yorumuyla dillere yeniden pelesenk olacak “Ziller ve İpler” in düzenlemesi ise Emre Doğan’a ait.

Başarılı müzisyen Elif Buse Doğan, Samsak Döveci’nin ardından yine çok konuşulacak bir eserle dinleyenleriyle buluşacak. Elif Buse Doğan’ın yeni teklisi “Ziller ve İpler” 2 Haziran’da EBD Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda müzikseverle buluşacak.