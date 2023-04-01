Ramazan pidesinde gramaj oyunları

Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER) tarafından, önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da, zamların zulmünün devam ettiğini, bu durumun yanında iftar sofralarının vazgeçilmezlerden biri olan Ramazan pidesinde haksız kazanç sağlamaya yönelik oyunlar oynandığı ve gramajdan çalan pide üreticilerinin denetimsiz ortamda bildiklerini okuduklarını dile getiren bir açıklama yapıldı.

Denetim kuruluşlarının ise görevini yapmadığını bu haksız uygulamalar karşısında artık bıçağın kemiğe dayanmaktan öteye geçtiğini, yaşamımızı olumsuz etkileyen tüm uygulamalara son verilmesi gerektiği belirten açıklama aşağıdadır.

Basına ve Kamuoyuna

İftar sofralarının vazgeçilmezlerden biri olan Ramazan pidesinde oyunlar devam ediyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından Ramazan ayının hemen öncesinde pide fiyatlarına ilişkin yapılan açıklamada; 2023 yılında Türkiye genelinde Ramazan pidesi azami fiyatının, 300 gramının 10,00 TL olacağı, kilogram fiyatının ise 33,00 TL.” olarak uygulanacağı belirtilmişti.

Tüketicinin en temel besinlerinden biri olan ve Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi, Halk Ekmek büfelerinde 300 gram, 5,00 TL’den satılırken, piyasada üretilen pide üzerinde oynanan oyunlar tüketiciyi canından bezdirdi.

Gramaj oyunları pide üreticilerinin haksız kazanç sağlama kapısı oldu. Geçtiğimiz yıl 330 gram sade pide 6,00 TL ye satılan Ramazan pidesinin, bu yıl hem gramaj olarak küçültülmesi hem de zam yapılması yetmediği gibi haksız kazanç kapısı yapıldı.

Fırınların genelde pideyi 300 gr yerine, 450 gr. üreterek, 15,00 TL den satmaya başladıktan sonra Ramazan ayı boyunca süreci izlemeye aldık ve 15,00 TL den aldığımız pideleri tarttığımızda ortalama her bir pidenin ortalama 30 gr. daha eksik gramajda olduğunu tespit ettik. Oysa gün geçmiyor ki bir TV kanalının haber bültenine konuşan fırıncılar pişmemiş olarak 650 gr. pide hamuru kestiklerini, hamurun pişmesiyle de 560-565 gr. net ağırlıkta olan pideleri tüketiciye sattıkları ifadelerine tanık olmaktayız.

*Haksız kazancı görev haline getirerek Ramazan pidesinin gramajı ile oynayan üreticilere sesleniyoruz. Tüketicinin cebinden elinizi çekin. *Ticaret Bakanlığı yetkililerine ve Haksız Fiyat Değerlendirme kurulunu görevini yapmaya ve haksız duruma müdahale etmeye çağırıyoruz. *Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ilgili zabıta birimlerine sesleniyoruz. Görevinizi yerine getirin ve bu haksızlığa karşı görevinizi yapın.