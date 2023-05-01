6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti.

Dünyanın birçok yerinden yardıma gelenler oldu.

Tüm spor müsabakaları ertelendi.

Kısacası Türkiye’de hayat durdu.

Fakat futbolu yönetenler durmadı, yaptıkları açıklamalarla bir kez daha futbolu her şeyden üstün tuttuklarını gösterdiler.

Önce Beşiktaş Kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi, “kaybettiği maçların” puanını istedi.

Daha sonra aynı kulübün teknik direktörü Şenol Güneş, ligin “Mantık dışı, hukuk dışı” bir lig olduğunu söyledi.

Bunu neden söyledi? Çünkü Beşiktaş bu sezon şampiyon olamıyor.

Yeni sırf şampiyon olamadılar diye “bu yangını” yapıyorlar.

Madem bu lig mantık dışı, bunu şimdi mi anladınız? Neden maçlara çıktınız?

Ya da Beşiktaş lider olsaydı bu konuşmalar yapılacak mıydı?

Ya da Beşiktaş Hatayspor’a 7 gol atınca bu lig çok mu mantıklıydı?

Ya da Beşiktaş 1 gol averajla şampiyon olunca bu lig çok mu mantıklıydı?

Peki TFF ne yapıyor bu açıklamalar karşısında? Yine her zaman olduğu gibi sus puslar.

Uzun uzun yazmaya da gerek yok, şampiyonluğu Beşiktaş’a verin de rahatlasınlar.

Twitter: Basintribunu_