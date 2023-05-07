01 – 07 Mayıs 2023 Haftalık Burç Astroloji: 01 Mayıs Ay Süper, 05 Mayıs AY Tutulması, 3 Mayıs Kritik!

Önemli olaylara gebe olan Mayıs ayının en olumsuz ve kritik günü -10 katsayısıyla 03 Mayısdır. Tr Güneş 02 Mayısda -2, 03 ve 04 Mayısda -3 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak, Kova, Balık olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Güneş Transiti düşük katsayıdayken baskı ve şiddeti, yangın ve patlamaları, saldırıları sembolize etmektedir.

02, 03, 04 Mayısda Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık Meral Akşener’in Tr Güneş hangi evindeyse o konularda baskıcı ve kavgacı insanlara dikkat etmesi gerekebilir. Natal Güneş ve Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden da Güneş Transitinden son derece olumsuz etkiler alabilir. Biden’ın 02, 03, 04 Mayısda Natal Marsı Aslan olan Donald Trump’a dikkat etmesi gerekebilir.

02, 03, 04 Mayısda Tr Güneşden olumsuz etki alanların Natal Güneş ve/veya Marsı Aslan olanlara dikkat etmeleri gerekebilir. 02, 03, 04 Mayısda Twitter’ın sahibi Yengeç burcu Elon Musk’In da Tr Güneşden son derece olumsuz etkiler alması olasıdır.

02, 03, 04 Mayısda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in Tr Güneşden hem olumsuz etki alması hem de çevresine olumsuz etki vermesi olasıdır. İsrail’in içinde protesto ve ayaklanmalar artabilir.

02, 03, 04 Mayısda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski Tr Güneşden hem olumsuz etki alabilir hem de çevresine olumsuz etki verebilir. 02, 03, 04 Mayısda ABD Başkanı Biden ile Zelenski arasında bir sürtüşme yaşanabilir. Zelenski’nin Natal Marsı Aslan olduğundan ve Tr Güneşin katsayısı düşeceğinden 02, 03, 04 Mayısda Zelenski çevresindekilere baskıcı davranabilir.

03 Mayısda (Ay Tutulmasından 2 gün öncesi) Ay Transiti -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Terazi, Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Yay, Oğlak, Kova olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Örneğin Elon Musk, Doland Trump, Putin, Kemal Kılıçdaroğlu, Zelenski, Çin Başkanı Xi Jinping, Japonya Başkanı Kişida, Netanyahu gibi isimler Tr Ay hangi evlerindeyse o konularda olumsuz etkiler alabilirler. Ay düşük katsayıdayken bulunduğu eve verimsizlik ve güvensizlik verebilir. 03 Mayısda Tr Aydan olumsuz etki alanlar suikaste uğrayabilir, güvenlikleri düşebilir, verimleri düşebilir, paraları ve gelirleri azalabilir.

05 Mayısda Akrep burcundaki Ay Tutulması -1 katsayısında olup Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kovaları olumsuz etkilerken Natal Marsı Yengeç, Başak, Oğlak, Balık olanları olumlu etkileyebilir.

Hafta boyu Merkür Transiti Boğa burcunda ve retro olup özellikle 01 Mayısda -2 katsayısında olacaktır. 01 Mayısda Tr Merkür Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Yengeç, Başak, Oğlak, Balık olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir. Merkür düşük katsayıda hacker ve casusluk olaylarına, iletişim problemlerine, her türlü sahtekarlıklara işaret etmektedir. Özellikle 01 Mayısda sahte bilgi ve belgelere, bilgi sızıntılarına dikkat etmekte fayda vardır.

01 Mayısda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’de bir casusluk ve hacker krizi ortaya çıkabilir. 01 Mayısda Natal Güneşi Kova Marsı Akrep Japonya ile Başbakanı Aslan Burcu Kişida da Tr Merkürden (bilgi, belge, vs) son derece olumsuz etkiler alabilir. 01 Mayısda Natal Güneşi Kova olan Zelenski’Nin Natal Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Xi Jinping’e bir takım bilgi ve belgeler konusunda dikkat etmesi gerekebilir. 01 Mayısda Zelenski’nin zehirlenme riski hala mevcuttur.

01 Mayısda Natal Marsı Yengeç olan İmamoğlu, Natal Marsı Oğlak olan Kılıçdaroğlu, Natal Marsı Balık olan Meral Akşener Merkürün olumsuz etkisinden bir fırsat elde edebilirler.

01 Mayıs Ay (+7) Süper!

01 Mayısda Ay Transitinin katsayısı +7 olup Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler, Yengeç, Akrep, Yay, Oğlak, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. 01 Mayısda Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık olan Meral Akşener’in Tr Ay’dan son derece olumlu etkiler alması olasıdır. 01 Mayısda Yengeç burçlarının katsayısı artacağından keyifleri yerine gelebilir.

01 Mayısda Tr Ay hangi evinizdeyse o Konularda verim ve güvenliğiniz artabilir. Örneğin Tr Ay 2.evinizdeyse (Yükselen Aslan) para konularında veriminiz artabilir.

01 Mayısda Dünya genelinde İkizler ve Yay burcunu sembolize eden şeyler Tr Aydan süper etkiler alacağından her türlü iletişim ve ulaşımda verim ve güvenlik artabilir.

04 ve 07 Mayıs Venüs (+4) Süper!

