Cihat Yaycı Paşa’dan siyasilere hayati çağrı, “Oy uğruna bölücülerle işbirliği yapmayın!

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı; 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde oy kazanmak için ittifak uğruna çok tehlikeli işbirliklerin gerçekleştiği bugünlerde devletin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye sokacak adımlar atılmaması hususunda uyarıda bulundu.

Cihat Yaycı Paşa, “İktidara ve muhalefete sesleniyorum OY UĞRUNA BÖLÜCÜLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYIN!

Bu kadar şehit ve gazinin kanı size haram olur.

“Korkmalıyız, bir BÜYÜK TEHLİKE GELİYORUM diyor!

Bu yalana da aldanmasın kimse, “Terör örgütü ve uzantıları Türkiye’yi bölmek istemiyor, paranoyadan kurtulun” diyenler tarafından Türkiye paralize ediliyorlar!

Devleti paralize ediyorlar! dedi.