29 – 04 Haziran 2023 Haftalık Burç Astroloji: 31 Mayıs Haftanın EN olumsuz günü!

31 Mayıs haftanın en olumsuz günü olup zayıf fay hatlarında şiddetli depremler ve olumsuz hava koşulları ile kazaları olabilir. 31 Mayısdaki Deprem katsayısı -3 olup 7.5 üzerindeki depremlere işaret etmektedir. 31 Mayısdan 20 gün önce 10 Mayısda 7.6 ile Tonga’da çok şiddetli deprem oldu. 10 Mayısdaki 7.6’lik deprem 31 Mayısdaki -3 katsayılı depreme ait olabilir. Bazen astrolojik olarak depremler düşük katsayılı olunca 20 gün önce veya sonra olabiliyor. Hele -6 katsayılı bir deprem 6 ay sonrasına kadar olabiliyor. Buna örnek 7.7 ve 7.6’lık Kahramanmaraş depremleri verilebilir.

Her ne kadar 31 Mayısdan 20 gün önce 7.6’lık deprem olduysa 31 Mayısda başka yerlerde de orta şiddette depremler olmayacağı anlamına gelmiyor. 31 Mayısda tedbiri elden bırakmamak gerekir.

31 Mayısda Tr Ay -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Terazi, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan**, Akrep, Yay, Oğlak, Kova** olanları son derece olumsuz etkilerken Natal Marsı Başak, Balık olanları ise olumlu etkileyebilir. 31 Mayısda özellikle Natal Güneşi Aslan ve/veya Kova olanlar Tr Aydan çift yönde olumsuz etki alabilirler.

31 Mayısda Aslan burcu ve Kova burcu partiler Tr Aydan olumsuz etkiler alabilir. Tr Ay düşük katsayıda dalgalanmaları, verimsizlik ve güvensizlikleri sembolize eder.

31 Mayısda Natal Marsı Balık olan Meral Akşener’in Tr Aydan olumlu etki alacağı, Aslan ve Kova burcu partilere karşı bir fırsat elde edebileceği görülebiliyor.

31 Mayısda Kova burcu Yunanistan’da, Japonya’da, Aslan burcu Hindistan, Pakistan, Afganistan gibi ülkelerde terör saldırıları, verim ve güvenlik sorunları, halk ayaklanmaları, protestolar oluşabilir.

31 Mayısda Natal Marsı Başak olan Ukrayna Rusya’ya saldırabilir. Ukrayna’nın içinde bir grup insan da Zelenski’ye (Natal Güneşi Kova Marsı Aslan) saldırabilir. 31 Mayısda Zelenski’nin verim ve güvenliği düşebilir. 31 Mayısda Zelenski’nin Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a da dikkat etmesi gerekebilir.

31 Mayısda Natal Marsı Balık olan İran, Işid, PYD gibi ülke ve gruplardan terör saldırıları beklenebilir. 31 Mayısda Natal Marsı Başak olan Ermenistan Terazi burcu Azerbaycan’a saldırabilir.

31 Mayısda Akrep burcu ABD Başkanı Biden’ın Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a dikkat etmesi gerekebilir.

28 Mayıs Pazar günü Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. 29 Mayısda herkes Doların TL karşısında yükselmesini bekliyor. Ama Astrolojik olarak 29 Mayısda Dolar yükselse de 30 ve 31 Mayısda Doların TL karşısında düşmesi beklenebilir. Ancak 31 Mayısda Bist100’ün de düşmesi beklenebilir. Astrolojik olarak 28 Mayıs Türkiye 2.tur seçimlerinden sonra çok enteresan bir ekonomik tablonun ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

Hafta boyu ve bilhassa 30, 31 Mayısda Venüs ve Mars Transitleri -1 katsayısında olup bilhassa Koç, Boğa, Terazi, Akrep burçlarını ve sembolize ettiklerini olumsuz yönde etkileybilir. Venüs ve Marsın birlikte düşük katsayıda oluşu sosyal ve siyasi konularda, ekonomi ve para konularında, ülkelerin sınırları ve toprak paylaşımlarında kavga, tartışma ve saldırıları sembolize etmektedir. Bilhassa Akrep burcu Türkiye’de Boğa burcu İsrail’de, Terazi burcu Suriye’de, Azerbaycan’da, Koç burcu İran’da terör saldırıları artabilir.

