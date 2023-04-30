24 – 30 Nisan 2023 Haftalık Burç Astroloji: Güneş Tutulmasından 7 Gün Sonra 27 Nisan Ayın EN Olumsuz Günü!

27 Nisan -9 katsayısıyla Ayın En olumsuz ve düşük katsayılı günüdür. Güneş tutulmasından 7 gün sonrasına rast gelen 27 Nisanda olumsuz hava koşulları, zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları hatta bir takım suikastler olabilir. Hafta boyu en çok Aslan, Akrep, Kova burcuna denk gelen evlerimizi sembolize eden şeylere dikkat etmemiz gerekebilir. Yay burcu evimiz ise süper etkiler alabilir.

27 Nisanda en bariz olay İkizler ve Başak burcunun yöneticisi Merkürün -2 seviyesine düşmesidir. Çünkü Merkür hem Boğa burcunda hem de retro konumdadır. Bu yüzden 27, 29, 30 Nisanda -2 seviyesindeki Merkür Transiti yüzünden iletişim problemleri, hacker ve casusluk olayları, yalan haber ve sahtekarlıklar, bilgi sızıntıları olasıdır. Tr Merkür Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Yengeç, Başak, Oğlak, Balık olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir.

27 Nisan civarı elektronik alet bozulmaları, uçak kazalarında, trafik kazalarında artışlar olasıdır. 27 Nisanda Tr Merkürden en olumsuz etkiyi Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail almaktadır. Belki İsrail’de yeni bir casusluk yada hacker krizi ortaya çıkabilir. İsrail’İn Natal Marsı Balık olan İran’a hacker ve casusluk konularında çok dikkat etmesi gerekebilir.

27 Nisanda Natal Güneş ve Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden da Tr Merkürden son derece olumsuz etkiler alabilir. Biden’ın bilhassa İkizler burcu Trump’a ve/veya Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Merküryen konularda (bilgi, belge, vs) çok dikkat etmesi gerekebilir. 27 Nisanda Biden ile ilgili yeni bir Merküryen skandal ortaya çıkabilir.

27 Nisanda ABD Başkanı Biden’ın kemik ve omurilik sağlığıyla ilgili bir sağlık sorunu da ortaya çıkabilir. Çünkü Biden’ın Natal Satürnü İkizler burcunda ve 27 Nisanda İkizlerin yöneticisi Tr Merkür -2 katsayısında olduğundan bu durum Biden’ın yürüme, ayakta durma gibi sorunlarını ortaya çıkartabilir. Kişisel olarak sizin de Natal gezegenleriniz Başak yada İkizler burcunda ve düşük katsayıdaysa ve Natal Güneş ile Marsınız Tr Merkürden olumsuz etki alıyorsa sağlık sorunlarınız nüksedebilir.

27 Nisanda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski de Tr Merkürden son derece olumsuz etkiler alabilir. Zelenski’nin Natal Güneşi İkizler Marsı Yengeç olan Çin başkanı Şi Cinping’e Merküryen (bilgi, belge, vs) konularda çok dikkat etmesi gerekebilir. 27 Nisanda Zelenski hakkında gizli kalması gereken bir takım bilgi ve belgeler Çin Başkanı Şi Cinping’in eline geçebilir.

27 Nisanda Natal Jüpiteri İkizler olan Zelenski’nin Tr Merkür yüzünden Jüpiteri sembolize eden karaciğer sorunları ortaya çıkabilir. Hatta Zelenski bu yüzden bir zehirlenme sorunu yaşayabilir.

27 Nisanda Natal Güneş ve Marsı Aslan olan Japonya Başbakanı Kişida Tr Merkürden son derece olumsuz etkiler alabilir. Japonya’Nın içinde bir takım casusluk ve hacker olayları, bilgi ve belge sahtekarlıkları, iletişim kazaları olabilir.

27 Nisanda Natal Marsı Balık olan Meral Akşener, Natal Marsı Oğlak olan Kılıçdaroğlu, Natal Marsı Yengeç olan İmamoğlu Tr Merkürden bir takım fırsatlar, bilgi ve belgeler elde edebilir. Her ne kadar Natal Güneşi Boğa olsa da Natal Marsı Yengeç olan Memleket Partisi (17 Mayıs 2021) de 27, 29, 30 Nisanda Tr Merkürden çeşitli Merküryen (bilgi, belge, vs) fırsatlar elde edebilir.

30 Nisan Ay Transiti +4 katsayısında olup Natal Marsı Boğa, İkizler, Akrep, Yay olanlara son derece olumlu etkiler verebilir. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin Tr Ayı sembolize eden konularda (verim ve güvenlik) son derece olumlu etkiler alabilirler.

27, 28 Nisan Astro Carto Grafide zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, maden göçükleri, volkanik hareketlilik, yangın ve patlamalar, olumsuz hava koşulları ve kazaları, şiddet ve terör olayları olasıdır. 27 ve 28 Nisanda Dünyanın Geniş bir kesimi Transit gezegenlerden son derece olumsuz etki almaktadır. Türkiye’deki bütün zayıf fay hatlarına dikkat etmek gerkebilir.

27, 28 Nisanda Zayıf Fay Hatlarında Şiddetli Depremler olabilir.

26, 27 Nisanda Olumsuz Hava Koşulları ve Kazaları olabilir.

27 Nisanda Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

27, 28 Nisanda Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

27 Nisanda Brent Petrol fiyatları düşebilir.

24 Nisanda Dolar haftaya yükselerek başlayabilir.

26 Nisanda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

Euro / Dolar Hafta boyu Yatay seyredebilir.

27 Nisanda Bist100 diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

24 Nisan Haftası boyunca Aslan, Akrep, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————–

(27, 29, 30 Nisan Merkür 2.ev Dikkat, 30 Nisan 6.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa ———————————————–

(27, 29, 30 Nisan Merkür 1.ev Dikkat, 30 Nisan 5.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler ———————————————–

(27, 29, 30 Nisan Merkür 12.ev Dikkat, 30 Nisan 4.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç ———————————————–

(27, 29, 30 Nisan Merkür 11.ev Dikkat, 30 Nisan 3.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan ———————————————–

(27, 29, 30 Nisan Merkür 10.ev Dikkat, 30 Nisan 2.ev Ay Süper)

Yükselen Başak ———————————————–

(27, 29, 30 Nisan Merkür 9.ev Dikkat, 30 Nisan 1.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi ———————————————–

(27, 29, 30 Nisan Merkür 8.ev Dikkat, 30 Nisan 12.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep ———————————————–

(27, 29, 30 Nisan Merkür 7.ev Dikkat, 30 Nisan 11.ev Ay Süper)

Yükselen Yay ———————————————–

(27, 29, 30 Nisan Merkür 6.ev Dikkat, 30 Nisan 10.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak ———————————————–

(27, 29, 30 Nisan Merkür 5.ev Dikkat, 30 Nisan 9.ev Ay Süper)

Yükselen Kova ———————————————–

(27, 29, 30 Nisan Merkür 4.ev Dikkat, 30 Nisan 8.ev Ay Süper)

Yükselen Balık ———————————————–

(27, 29, 30 Nisan Merkür 3.ev Dikkat, 30 Nisan 7.ev Ay Süper)