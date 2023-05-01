NEDİR BU DEEP FAKE  ?

Gerçeğinden ayırt edilemeyen gündemi etkileyen videolar !

Son günlerde siyasi liderlerin ağzından düşürmediği, fakat biz siber güvenlikçilerin iyi bildiğimiz Deep Fake bahsedildiği gibi sahte sosyal medya hesaplarının oluşturulduğu video ve fotoğraflar üzerinde oynama yapılan bir programıdır, bunu kimler yapar ?

Aslında internetin %96 bölümünü oluşturan, görünmeyen yüzü olarak tabir edebileceğimiz Deep Web (Derin Web) ve Dark Web (Karanlık Web) uzun yıllardır varlığını sürdürmektedir. Katman hakkında daha sonra ayrıntılı bir yazı yazacağım. Bu tehlikeli olduğunu söyleyebileceğim katmanlar dışında kalan bölüm ise iş, eğitim, eğlence gibi özgürce hareket edilebilen alandır.

Bu alanın adı surface ( yüzey ) ‘dir %4 bölümünü kapsar. Hiçbir kısıtlamanın olmadığı diğer bir değişle Kamuya açık alanlar olarak da adlandırabileceğimiz arama motorları, ücretsiz video ve paylaşım alanları, üyelik istemeyen sitelerden oluşmaktadır. Bunların hepsi %4 lük bölümde günlük hayatımızda kullandığımız sitelerdir.

Haberlerde sürekli duyduğumuz sahte videolar, görseller, hesaplar için gerçekten internetin derin katmanlarında yasa dışı işler ile uğraşan bilişim sistemleri konusunda uzman olan Hacker diye tabir edebileceğimiz kişilere ihtiyaç varmıdır?



Teknolojinin ilerleme seviyesinden her yazımda bahsediyorum, yapay zeka sistemleri, mobil grafik uygulamaları ve daha bir çok özellik kullanıcı seviyesi diyebileceğimiz kitlenin hizmetine sunulmuş, çok fazla teknolojik beceri gerektirmeyecek kadar basit kullanım koşullarına göre hazırlanmış uygulamalar, yazılımların olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu programları birçoğumuz eğlence amaçlı da olsa cep telefonlarımızda, bilgisayar sistemlerimizde kullanmaktayız.

Cep telefonlarımızın uygulama marketlerinden veya arama motorlarından rahatlıkla bulabileceğimiz ücretli veya ücretsiz bir çok uygulama yazılım mevcut. Bu yazılımdan ilk akla gelenler Deepfake, Impressions, Wombo, DeepFaceLab, Reface, Zao, MachineTube, ses veya grafik düzenleyici yazılımlardır.

Bu programları kullanmak için üst seviye bir bilgiye ihtiyaç yoktur.



Buradaki farklılıklar sadece kullandığınız programın beceri ve kalitesidir. Diğer bir etken ise yapılan sahte videoları izleyen kişinin bilinçaltındaki izlediği video ya ne kadar inanmak istediği ile alakalıdır.

Profesyonelce hazırlanmış bir videoyu teknik yazılım ve donanımlar olmadan siz kullanıcıların ayırt etme ihtimali yoktur. İzlediğiniz videoda ki ses, görsel, ortam hatta konuşulan konu herkesin dikkat ile takip ettiği gündem konuları seçilerek özenle hazırlanmış olacaktır.

Sosyal medya uygulamaları sizlerin en çok nelerden hoşlandığınızı, neleri izlediğinizi takip edip bildiği için siyasi görüşünüzden, tuttuğunuz takıma kadar sizin ilginizi çekebilecek sahte videoları karşınıza çıkacağından inanma oranınızda yüksek olacaktır.

Sonraki aşama ise sosyal medyanın olmazsa olmazı beğendiğiniz videoyu paylaşmak olacaktır. Size güvenen sosyal çevrenizdeki insanlarda olaya dahil olması ile bu sahte videolar milyonlarca kişiye ulaşan ama gerçekliği konusunda kimsenin bilgisi bulunmayan içerikler olarak sanal alemde gezinmeye başlayacaktır.

Sizlerin yapabileceğiniz bu video veya görsellerin içindeki bahsi geçen kişilerin resmi hesaplarından yapacakları açıklamalardır. Bu açıklamalara da inanmaz iseniz, İçerik adli makamlara intikal etmiş ise gerekli incelemeler sonucunda açıklanacak yargı kararlarına itibar etmek en doğrusu olacaktır.

Okan Algün

Siber Güvenlik Uzmanı