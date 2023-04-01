SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK “GELECEK ÜSKÜDAR GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ”NİN AÇILIŞINI YAPTI

BAKAN VARANK : ‘’İstanbul’a yenilikçi ve uygulama temelli 20 merkez kuruyoruz. Bu merkezlerde hem yazılım eğitimleri vereceğiz, hem de gençlerimizin yazılımcı olarak çalışmalarını sağlayacağız. Bu program için 125 milyon TL kaynak ayırdık.’’

HİLMİ TÜRKMEN : ‘’ Güçlü bireylerin yetişmesi geleceğimiz için bir zorunluluk. Bu güçlü bireylerin ileride çalıştıkları kurumlarda, şirketlerde alacakları insiyatif, gösterecekleri yetenekleri, sahip olacakları eleştirel düşünme biçimleri de kurumsal kültür açısından önemli kazanımlar olacaktır.’’

Üsküdar Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Güdümlü Destek Programı kapsamında hayata geçirdiği Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi’ni İstanbulluların hizmetine sundu. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbuıl Valisi Ali Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra çok sayıda bilim meraklısı öğrenci katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılışın yapıldığı Bilim Üsküdar binasına Türkiye’nin otomobili TOGG’la geldi. Açılış için bekleyen vatandaşlar TOGG otomobiline büyük ilgi gösterdiler.

Varank : ‘’ Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi Gözde Yerlerden Biri Olacak’’

Sanayi ve Teknoloji bakanı Mustafa Varank açılıştaki konuşmasına öncelikle Türkiye’de örneği bulunmayan Bilim Üsküdar’a değinerek başladı:

‘’Bildiğiniz gibi Üsküdar, tarihi ve kültürel dokusuyla her zaman dikkatleri üzerine çeken müstesna bir ilçemiz. Ancak şimdi bu vizyoner bilim merkezi sayesinde bilim ve teknoloji ile de adından söz ettiriyor. Bugünkü açılışımıza ev sahipliği yapan Bilim Üsküdar, planeteryum’u, uygulamalı atölyeleri, sergi alanları başta olmak üzere sunduğu hizmetler ile 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımıza hitap ediyor. İnsanlarımız burada bilim ile buluşurken, evlatlarımız robotik, otomotiv, uzay gibi teknoloji alanlarını deneyerek keşfediyor. Bakınız ülkemizde TÜBİTAK desteğiyle kurduğumuz bilim Üsküdar gibi merkezlerin sayısı giderek artıyor. Her sene 1 milyonun üzerinde vatandaşımız bizim kurduğumuz bu Bilim Merkezlerini ziyaret ediyor. Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi de önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde yerlerinden biri olacak.’’

Varank: ‘’ Gençlerimiz İçin 20 Yazılım ve İstihdam Merkezi Kuruyoruz’’

Bakan Varank konuşmasında öğrencilere ve gençlere bir de müjde verdi: ‘’ İstanbul’daki gençlerimizin istihdam garantili bir proje ile yazılımcı olarak yetişmeleri için uygulamaya koyduğumuz Yetenek İstanbul Programında değerlendirmelerimizi tamamladık. Bu kapsamda İstanbul’a yenilikçi ve uygulama temelli 20 merkez kuruyoruz. Bu merkezlerde hem yazılım eğitimleri vereceğiz, hem de gençlerimizin yazılımcı olarak çalışmalarını sağlayacağız. Bu program için 125 milyon TL kaynak ayırdık. 10 üniversite ve 10 belediyemizin kuracağı 20 Yetenek İstanbul Yazılım Eğitim ve İstihdam Merkezi İstanbul’umuza hayırlı olsun.’’

Hilmi Türkmen: ‘’ Burada Gençlik-Teknoloji-Girişimcilik Ekosistemi Kurduk’’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi’nin yenilikçi fikir ve projelerle gençlere yepyeni kapılar açacağını söyledi:

‘’ Bu akademi aslında çok boyutlu bir projenin parçalarından biri.. Biz buna Gelecek Üsküdar diyoruz. Burada girişimcilik akademisi, paylaşımlı ofis sistemi ve bir dijital üretim fabrikası olan Fablab yer alıyor. Hepsi bir birini tamamlıyor. Tam bir gençlik-teknoloji-girişimcilik ekosistemi kurduk burada. Ve ilkokuldan liseye olan kapsamıyla Türkiye’de bir ilk diyebiliriz. Biz burada her eğitim seviyesine özel, kapsamlı, uygulama odaklı, araştırma teşvik eden, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırmayı amaçlayan eğitimler veriyoruz. Gençlerin iş ve girişim kültür ile tanışmasını ve müstakbel işgücü niteliğinin artmasını amaçlıyoruz.’’

Hilmi Türkmen: ‘’ Güçlü bireylerin yetişmesi geleceğimiz için bir zorunluluk’’

Bilim Üsküdar ve Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi’nin kurulmasında katkısı bulunan tüm kurumlara teşekkür eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen öğrencilere ve gençlere seslendi:

‘’Burada hem bireysel hem de sektörel amaçlarımız var. Güçlü bireylerin yetişmesi geleceğimiz için bir zorunluluk. Bu güçlü bireylerin ileride çalıştıkları kurumlarda, şirketlerde alacakları insiyatif, gösterecekleri yetenekleri, sahip olacakları eleştirel düşünme biçimleri de kurumsal kültür açısından önemli kazanımlar olacaktır. Biz tabii bunu tek başımıza başaracak değiliz. Bizim yaptığımız Üsküdar ölçeğinde bir kültür oluşturmak. Bu kültürün bütün ülkede sahiplenilmesi gerekiyor. Bir kuşağın ilgili tüm bireylerine ulaşmak gerekiyor. Yani uzun soluklu bir mesele, çaba isteyen bir iş… Ama imkânsız değil. İşte bizim başardıklarımız ortada. İlham kaynağı olabiliyorsak ne mutlu bize…’’

Konuşmaların ardından Gelecek Üsküdar Girişimcilik Akademisi’nin açılışı öğrenciler ve gençlerle birlikte yapıldı.

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