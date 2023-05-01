Kazan ama susma!Galatasaray, şampiyonluk yolunda Başakşehir engelini de aştı.

Bu maç özelinde dikkat çeken oyuncu Lucas Torreira oldu.

“Atom karınca” her maç öne çıkıyor. Sahada basmadık yer bırakmıyor.

Şöyle bir geçen sezona gittiğimizde Burak Elmas başkanlığında Galatasaray 13. olarak ligi bitirmişti.

O dönem Galatasaray’ın adeta “kapısında yatan” Gedson Fernandes transfer edilmemişti.

Şimdi bugüne baktığımızda o gün alınmayan Gedson, Lucas Torreira ile orta sahada müthiş bir ikili olmaz mıydı?

Burak Elmas, Galatasaray’ın sadece bir sezonunu yakmadı, ileriye dönük bakıldığında takımda bıraktığı tahribat büyük.

Neyse! Geçmiş geçmişte kaldı deyip bugüne bakalım.

Başakşehir maçında verilmeyen bir penaltı ve “VAR’ın zoruyla” verilen bir penaltı vardı.

Hakemler yine Galatasaray’a gelince “cimri” rakiplerine gelince “eli bol” oluyor.

Galatasaray da bu duruma tepki olarak, rakipleri gibi kazanınca susmuyor ve sosyal medya hesabından yapılan hakem hatalarını paylaşmaya da devam ediyor.

TAKIMIN İTİCİ GÜCÜ TARAFTAR



Cimbom’un itici gücü olan taraftarı, özellikle kale arkasındaki ultrAslan grubu, oyunu müthiş okuyor. Bir teknik direktör edasında takımı adeta yönetiyor, yönlendiriyor.

Galatasaray hücum ederken ayrı, savunma yaparken ayrı tepkiler veriyorlar.

Birkaç gündür kombinesini yenilemek isteyen taraftardan yönetime şikayet var.

Stada ulaşımı diğer takımlara göre daha zor olan Galatasaray taraftarı, kombine yenileme işlemlerinin en azından internet sitesinden yapılmasını istiyor.

Her şartta takımını yalnız bırakmayan taraftara da bunu çok görmemek gerek.