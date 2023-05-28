22 – 28 Mayıs 2023 Haftalık Burç Astroloji: 26 Mayıs Haftanın En Yoğun Günü!

26 Mayıs haftanın en yoğun günü olup bu günde Tr Ay, Venüs, Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün, Plüto -1 katsayısında olacaktır. 26 Mayısda olumsuz hava koşulları ve kazaları ile zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir. 26 Mayısda en olumsuz etkiyi Koç, Boğa, Terazi, Akrep burçları alabilir. Ülkemizin Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi olduğundan bilhassa 26 Mayıs Cuma günü Venüs, Mars ve Jüpiterden olumsuz etkiler alabilir. 26 Mayısda Akrep burcu Türkiye’de şiddet ve deprem etkileri ön plana çıkabilir. Aynı şekilde İyi Parti de 26 Mayısda Venüs, Mars ve Jüpiterden son derece olumsuz etkiler alabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 24, 25 Mayısda Natal Güneş ve Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar Tr Güneşden son derece olumsuz etkiler alabilirler. Natal Marsı İkizler, Koç, Yengeç, Başak**, Terazi, Yay, Oğlak, Balık** olanlar ise Tr Güneşden çeşitli fırsatlar elde edip gündeme gelebilirler. Natal Marsı Başak, Balık olanlar bilhassa Güneş Transitinden çift yönde olumlu etkiler alabilir. Bu kişiler bilhassa 24, 25 Mayısda Dünyanın gündemine oturabilirler. Örneğin Natal Marsı Balık olan Meral Akşener Tr Güneşden son derece olumlu etkiler alıp Türkiye’Nin ve hatta Dünyanın gündemine oturabilir. Natal Marsı Başak olan Ukrayna da Tr Güneşden olumlu etkiler alabilir. Ancak Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski ülkesinin aldığı olumlu etkileri alamayabilir. 24, 25 Mayısda Ukrayna Güneşden olumlu etki alırken Zelenski olumsuz etkiler alabilir.

24, 25 Mayısda ABD Başkanı Biden Tr Güneşden olumsuz etkiler alırken ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Tr Güneşden son derece olumlu etkiler alabilir. Akrep burcu Biden’ın Natal Marsı Balık olan Blinken’a dikkat etmesi gerekebilir.

24, 25 Mayısda Boğa burcu İsrail de Tr Güneşden olumsuz etkiler alabilir. İsrail’in içindeki protestolar artabilir ve tehlikeli boyuta varabilir. 24, 25 Mayısda İsrail’in Natal Marsı Balık olan İran’a dikkat etmesi gerekebilir.

Kişisel olarak 24, 25 Mayısda Tr Güneş hangi evinizdeyse o konularda baskı ve saldırılar olabilir.

Hafta boyu Balık burcundaki Satürn yüksek katsayıda olup Natal Marsı Boğa, İkizler, Akrep, Yay olanları son derece olumlu etkileyebilir. Bilhassa 22 ve 27 Mayısda Tr Satürn +5 katsayısında olup bulunduğu eve disiplin ve otorite getirebilir. Örneğin yükselen Aslan burçlarının Tr Satürn 8.evlerinde olup ortak kaynaklara, vergi, borç, miras, ortak para ve kredilere bir disiplin getirebilir. Bu disiplin iyi anlamda olacaktır.

22 ve 27 Mayısda Natal Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin ile Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden arasında Satürnyen kararlar alınabilir. Örneğin Ukrayna konusu bir disipline bağlanabilir. Yada buna benzer bir konuda bir otorite sağlanabilir.

22 Mayıs Pazartesi Tr Ay +5 katsayısında olup Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Koç olan Muharrem İnce 22 Mayısda Tr Aydan alacağı olumlu etki ile verim ve güvenliğini arttırabilir. Yada Natal Marsı Balık olan Meral Akşener 22 Mayısda Tr Aydan alacağı olumlu etki ile yıldızını pekiştirebilir. Meral Akşener 22 Mayıs haftası boyunca Tr Ayın yanı sıra Tr Güneşden de son derece olumlu etkiler alıyor. Bu yüzden 22 Mayıs haftasının yıldızı bence Meral Akşener olabilir. 22 Mayısda Natal Marsı Balık olan Meral Akşener Natal Marsı Koç olan Muharrem İnce’ye de verim ve güvenlik konularında destek verebilir.

22 Mayısda Natal Marsı Başak olan Ukrayna ile Natal Marsı Terazi olan Suriye yada Natal Marsı Balık olan İran verim ve güvenliklerini son derece arttırabilirler.

