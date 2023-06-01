Hedef şimdi AvrupaGalatasaray Başkent’te Okan hocayla tarih yazıp, şampiyon oldu.

“Hayali 5 yıldızı” olan ezeli rakibi Fenerbahçe’ye karşı 2 şampiyonluk daha kazanırsa “Gerçek 5. yıldızı” Galatasaray takacak.

Rakipleri Galatasaray’la uğraşa dursun, Cimbom emin adımlarla ligde yoluna devam etti ve hak ettiği şampiyonluğu kazandı.

Şimdi hedef sarı kırmızılıların alışık olduğu yer olan Avrupa.

Kadrosunda bulunan üst düzey yıldızlarıyla Galatasaray Avrupa’da da yine adından eski günlerde olduğu gibi söz ettirecek.

ŞAMPİYON KADRO BOZULMAMALI



Daha önce “Şampiyonluk yolu kolay değil” başlıklı bir yazım vardı.

“Her şampiyonluğun bir hikayesi vardır.

Hiçbiri kolay kazanılmaz, zorlu yollardan geçilir.” diye bahsetmiştim.

Bu şampiyonluğu hikayesini yaz yaz bitmez.

Fakat Mauro Icardi’ye ayrı bir parantez açılmalı.

Geldiği ilk gün acaba Radamel Falcao gibi olur mu derken tam tersi oldu ve taraflı tarafsız bütün futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Şampiyonluk kutlamalarında sempatik tavırlarıyla da ne kadar büyük oyuncu olduğu gösterdi.

Galatasaray yönetimi başta Mauro Icardi olmak üzere şampiyon olan kadroyu ne yapıp ne edip bozmamalı.

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