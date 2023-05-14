08 – 14 Mayıs 2023 Haftalık Burç Astroloji: Türkiye’nin Zor Seçimi, 13, 14 Mayıs Jüpiter, Uranüs Dikkat!

10 Mayıs -8 katsayısıyla haftanın En Yoğun günüdür. Bu günde olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir. 10 Mayısda Tr Güneş, Ay, Merkür, Mars, Jüpiter, Uranüs -1 katsayısında olup hangi evlerimizdeyse o konularda dikkatli olmak gerekebilir. 12 Mayısda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, şiddet ve terör olayları olabilir. 12 Mayısda (+/-3 gün) bilhassa Türkiye’nin Doğusu depremlere dikkat etmelidir.

13 Mayısda Tr AY +5, Tr Uranüs -2 Katsayısında!

13 Mayısda Natal Marsı Boğa, İkizler, Akrep, Yay olanlar Tr Aydan son derece olumlu etkiler alırken Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanlar Tr Uranüse dikkat etmelidir. Uranüs gerilim ve huzursuzlukları, asi ve aykırı kişileri sembolize etmektedir. 13 Mayısda özellikle Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık olan kişilerin Uranüsyen (Natal Güneş ve/veya Marsı Kova) kişilere, asi ve aykırı insanlara dikkat etmesi gerekebilir.

13 Mayısda ABD Başkanı Akrep burcu Biden’ın da Uranüsyen kişi ve gruplara dikkat etmesi gerekebilir. Örneğin Natal Marsı Kova olan Elon Musk hem Tr Uranüsden olumsuz etki alırken hem de ABD Başkanı Biden’a olumsuz etki verebilir. Biden 13 Mayısda bir takım asi ve aykırı kişilerin yada Elon Musk’In protestolarıyla karşılaşabilir.

13 Mayısda Elon Musk bir takım Uranüsyen teknik konularda problemler yaşayabilir. 13 Mayısda Boğa burcu İsrail’in içinde protestolar artabilir. Asi ve aykırı kişiler İsrail’de terör eylemleri yapabilir.

13 Mayısda Tr Uranüsden ötürü elektronik aletlerde bir takım teknik aksaklıklar olabilir. Internet arızaları, uçak ve füze kazaları olabilir.

13 Mayısda Natal Marsı Yay olan kişiler örneğin Putin Tr Ay’dan olumlu etkiler alıp verim ve güvenliklerini arttırabilirler.

10, 12, 13, 14 Mayısda Tr Mars bilhassa Koç, Boğa, Terazi, Akrepleri çift yönde olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi olan Türkiye Tr Marsdan 10, 12, 13, 14 Mayısda olumsuz etkiler alacağından şiddet ve terör olaylarına dikkat etmelidir. Natal Güneşi Boğa Marsı Koç olan bir siyasetçinin de Tr Mars hangi evindeyse o konularda dikkatli olması gerekebilir.

14 Mayıs Jüpiter -2 Katsayısında!

14 Mayısda hukuk ve yasaları sembolize eden Jüpiterin düşük katsayıda olması hukuki konularda ihmalkarlıklara işaret etmektedir. 14 Mayısda Tr Jüpiterden Natal Güneş ve Marsı Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi, Akrep, Oğlak, Kova burçları olumsuz etki alırken Natal Marsı İkizler, Başak, Yay, Balık olanlar bir takım fırsatlar elde edebilirler.

14 Mayısda -2 katsayısındaki Tr Jüpiter bir takım dindar ama fanatik kişileri sembolize etmektedir. Bu kişilerin eylemleri terör boyutuna varabilir. 14 Mayısda Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova olan Elon Musk Jüpiteri sembolize eden bir takım hukuki konulardan olumsuz etkiler alabilir.

13, 14 Mayıs Güneş Natal Marsı Koç ve Teraziden Yana!

13, 14 Mayısda Tr Güneş, Natal Güneş ve Marsı Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak**, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık** olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç, Terazi olanlara ise çeşitli fırsatlar sunması olasıdır.

13, 14 Mayısda Natal Marsı Koç veya Terazi olan parti ve siyatçiler ünlenebilir. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 1 gün sonrası yani 15 Mayısda Natal Marsı Koç olan bir siyasetçi Tr Plütondan alacağı olumlu etki ile ünlenmenin yanı sıra güçlenebilir.

12 Mayıs Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, olumsuz hava koşulları ve kazaları görülebilir. 12 Mayısda Türkiye’nin Doğusunun olumsuz etki aldığı görülmektedir.

12 Mayıs zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

10, 12 Mayıs olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

11, 12 Mayıs Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

09, 10 Mayıs Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

13 Mayıs Brent Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

13, 14 Mayıs Dolar TL karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

10 Mayıs Bitcoin diğer günlere göre düşebilir.

13 Mayıs Dolar Euro karşısında da yükselebilir.

10 Mayıs Bist100 diğer günlere göre son derece düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

08 Mayıs Haftası boyunca Koç, Yengeç burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————–

(14 Mayıs 1.ev Jüpiter, 13 Mayıs 2.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Boğa ————————————–

(14 Mayıs 12.ev Jüpiter, 13 Mayıs 1.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen İkizler ————————————–

(14 Mayıs 11.ev Jüpiter, 13 Mayıs 12.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Yengeç ————————————–

(14 Mayıs 10.ev Jüpiter, 13 Mayıs 11.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Aslan ————————————–

(14 Mayıs 9.ev Jüpiter, 13 Mayıs 10.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Başak ————————————–

(14 Mayıs 8.ev Jüpiter, 13 Mayıs 9.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Terazi ————————————–

(14 Mayıs 7.ev Jüpiter, 13 Mayıs 8.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Akrep ————————————–

(14 Mayıs 6.ev Jüpiter, 13 Mayıs 7.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Yay ————————————–

(14 Mayıs 5.ev Jüpiter, 13 Mayıs 6.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Oğlak ————————————–

(14 Mayıs 4.ev Jüpiter, 13 Mayıs 5.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Kova ————————————–

(14 Mayıs 3.ev Jüpiter, 13 Mayıs 4.ev Uranüs Dikkat)

Yükselen Balık ————————————–

(14 Mayıs 2.ev Jüpiter, 13 Mayıs 3.ev Uranüs Dikkat)