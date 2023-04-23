17 – 23 Nisan 2023 Haftalık Burç Astroloji: 20 Nisan Güneş Tutulması! 21 Nisan Haftanın En Yoğun Gün!

20 Nisan Koç burcunun son derecesinde Güneş Tutulması var. Ancak 21 Nisan haftanın en düşük katsayılı günü olup en yoğun günüdür. 20 Nisan Güneş Tutulmasından Natal Güneş ve Marsı Koç, Boğa, Yengeç**, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak**, Kova, Balık olanlar ama bilhassa Yengeç ve Oğlak burçları (çift yıldızlı) olumsuz etkiler alabilir. Yengeç burcu deyince akla Amerika Oğlak burcu deyince de Rusya gelmektedir. 20 Nisanda ve bilhassa 21 Nisanda Amerika ve Rusya çatışması yoğunlaşabilir. Natal Marsı İkizler ve Yay burcu olanlar ise bu negatif etkiden çeşitli fırsatlar elde edebilirler.

20 ve 21 Nisanda Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık olan Meral Akşener Tr (Transit) Güneş hangi evindeyse (yükselen burcuna göre) o konularda üzerinde bir baskı hissedebilir. 20, 21 Nisanda Meral Akşener Natal Marsı İkizler ve Yay burçlarına dikkat etmesi gerekebilir. Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık olan Meral Akşener’in seçimlerden önce bilhassa 02, 03, 04 Mayısda -3 katsayısındaki Tr Güneşe ve sembolize ettiklerine Natal Güneş ve/veya Marsı Aslan olanlara çok dikkat etmesi gerekebilir. Güneş düşük katsayıda baskıcı ve egoist kişileri, şiddet ve öfkeyi çağrıştırabilir.

20 ve 21 Nisanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Tr Güneşden bir fırsat elde edebilir ama bu fırsatı 29 Nisana kadar değerlendirmesi gerekebilir. 29 Nisandan sonra Tr Güneşden gelecek fırsat özellikle 13 Mayısdan itibaren Natal Marsı Koç ve Terazi olanlara kayıyor. 14 Mayıs 2023 Seçimlerinde Tr Güneş Natal Marsı Koç olan Muharrem İnce’ye kayıyor. 14 Mayısda Tr Güneş Muharrem İnce’nin hangi evindeyse o evin konularında kendisine bir ün ve ünvan sunabilir.

21 Nisanda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, olumsuz hava şartları ve kazaları, şiddet ve terör olayları olasıdır. 21 Nisanda Tr Mars +2 katsayısında olsa da Natal Güneşi Yengeç, Koç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkileyebilir. 21 Nisanda Natal Marsı Boğa, Başak, Akrep, Balık olanlar ise Tr Marsdan çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Örneğin Meral Akşener 21 Nisanda her ne kadar Tr Güneşden olumsuz etkiler alsa da Natal Marsı Balık olduğundan Tr Marsdan son derece olumlu etkiler alabilir. Ancak bu fırsat Yengeç burcu Meral Akşener’i biraz da huzursuz edebilir.

21 Nisanda Terazi burcu Suriye’de ve/veya Yengeç burcu Irak’da Marsiyen çatışmalar olabilir. Bu duruma Koç burcu İran, Işid gibi ülke ve gruplar sebep olabilir. 21 Nisanda Natal Güneşi Terazi Marsı Akrep Azerbaycan’da da saldırılar olabilir.

21 Nisanda özellikle Terazi burcu evimiz -2 katsayısında olacağından bu ev neleri sembolize ediyorsa o konulara dikkat etmek gerekebilir. Örneğin Yükselan Aslan burcu iseniz 21 Nisanda 3.eviniz Terazi burcu olduğundan 3.evi sembolize eden komşu, kardeş, yakın akrabalara, her türlü iletişim ve yazışmalara dikkat etmeniz gerekebilir. Özetle Yükselen Aslanların 21 Nisanda art niyetli komşulara karşı kapılarını kapamaları gerekebilir.

22 Nisanda Tr Ay +4 katsayısında olup Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. 22 Nisanda Elon Musk, Zelenski, Meral Akşener gibi isimlerin Tr Ay hangi evlerindeyse verim ve güvenliklerini arttırabilecekleri görülmektedir.

21 ve 23 Nisanda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, ayaklanmalar, protestolar, olumsuz hava koşulları ve kazaları olasıdır. Astrolojik olarak Deprem riskinin Türkiye’nin Doğusuna kaydığı görülmektedir. Yunanistan ve Balkanlarda da Deprem ve Ayaklanma riski oluşabilir.

21 ve 23 Nisan zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

21 Nisan olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

21 Nisan Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

21 Nisan Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

21 Nisan Brent Petrol diğer günlere göre düşebilir.

21, 22 Nisan Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

17 Nisanda Bitcoin haftaya yüksek başlasa da 20 ve 23 Nisanda düşebilir.

17 Nisanda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

Bist100 20 ve 22 Nisanda diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

17 Nisan Haftası boyunca Akrep, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————————-

(20 Nisan 1.ev Güneş Tutulması, 21 Nisan 7.ev Dikkat, 22 Nisan 2.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa ————————————————————-

(20 Nisan 12.ev Güneş Tutulması, 21 Nisan 6.ev Dikkat, 22 Nisan 1.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler ————————————————————-

(20 Nisan 11.ev Güneş Tutulması, 21 Nisan 5.ev Dikkat, 22 Nisan 12.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————————-

(20 Nisan 10.ev Güneş Tutulması, 21 Nisan 4.ev Dikkat, 22 Nisan 11.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan ————————————————————-

(20 Nisan 9.ev Güneş Tutulması, 21 Nisan 3.ev Dikkat, 22 Nisan 10.ev Ay Süper)

Yükselen Başak ————————————————————-

(20 Nisan 8.ev Güneş Tutulması, 21 Nisan 2.ev Dikkat, 22 Nisan 9.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi ————————————————————-

(20 Nisan 7.ev Güneş Tutulması, 21 Nisan 1.ev Dikkat, 22 Nisan 8.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep ————————————————————-

(20 Nisan 6.ev Güneş Tutulması, 21 Nisan 12.ev Dikkat, 22 Nisan 7.ev Ay Süper)

Yükselen Yay ————————————————————-

(20 Nisan 5.ev Güneş Tutulması, 21 Nisan 11.ev Dikkat, 22 Nisan 6.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————————-

(20 Nisan 4.ev Güneş Tutulması, 21 Nisan 10.ev Dikkat, 22 Nisan 5.ev Ay Süper)

Yükselen Kova ————————————————————-

(20 Nisan 3.ev Güneş Tutulması, 21 Nisan 9.ev Dikkat, 22 Nisan 4.ev Ay Süper)

Yükselen Balık ————————————————————-

(20 Nisan 2.ev Güneş Tutulması, 21 Nisan 8.ev Dikkat, 22 Nisan 3.ev Ay Süper)