Boğa ve Terazi burcunun yöneticisi Tr Venüs hafta boyu ve özellikle 04 ile 07 Mayısda +4 katsayısında olacaktır. Boğa ve Terazi burçlarının katsayısı yükselebilir ve keyifleri yerine gelebilir. Hafta boyu ve özellikle 04 ile 07 Mayısda Natal Marsı İkizler, Boğa, Aslan, Başak**, Akrep, Yay, Kova, Balık** olanlar Tr Venüsden son derece olumlu etkiler alırken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlar olumsuz etkiler alabilirler.

Natal Güneşi Terazi olan Suriye ile Natal Güneşi Yengeç olan Irak’da Venüsyen (sosyal ve siyasi) çatışmalar hızlanabilir. Bu duruma Natal Marsı Balık olan İran ve/veya Işid sebep olabilir. Terazi burcu Azerbaycan ile Natal Marsı Başak olan Ermenistan arasında Venüsyen (sosyal ve siyasi) çatışmalar artabilir.

05 ve 06 Mayısda Tr Marsdan Natal Marsı Boğa, Başak, Akrep, Balık olanlar olumlu etki alırken Natal Güneşi Yengeç, Koç, Terazi, Oğlak olanlar son derece olumsuz etkiler alabilirler. Örneğin 05, 06 Mayısda Suriye ve/veya Irak’da terör saldırıları olabilir.

Kişisel olarak hafta boyu en olumsuz etkileri Yengeç, Aslan, Kova burcuna denk gelen evlerimiz alabilir. En olumlu etkiyi de Balık burcuna denk gelen evimiz alabilir. Örneğin Yükselen Aslanlar fiziksel sağlığa, gizli düşmanlara, evlilik ve ortaklıklara dikkat etmek zorunda kalabilirler. Ama buna karşılık Yükselen Aslanların ortak paraları ve gelirleri artabilir.

03, 04 Mayısda Astro Carto Grafide zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik aktiviteler, olumsuz hava koşulları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir.

03, 04 Mayıs zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

02, 03 Mayıs olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

03 Mayıs Ons Altın fiyatları diğer günlere göre düşebilir.

03 Mayıs Ons Gümüş fiyatları diğer günlere göre düşebilir.

Brent Petrol 02 Mayısda düşse de hafta sonu 07 Mayısda yükselebilir.

01 Mayısda Dolar TL haftaya son derece yükselerek başlayabilir. 01 Mayısda Dolarda bir dalgalanma olabilir.

02 Mayısda Bitcoin aniden düşebilir.

01 Mayısda Dolar Euro karşısında yükselse de hafta sonuna doğru düşebilir.

03 Mayısda Bist100 diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

01 Mayıs Haftası boyunca Yengeç, Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————————————————

(03, 04 Mayıs 2.ev Güneş Dikkat, 03 Mayıs 7.ev Ay Dikkat, 01 Mayıs 2.ev Merkür Dikkat, 6.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa ———————————————————————————

(03, 04 Mayıs 1.ev Güneş Dikkat, 03 Mayıs 6.ev Ay Dikkat, 01 Mayıs 1.ev Merkür Dikkat, 5.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler ———————————————————————————

(03, 04 Mayıs 12.ev Güneş Dikkat, 03 Mayıs 5.ev Ay Dikkat, 01 Mayıs 12.ev Merkür Dikkat, 4.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç ———————————————————————————

(03, 04 Mayıs 11.ev Güneş Dikkat, 03 Mayıs 4.ev Ay Dikkat, 01 Mayıs 11.ev Merkür Dikkat, 3.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan ———————————————————————————

(03, 04 Mayıs 10.ev Güneş Dikkat, 03 Mayıs 3.ev Ay Dikkat, 01 Mayıs 10.ev Merkür Dikkat, 2.ev Ay Süper)

Yükselen Başak ———————————————————————————

(03, 04 Mayıs 9.ev Güneş Dikkat, 03 Mayıs 2.ev Ay Dikkat, 01 Mayıs 9.ev Merkür Dikkat, 1.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi ———————————————————————————

(03, 04 Mayıs 8.ev Güneş Dikkat, 03 Mayıs 1.ev Ay Dikkat, 01 Mayıs 8.ev Merkür Dikkat, 12.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep ———————————————————————————

(03, 04 Mayıs 7.ev Güneş Dikkat, 03 Mayıs 12.ev Ay Dikkat, 01 Mayıs 7.ev Merkür Dikkat, 11.ev Ay Süper)

Yükselen Yay ———————————————————————————

(03, 04 Mayıs 6.ev Güneş Dikkat, 03 Mayıs 11.ev Ay Dikkat, 01 Mayıs 6.ev Merkür Dikkat, 10.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak ———————————————————————————

(03, 04 Mayıs 5.ev Güneş Dikkat, 03 Mayıs 10.ev Ay Dikkat, 01 Mayıs 5.ev Merkür Dikkat, 9.ev Ay Süper)

Yükselen Kova ———————————————————————————

(03, 04 Mayıs 4.ev Güneş Dikkat, 03 Mayıs 9.ev Ay Dikkat, 01 Mayıs 4.ev Merkür Dikkat, 8.ev Ay Süper)

Yükselen Balık ———————————————————————————

(03, 04 Mayıs 3.ev Güneş Dikkat, 03 Mayıs 8.ev Ay Dikkat, 01 Mayıs 3.ev Merkür Dikkat, 7.ev Ay Süper)