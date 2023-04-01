ÜSKÜDAR’DA 8. KİTAP FUARI BAŞLIYOR

Hayata geçirdiği etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 8.’si Bağlarbaşı Kongre Ve Kültür Merkezi’nde başlıyor.

Türk tarihçi, yazar, akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından açılışı yapılacak fuar, 9 gün süresince kültür- sanat, tarih, bilim ve kitap dünyasının en çok takip edilen isimlerini İstanbullularla buluşturacak. 120 yayın evi ile 500 yazarın katılımıyla 840 sempozyum ve etkinliğin düzenleneceği fuarın en güzel fotoğrafını çekene sürpriz hediyeler verilecek.

Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın onur yazarı olduğu 8. Kitap Fuarı, 29- Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında 120 yayın evi, tarih, kültür sanat, bilim dünyasının öne çıkan isimleri ile Türkiye’nin en sevilen 500 yazarını İstanbullularla buluşturacak. Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden yüzlerce eserini okurların beğenisine sunan fuar süresince başta Cemil Meriç, Cengiz Aytmatov olmak üzere Mim Kemal Öke’den Beşir Ayvazoğlu’na, İskender Pala’dan Nabi Avcı’ya onlarca yazar ve ünlü isimlerin katıldığı 840 sempozyum ve söyleşi etkinlikleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ziyaret Edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da ziyaret edeceği fuar, tüm İstanbulluları kültür ve edebiyat dolu bir yolculuğa çıkaracak. Ziyaretçileri birbirinden özel ödüllerin beklediği fuar süresince ayrıca imza etkinlikleri de düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da yer alacağı fuarın ilk günü Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Tarih Boyunca Üsküdar adlı söyleşisi gerçekleştirilecek.

Fuarı en iyi yansıtan fotoğraf ödüllendirilecek

Fuarın en dikkat çekici etkinliklerinden biri de Fotoğraf Yarışması olacak. Fuarı en güzel yansıtan fotoğrafı çeken kitapseverleri çok özel hediyeler bekliyor. Yarışmanın 1.’si 25 adet kitap ile Nevmekan Selimiye’de 2 kişilik kahvaltı, 2.’si 100 adet kitap, özel tasarım Üsküdar Kitaplığı ile Nevmekan Selimiye’de 2 kişilik akşam yemeği, 3.’sü 50 adet kitap, Nevmekan Selimiye’de 2 kişilik akşam yemeği ödülü kazanacak.

TARİH: 29 NİSAN CUMARTESİ

SAAT: 12.00 AÇILIŞ, İLBER ORTAYLI

16.00 : İBRAHİM KALIN ZİYARET

YER: BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