14. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA FESTİVALİ

10-22 HAZİRAN TARİHLERİNDE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin sahneleyeceği 6 etkinliğin yer alacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali; yabancı konuk solist sanatçı, koreograf ve rejisörlerin de katkı sağladığı muhteşem bir opera şölenine hazırlanıyor.

Bu yıl, 10-22 Haziran tarihlerinde, ülkemizin kültür ve sanat hafızasında önemli yeri olan ve yüksek teknoloji ile dijitalin sanatla buluşturulduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali sanatseverleri AKM ödüllü salonu Türk Telekom Opera Salonu ve Tiyatro Salonu’nda ağırlayacak.

AÇILIŞ GALA KONSER İLE OLACAK

Gala Konser ve 4 büyük opera eserinin sahneye taşınacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nin açılışı; 10 Haziran Cumartesi akşamı düzenlenecek GALA KONSER ile olacak. Konser; aryalardan napolitenlere, türkülerden şarkılara ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örneklerinin yer aldığı zengin bir programla AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda seslendirilecek. Ünlü solist sanatçılara Orkestra Şefi Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

FESTİVALİN VAZGEÇİLMEZ ESERİ İKİ TEMSİL YAPACAK

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 12-13 Haziran, Pazartesi, Salı akşamları klasikleşen bir festival geleneği olarak, düzenlendiği ilk günden beri sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart’ın SARAYDAN KIZ KAÇIRMA operası ile devam edecek.

Türk-Osmanlı kültür ve sanatından etkilenilerek 16. yüzyılda Batı Avrupa’da ortaya çıkan Turquerie akımının en güzel örneklerinden biri olan ve Mozart’ın Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelediği, Rejisör Caner Akın’ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışı ile AKM Tiyatro Salonu’nda, iki temsil ile seyirci karşısında olacak.

Solistler Ufuk Toker “Belmonte” rolünü, Kenan Dağaşan ve Umut Tingür “Osmin” rolünü, Ceren Aydın ve Evren Işık Yasemin “Konstanze” rolünü, Ayşenur Ayyıldız Haksoy ve Ecem A. Yazoğlu “Blond” rolünü, Serkan Bodur, Berk Dalkılıç “Pedrillo” rolünü, Selim Borak “Selim Paşa” rolünü, Yusuf Eren Maden ve Ali Ada Peker ise “Çocuk” rolünü dönüşümlü olarak canlandıracaklar.

Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun eşlik edeceği SARAY’DAN KIZ KAÇIRMA operası’nın koreografisini Tan Sağtürk üstleniyor.

FESTİVALE İLK KEZ KATILAN İZMİR DOB BİR OPERA ŞAHESERİ İLE SAHNEDE OLACAK

Fransız yazar Alexandre Dumas’ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi’ye, librettosu Francesco Maria Piave ait olan ve izleyicilere eşsiz bir opera ziyafeti sunacak LA TRAVIATA operası, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakârlık yapan eserin baş kahramanı Violetta Valery’nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını 15 Haziran Perşembe akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’na taşıyacak.

Orkestra Şefi Tulio Gagliardo yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde festivale ilk kez katılan İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eserde “Violetta” Eylem Demirhan Duru, “Alfredo Germont” Levent Gündüz, “Giorgio Germont” Cengiz Sayın, “Flora” Melisa Özdemir, “Annina” Eda Çapanoğlu, “Gastone” Burak Dabakoğlu, “Marki” Cihan Özmen, “Baron” Nejad Beğde, “Doktor” Chirstopher Gagliardo, “Komisyoner” Başak Ünal ve “Giuseppe” Muzaffer Soydan tarafından canlandırılacak.

Ünlü rejisör Carlos Vilán’ın sahneye koyduğu, eserde Koro Şefi Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnede olacak.

ANKARA DOB FESTİVALE BU YIL SAHNELEDİĞİ VE ÇOK BEĞENİLEN PRÖMİYER ESERİ İLE KATILIYOR.

Festivalin devamında; 18 Haziran, Pazar akşamı İtalyan besteci Umberto Giordano’nun önemli eserlerinden olan ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu, rejisörlüğünü ve dramaturjisini Rejisör Recep Ayyılmaz’ın üstlendiği ANDREA CHENIER operası, Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkûm edilen şairin kısa yaşam öyküsünü döneme uygun dekor ve kostümlerle AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Dünya sahnelerinde pek çok opera evinde sahneye çıkan ünlü İtalyan tenor Ivan Defabiani’nin başrolde şair Andrea Chenier’i seslendireceği eserde diğer solist sanatçılar; Kamil Kaplan “Carlo Gérard”, Seda Aracı Ayazlı “Maddalena de Coigny”,

Ferda Yetişer “Bersi”, Selva Erdener “La Contessa dİ Coigny”, Emin Özdemir “Filéville”, Emre Uluocak “Mathieu”, Haser Tek “Abbé”, Mehmet Kavil “Incredible”, Yiğitcan Tatlıoğlu, “Roucher”, Kemal Badem “Schmidt”, H. Zeliha Tunçyürek “Vecchia”, E. Kaan Çelikcan “Fouquier”, Batuhan Karatay “Dumas”, Mahir Kat “Il Maestro dİ Casa” rollerinde sahnede olacak.

İdealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkûm edilen şair Andrea Chenier’in yaşamından kesitlerin anlatıldığı, koreografisi Özge Ay’a ait operada Orkestra Şefi Raoul Grüneis yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Şefi Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu solistlere eşlik edecek.

FESTİVAL İHTİŞAMLI AİDA OPERASI İLE SON BULUYOR.

Festivalin kapanışı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda 22 Haziran Perşembe akşamı, Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri İtalyan bestecisi Giuseppe Verdi’nin ünlü operası AİDA ile yapılıyor.

Solistleri, korosu ve dansçılarıyla sanatçıların sahnede kalabalık bir kadro ile aynı anda sahnede olacağı görkemli rejisi ile kapanışa damgasını vuracak eseri ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koyuyor.

Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Şefi Paolo VILLA yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde solist sanatçılar; Evren Ekşi “Aida”, Efe Kışlalı “Radames”, Jaklin Çarkçı “Amneris”, Murat Güney “Amonasro”, Gökhan Ürben “Ramfis”, Göktuğ Alpyaşar “Il Re Delle’ Egitto”, Serkan Bodur “Un Messaggero”, Ayşenur Ayyıldız Haksoy “Sacerdotessa” rollerinde seyirci karşısında olacak.

Muhteşem müzik, dans, dekor ve kostümlerle Antik Mısırı sahneye taşıyan ve Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida’nın imkânsız aşkının anlatıldığı ve MDTİst dansçılarının da sahnede olacağı “Aida” operasının koreografisi ise Sergei Terechenko imzası taşıyor.

Sanatseverler etkinlik biletlerini, festival etkinlik alanlarında bulunan gişeler ve www.biletinial.com bilet satış sitesi üzerinden temin edebilirler.