30, 31 Mayısda Türkiye’de sosyal, siyasi ve ekonomik saldırılar ve kavgalar beklenebilir. Natal Güneşi Boğa Marsı Koç olan Muharrem İnce ve Boğa burcu Memleket Partisi, Terazi burcu İyi Parti de 30, 31 Mayısda bir takım Marsiyen saldırılara uğrayabilir.

30, 31 Mayısda kişisel olarak Tr Venüs ve Mars hangi evinizdeyse o konularda kavga ve saldırılara maruz kalabilirsiniz. Örneğin Tr Mars 1.evinizde ve Tr Venüs 12.evinizdeyse fiziksel sağlığınıza, hesapta olmayan harcamalara dikkat etmeniz gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 30 Mayıs ile 04 Haziranda Tr Güneş +4 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Koç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Kova, Balık olanları olumlu etkileyebilir.

03 Haziranda Tr Ay +4 katsayısında olup Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. 03 Haziranda Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanlar hem Güneş hem de Aydan son derece olumlu etki alabilirler. Örneğin Natal Marsı Balık olan Meral Akşener 03 Haziranda Tr Güneş ve Aydan olumlu etki alan nadir kişilerdendir. Hem Güneş hem de Aydan olumlu etki almak hem verim ve güvenliğin artması hem de ünlenmek anlamına gelmektedir. Meral Akşener 28 Mayıs seçimine bizzat katılmasa da 28 Mayısdan sonra en çok ünlenecek ve konuşulacak isim olabilir.

03 Haziranda Natal Marsı Başak olan Ukrayna ile Natal Marsı Aslan olan Zelenski de Tr Güneş ve Aydan alacağı olumlu etki ile Dünyanın gündemine oturabilir.

03 Haziranda Natal Marsı Kova olan Elon Musk da Tr Ay ve Güneşden son derece olumlu etkiler alıp verimini arttırabilir ve Dünyanın gündemine oturabilir.

31 Mayısda Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, göçükler, olumsuz hava koşulları ve kazaları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir.

31 Mayısda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

31 Mayıs olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

31 Mayısda Ons Altın diğer günlere göre düşebilir. Ama hafta sonu Ons Altın yükselebilir.

30 ve 31 Mayısda Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

Petrol 29 Mayıs ve 03 Haziranda diğer günlere göre yükselebilir.

29 Mayısda Dolar yükselse de 30 ve 31 Mayısda Dolar diğer günlere göre düşebilir.

Bitcoin 30, 31 ve 01 Haziranda düşebilir.

Euro Dolar karşısında 30, 31 Mayısda ve 02 Haziranda yükselebilir.

Bist100 31 Mayısda diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

29 Mayıs Haftası boyunca Boğa, Terazi, Akrep burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————–

(31 Mayıs 7.ev Ay Dikkat, 03 Haziran 9.ev Ay, 3.ev Güneş Süper)

Yükselen Boğa ————————————————–

(31 Mayıs 6.ev Ay Dikkat, 03 Haziran 8.ev Ay, 2.ev Güneş Süper)

Yükselen İkizler ————————————————–

(31 Mayıs 5.ev Ay Dikkat, 03 Haziran 7.ev Ay, 1.ev Güneş Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————–

(31 Mayıs 4.ev Ay Dikkat, 03 Haziran 6.ev Ay, 12.ev Güneş Süper)

Yükselen Aslan ————————————————–

(31 Mayıs 3.ev Ay Dikkat, 03 Haziran 5.ev Ay, 11.ev Güneş Süper)

Yükselen Başak ————————————————–

(31 Mayıs 2.ev Ay Dikkat, 03 Haziran 4.ev Ay, 10.ev Güneş Süper)

Yükselen Terazi ————————————————–

(31 Mayıs 1.ev Ay Dikkat, 03 Haziran 3.ev Ay, 9.ev Güneş Süper)

Yükselen Akrep ————————————————–

(31 Mayıs 12.ev Ay Dikkat, 03 Haziran 2.ev Ay, 8.ev Güneş Süper)

Yükselen Yay ————————————————–

(31 Mayıs 11.ev Ay Dikkat, 03 Haziran 1.ev Ay, 7.ev Güneş Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————–

(31 Mayıs 10.ev Ay Dikkat, 03 Haziran 12.ev Ay, 6.ev Güneş Süper)

Yükselen Kova ————————————————–

(31 Mayıs 9.ev Ay Dikkat, 03 Haziran 11.ev Ay, 5.ev Güneş Süper)

Yükselen Balık ————————————————–

(31 Mayıs 8.ev Ay Dikkat, 03 Haziran 10.ev Ay, 4.ev Güneş Süper)