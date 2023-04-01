Ali Koç’un kazandığı savaş yok

Bundan yaklaşık 5 sene önce Aziz Yıldırım’dan bıkan Fenerbahçe taraftarı, başkan olarak Ali Koç’u istemiş ve istedikleri olmuş, Ali Koç başkan seçilmişti.

Aradan geçen 5 yılda Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe ne bir şampiyonluk yaşamış ne de bir başarı elde etmişti.

Ali başkan bu kötü gidişi kendince geliştirdiği farklı yöntemlerle yönetmeyi bildi ve hâlâ da yönetiyor.

Kaybettiği bazı maçların sonunda eline megafon alıp taraftarı havaalanına davet etmesi, Galatasaray’ın rakiplerinin kaldığı otelden tutun da akla mantığa sığmayan boş işlerle uğraşıp,

tabiri caizse taraftarı ayakta uyutması, bunu kulübün sosyal medya hesabından paylaşması da cabası.

Gerçi taraftarın bu numaraları artık yediğini düşünmüyorum ki her maç yönetimi istifaya çağırıyorlar. Onlar da artık uyandı!

Peki Ali Koç’un “kazandığı savaş” olmamasına rağmen, kulüpte bunu görüp de kendisini istifaya çağıran yok mu? Eminim vardır ama cesaret edip de yüksek sesle söyleyen yoktur.

Survivor’a değil Eyüpspor’a



Galatasaray alt yapısında yetişmiş, kariyerinde sayısız başarılara imza atan Arda Turan, artık Eyüpspor’un teknik direktörü.

İlk göz ağrısı olan Galatasaray’dan sonra Atletico Madrid ve dünya devi Barcelona’da da oynayan kaptanın CV’si Türk oyuncular arasında zirvede.

Birçok kesimin futbolu bıraktıktan sonra Survivor’a gider dediği Arda, kendisini sevmeyenleri şaşırttı.

Nasıl şaşırtmasın ki, kaptan futbol hayatı dışında da gündemden düşmüyordu.

Bir şaşırtan durum da, daha önce hiçbir yerde yardımcılık yapmadan direkt olarak teknik direktör olması.

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kendisine çok güvenmiş olmali ki teknik direktörlük görevini kendisine uygun görmüş.

Samsunspor’dan sonra Süper Lig’e çıkma adına Eyüpspor kritik bir eşikteydi.

Arda Turan gibi üst düzey maçlarda oynamış, o heyecanı yaşamış birinin bu durumdan da alnının akıyla çıkacağına, kısacası Eyüpspor’u Süper Lig’e taşıyacağına eminim.