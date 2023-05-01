Kadıköy Belediyesi afet ve acil durumlar için hazırladığı Mobil Fırınıyla Günde 35 Bin Ekmek Üretebilecek

Kadıköy Belediyesi’nin doğal afetlerde ve acil durumlarda kullanılmak üzere hazırladığı mobil fırın aracı hizmete girdi. Günde ortalama 35 bin ekmek üretme kapasitesine sahip mobil fırın, bugün sabahın erken saatlerinde üretime başlayarak Kadıköylülere poğaça ikram etti.

Kadıköy Belediyesi, doğal afetlere karşı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Daha önce afet bölgelerinde sıcak yemek hazırlamak ve dağıtmak için gezici aşevini hizmete alan Kadıköy Belediyesi, şimdi de ekmek üretimi için mobil fırın aracı hazırladı. Kadıköy Belediyesi Gezici Aşevi, Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından birçok ilde afetzedelere günlerce sıcak yemek hizmeti vermişti. Türkiye’yi sarsan deprem sonrası hazırlıklarını hızlandıran Kadıköy Belediyesi, mobil fırın aracını hizmete aldı. Kadıköy Belediyesi’nin mobil fırını ile doğal afetlerde ve acil durumlarda günde ortalama 35 bin ekmek üretilebilecek. Kadıköylülerin hizmetine giren mobil fırın ilk üretimlerini de gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde işlerine giden Kadıköylülere mobil fırında hazırlanan ve pişirilen poğaçalar ikram edildi. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da üretime başlayan mobil fırını inceledi ve vatandaşlara poğaça ikramında bulundu.

Acil durumlarda 2 saatte 2 bin ekmek

13 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde treyler üzerine kurulu mobil fırın, hem hareket hem de park halinde üretim yapabiliyor. Bünyesindeki jeneratörler sayesinde elektriğin olmadığı durumlarda da hizmet verebilen mobil fırın, olası bir acil durum anında ise 2 saat içinde yaklaşık 2 bin ekmek üretme kapasitesine sahip. Mobil fırında unlu mamuller üretim makineleri haricinde iklimlendirme cihazı, buzdolapları, personel için temizlik alanları da yer alıyor.