TEZ YAZILIR!

Tezli ve tezsiz yüksek lisans yapanlar çok iyi bilirler: İki yıl yüksek lisans eğitiminden sonra, bir bitirme tezi hazırlamak gerekir. Hazırlanan bitirme tezi danışman öğretmene verilir, danışman öğretmenin de içinde bulunduğu bir komisyon tarafından tezle ilgi bir sözlü sınav yapılır, kişinin bilgisi ve hazırladığı tez yeterli görülürse kişi yüksek lisans mezunu olur.

Burada konu edindiğim mesele; kişinin yüksek lisans bölümü ile ilgili bilgi düzeyi ya da yeterliliği değil, tezin hazırlanış şekli ile ilgilidir.

Piyasada bir sürü tez hazırlayan kişi ve kişiler vardır.

Verirsin parayı hiç elini dokundurmadan, tez eline teslim edilir.

Bu tezi alır, danışman hocana verirsin iş biter.

Sözlü sınav mı?

Onunda kolayı bulunur…

Mezun olursun yüksek lisanstan…

Sözüm başkasına tez yazdıranlara…

Aslında sözüm başkasına tez yazdıranlara da değil…

Bu eğitim sistemine…

Sistemde”, böyle kanal açılırsa, birileri bu kanalı kötüye kullanır.

Kişilere diyecek bir şeyim yok.

Tezli veya tezsiz yüksek lisansta mantık; dönem ödevi, proje ödevi gibidir.

Kâğıt, kalem israfı, maddi kayıp, zamanın boşa harcanması…

Kes, kopyala, yapıştır…

O bile yapılmıyor…

Tez yazmak bir sektör haline gelmiş.

Ciddi paralar dönüyor…

Tez konusunun zorluğuna göre para isteniyor…

Parayı ver, istediğin konu ile ilgili tezini kalem oynatmadan teslim al!

Tez konusunu bile bilmene gerek yok!

Bir önceki köşe yazımda da dönem ödevleri, proje ödevleri ile ilgili düşüncemi belirttim. Bu tip ödev uygulamalar tamamen çağ dışıdır. İnanın eğitimde bir karşılığı yoktur. Nasıl ortaokul, lise öğrencileri ödevlerini ailesine, yakın çevresine ya da işten anlayan meslek erbaplarına yaptırıyorsa; yüksek lisans öğrencileri de tez ödevlerini başkalarına para karşılığı yaptırıyor.

Bitirme ödevleri, ellerinizden öper…

Danışman hocalar, komisyon üyeleri, tez ödevlerini incelemiyorlar…

Sayfa sayısı muhabbeti!

İlkokuldan başlayan çürümüşlük, yüksek lisans düzeyinde de devam ediyor.

Daha üst eğitim durumlarını konuşmaya hiç gerek yok!

Ne durumda olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz…

Birileri bu anlamsız işlere bir dur demeyecek mi?

Eğitimin ilkel yöntemlerine bir el atmayacak mı?

Yeterlilik isteniyorsa, koyarsın sınav, başarılı olan sınavı geçer, başarısız olan kalır.

Bitirme tezi nedir?

Yüksek lisansı bitirmenin ölçütü; sınavlarda aldığın not olmalıdır.

Başkalarının yazdığı bitirme tezi ile yeterli sayılmak, diplomayı almaya hak kazanmak da ne oluyor?

Ne denmiştir: “Yolsuzluk kültürü, kopya çekmeyle başlar.”

Bir yerden bir yanlış yapılmaya başlandı mı, arkası gelir.

Yanlışı görmek, yanlışı düzetmek, eğitimde yol almak akıl ile mantık ile olur.

Ne kadar iyi eğitim, o kadar temiz toplum…

Eğitim, topumun temelidir.

Temel sağlam olursa, toplum sağlıklı büyür ve gelişir…

Hatırlatması benden!