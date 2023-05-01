Siber Güvenlik Seminerlerine öğrencilerden yakın takip

İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki okullarda Bilişim Suçları Uzmanı Okan Algün tarafından yüzlerce lise öğrencisine seminer verildi.

İnterneti ve sosyal medyayı aktif kullanan Lise öğrencilerine, sanal dünyada kötü niyetli kişilerin, onları tuzağa düşürmek için kullandıkları teknik, taktik ve yöntemleri bütün yönleri ile anlatıldı.

Bilişim suçları uzmanı Okan Algün ‘ün uzman psikolog ve avukat danışmanlar ile ortak olarak hazırladığı eğitimin devamında internetin bilinmeyen yönleri, katmanları, yaşanmış örnekler, gerçek mahkeme kararları, gençlerin nasıl tuzağa düşürüldüğü, mağduriyetin arkasında yatan psikolojik hususlar, duygusal zekâ gibi konuların anlatıldığı seminer öğrenciler tarafından büyük heyecanla dinlenildi.

Eğitim sonunda Algün ile öğrenciler arasında bilişim sistemleri ile işlenen suçlarda suçlunun tespitinin kolluk kuvvetleri tarafından hangi yöntemler ile yapıldığı, yaş gruplarına göre gençlerin hukuki sorumlulukları gibi konularda son derece detaylı örnekler üzerinden soru cevap yapıldı.

Seminere katılan öğretmen ve öğrencilere; bundan sonra başlarına gelebilecek olaylara karşı hukuksal haklarının neler olduğundan bahsedildi. “Sanal ortamlarda mağduriyet yaşadığınızda şikâyet kurumları ve yöntemlerini artık biliyorsunuz, mağduriyet karşısında sessiz kalmayın hakkınızı savunun” dedi.

Öğrencilere seminer de öğrendikleri bu bilgileri aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşarak daha eğitimli, güvenli, bilinçli bireyleri topluma kazandırmanın seminerin temel amacı olduğu söylenildi.

Bu tarz hassas ve hayati önem taşıyan konular hakkında gençlerimize fayda sağlayan bilgilendirme seminerlerin yaygınlaşmasını ve daha çok öğrenciye ulaşılmasını temenni ederiz.