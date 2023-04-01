En son yazacağımı en başta yazayım. Fenerbahçe şampiyon olsun diye ligi dizayn etmeye çalışanlara Galatasaray, sahada cevap verecek.

Hem de öyle böyle değil, her maç rakibine 4-5 gol atarak. Son iki maçında 10 golle bunu zaten gösterdi.

Nasıl ki galibiyet serisi yakaladıysa takım, şimdi de gol serisi yakalayacak. Yakalamak da zorunda çünkü hakemlere “Fenerbahçe’yi şampiyon yapma talimatı” verilmiş.

Durum böyle olunca Galatasaray kimle oynarsa oynasın o maçta 4-5 gol atmak zorunda. Kısacası Galatasaray, kendi göbeğini kendi kesecek.

Jorge Jesus neden ceza almıyor?



Bir diğer konu da Jorge Jesus’a verilmeyen cezalar.

Zamanında Fatih Terim’e verilen cezalar ortada. Terim “hakeme yan baksa” neredeyse 5 maç ceza alıyordu.

Peki Fatih Terim ne yapsa ceza alırken, Jorge Jesus’un “Süper Lig’de maçlar sahada kazanılmıyor” sözleri neden cezasız kaldı?

Yine bir maç sonrası hakemin üzerine yürüyüp “parmak sallaması” neden cezasız kaldı?

Başakşehir maçı sonrası “bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum” açıklaması da tabii yine cezasız kaldı.

Sonuç olarak Jorge Jesus ne yaparsa yapsın ceza almıyor.

Açık ve net birileri tarafından “Fenerbahçe’yi şampiyon yapma talimatı” verilmiş.

Ama unuttukları bir şey var. Bu ayak oyunlarına Galatasaray izin vermez.