26, 27, 28 Mayısda Natal Güneşi Koç, Boğa, Terazi Akrep olanlar Tr Marsdan çift yönde olumsuz etkiler alabilirler. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Koç olan Muharrem İnce Tr Mars hangi evindeyse o konularda kavga, şiddet ve saldırılara dikkat etmelidir. Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi olan Türkiye’nin içinde de şiddet ve kavga olayları artabilir. Her ne kadar Meral Akşener Tr Güneşden son derece olumlu etkiler alsa da Akrep burcu İyi Parti 26, 27, 28 Mayısda Tr Marsdan kavga ve şiddet etkisi alabilir.

26, 27, 28 Mayısda Koç burcu NATO’nun da şiddet olaylarına açık hale gelmesi olasıdır. 26, 27, 28 Mayısda Terazi burcu Suriye’nin içinde şiddet olayları artabilir. 26, 27, 28 Mayısda Terazi burcu Azerbaycan’a yönelik bir takım saldırılar olabilir.

26 Mayıs Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, toprak kaymaları, olumsuz hava şartları ve kazaları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir. 26 Mayısda Türkiye’nin Düzce-Bolu, Adana-Mersin hattı deprem açısından dikkate değer.

26 Mayıs zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

26 Mayıs olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

22 Mayısda Ons Altın yüksek olsa da 26 Mayısda Ons Altın düşebilir.

22 Mayısda Ons Gümüş yüksek olsa da 26 Mayısda Ons Gümüş düşebilir.

22 Mayısda Petrol yüksek olsa da 26 Mayısda düşebilir.

22 Mayısda Dolar yüksek olsa da 26 Mayısda Dolar düşebilir.

22 Mayısda Bitcoin yüksek olsa da 26 Mayısda Bitcoin de düşebilir.

23 Mayısda Euro yükselebilir.

22 ve 24 Mayısda Bist100 yükselse de 26 Mayısda haftayı düşerek kapatabilir.

22 Mayıs Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————————————–

(Hafta boyu 3.ev Güneş Süper, 12.ev Satürn Süper, 22 Mayıs 4.ev Ay Süper, 26 Mayıs 5.ev Mars Dikkat)

Yükselen Boğa ————————————————————————–

(Hafta boyu 2.ev Güneş Süper, 11.ev Satürn Süper, 22 Mayıs 3.ev Ay Süper, 26 Mayıs 4.ev Mars Dikkat)

Yükselen İkizler ————————————————————————–

(Hafta boyu 1.ev Güneş Süper, 10.ev Satürn Süper, 22 Mayıs 2.ev Ay Süper, 26 Mayıs 3.ev Mars Dikkat)

Yükselen Yengeç ————————————————————————–

(Hafta boyu 12.ev Güneş Süper, 9.ev Satürn Süper, 22 Mayıs 1.ev Ay Süper, 26 Mayıs 2.ev Mars Dikkat)

Yükselen Aslan ————————————————————————–

(Hafta boyu 11.ev Güneş Süper, 8.ev Satürn Süper, 22 Mayıs 12.ev Ay Süper, 26 Mayıs 1.ev Mars Dikkat)

Yükselen Başak ————————————————————————–

(Hafta boyu 10.ev Güneş Süper, 7.ev Satürn Süper, 22 Mayıs 11.ev Ay Süper, 26 Mayıs 12.ev Mars Dikkat)

Yükselen Terazi ————————————————————————–

(Hafta boyu 9.ev Güneş Süper, 6.ev Satürn Süper, 22 Mayıs 10.ev Ay Süper, 26 Mayıs 11.ev Mars Dikkat)

Yükselen Akrep ————————————————————————–

(Hafta boyu 8.ev Güneş Süper, 5.ev Satürn Süper, 22 Mayıs 9.ev Ay Süper, 26 Mayıs 10.ev Mars Dikkat)

Yükselen Yay ————————————————————————–

(Hafta boyu 7.ev Güneş Süper, 4.ev Satürn Süper, 22 Mayıs 8.ev Ay Süper, 26 Mayıs 9.ev Mars Dikkat)

Yükselen Oğlak ————————————————————————–

(Hafta boyu 6.ev Güneş Süper, 3.ev Satürn Süper, 22 Mayıs 7.ev Ay Süper, 26 Mayıs 8.ev Mars Dikkat)

Yükselen Kova ————————————————————————–

(Hafta boyu 5.ev Güneş Süper, 2.ev Satürn Süper, 22 Mayıs 6.ev Ay Süper, 26 Mayıs 7.ev Mars Dikkat)

Yükselen Balık ————————————————————————–

(Hafta boyu 4.ev Güneş Süper, 1.ev Satürn Süper, 22 Mayıs 5.ev Ay Süper, 26 Mayıs 6.ev Mars Dikkat)