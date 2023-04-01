İSTANBUL’DA METROBÜS HATTINA 25 YENİ ARAÇ KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs araç filosunu gençleştirmeye devam ediyor. 2023 yılı içerisinde 92 yüksek yolcu kapasiteli eklenmesiyle son iki yıl içeresinde 252 araç, metrobüs hattına dahil edilmiş oluyor.

Edirnekapı Metrobüs Garajı’nda gerçekleşen programda İmamoğlu özetle şunları söyledi:

FİLO GENÇLEŞİYOR

“İETT, günde 55 bin farklı otobüs seferi, 6.300 otobüsle metrobüs seferi gerçekleştiriyor. İstanbul’da yılda 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştiriliyor. Metrobüs hattımız ise bu konuda en dinamosu diyebiliriz. 684 metrobüs aracımız hizmet veriyor. 2023 yılında 92 adet yüksek yolcu kapasiteli yeni yerli ve güçlü metrobüsü daha İstanbul’a kazandıracağız. Böylece son iki yılda filoya yeni katılan metrobüs sayımız tam 252 olmuş olacak. Metrobüs filosunun yüzde 40’ını bizim bu dönemimizde yenilemiş olacağız. Metrobüs filo yaşı 2023’te 11’den 8’e inmiş olacak. Metrobüs hattından dış hatlara kaydıracağımız araçlar sayesinde ihtiyaç olan hatlarda da daha fazla otobüsle, daha fazla sefer yapma şansına erişeceğiz.”