İNDER: Elbirliği ile çalışma süreci başladı

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yaptığı değerlendirme de: “Geleceği için seçimini yapan Türk Halkı, demokrasiye sahip çıkarak önemli bir seçimi geride bıraktı. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, görevi süresince atacağı adımların vatanımıza hayırla vesile olmasını dileriz.

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik ortamı sona erdi. Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyorum. Artık tüm enerjimizi ve gücümüzü işimize odaklamalıyız. Her zamankinden daha fazla çalışmamız, ülkece el birliğiyle üretmemiz gereken bir süreç başladı. Hep birlikte Türkiye’nin temel meselelerine odaklanarak ekonomimizi kalkındırmak, bir üst seviyeye taşımak ve huzurlu bir refah seviyesine ulaşmak için çalışmalıyız.

Yeni dönemden daha da umutluyuz ve bu zamana kadar yaptığımız çalışmaların yeni dönemde de artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bundan sonra da tüm birikimimiz ile ülkemizi ve Türk ekonomisini en iyi noktaya taşımak için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz” dedi.