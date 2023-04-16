10 – 16 Nisan 2023 Haftalık Burç Astroloji: 13 Nisan Haftanın En Olumsuz Günü!

13 Nisan -6 katsayısıyla haftanın en olumsuz günü olup Güneş, Merkür, Mars, Jüpiter, Uranüs, Plüto Transitleri -1 katsayısında olacaktır. 13 Nisanda zayıf fay hatlarında depremlere, olumsuz hava koşullarına ve kazalarına dikkat etmek gerekebilir. Hafta boyu Koç burcu evimiz olumsuz etkiler alırken İkizler ve Yay burcu evlerimiz son derece olumlu etkiler alabilir.

13 Nisan bilhassa Yengeç ve Oğlak burçlarının Güneş Transitine dikkat etmesi gerekebilir. Natal Marsı İkizler ve Yay olanlar ise 13 Nisanda Tr Güneşden olumlu etkiler alabilir. Yengeç burcu deyince akla Amerika gelmektedir. 13 Nisanda Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya arasında bir atışma yaşanabilir. Yengeç burcu Meral Akşener de Natal Marsı İkizler ve Yay burcunda olanlara dikkat etmelidir.

Genel olarak Güneşden olumsuz etki alanların şiddet ve baskıya dikkat etmeleri gerekebilir. 13 Nisanda Dünya Ekonomisine yön veren FED (Natal Güneşi Yengeç Marsı Oğlak) de olumsuz etkiler alabilir. Ekonomik verilerde bir düşüş yaşanabilir.

11 Nisanda Ay +4 katsayısında olup Natal Marsı Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Başak**, Akrep, Kova, Balık** olanları son derece olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkileyebilir. 11 Nisanda Terazi burcu Suriye’de ve/veya Yengeç burcu Irak’da terör saldırıları olabilir.

11 Nisanda Başak burcu Ukrayna ve Natal Marsı Aslan olan Zelenski Tr Aydan ve Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan son derece olumlu etkiler alıp Putin’e karşı ülkenin verim ve güvenliklerini geliştirebilirler. 11 Nisanda Koç burcu NATO’Nun içinde güvenlik sorunları oluşabilir.

13 Nisan Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde şiddetli depremler, toprak kaymaları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, olumsuz hava ve kazaları olasıdır.

13 Nisan zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

13 Nisan olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

13 Nisan Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

13 Nisan Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

11 Nisan Petrol fiyatları yükselse de 13 Nisanda Petrol fiyatları düşebilir.

11 Nisanda Dolar TL karşısında yükselebilir ama 14 Nisanda Dolar diğer günlere göre düşebilir.

13 Nisanda Bitcoin düşebilir ama 15 Nisanda Bitcoin tekrar yükselebilir.

11 Nisanda Dolar Euro karşısında da yükselebilir.

12 ve 13 Nisanda Bist100 düşebilir. Dikkat!

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

10 Nisan Haftası boyunca Koç burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————-

(13 Nisan 1.ev Güneş dikkat, 11 Nisan 9.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa —————————————-

(13 Nisan 12.ev Güneş dikkat, 11 Nisan 8.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler —————————————-

(13 Nisan 11.ev Güneş dikkat, 11 Nisan 7.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç —————————————-

(13 Nisan 10.ev Güneş dikkat, 11 Nisan 6.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan —————————————-

(13 Nisan 9.ev Güneş dikkat, 11 Nisan 5.ev Ay Süper)

Yükselen Başak —————————————-

(13 Nisan 8.ev Güneş dikkat, 11 Nisan 4.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi —————————————-

(13 Nisan 7.ev Güneş dikkat, 11 Nisan 3.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep —————————————-

(13 Nisan 6.ev Güneş dikkat, 11 Nisan 2.ev Ay Süper)

Yükselen Yay —————————————-

(13 Nisan 5.ev Güneş dikkat, 11 Nisan 1.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak —————————————-

(13 Nisan 4.ev Güneş dikkat, 11 Nisan 12.ev Ay Süper)

Yükselen Kova —————————————-

(13 Nisan 3.ev Güneş dikkat, 11 Nisan 11.ev Ay Süper)

Yükselen Balık —————————————-

(13 Nisan 2.ev Güneş dikkat, 11 Nisan 10.ev Ay Süper)