Karagümrük’ün stat işini Devlet Bey çözer

1926 yılında kurulan, tarihi yarımadanın en eski semt takımı olan Fatih Karagümrük’ün, kendine ait bir stadı hâlâ yok.

Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran, mütevazı kadrosuyla lige renk katan Karagümrük şu an 34 puanla 9. sırada.

Stat sorununu 4 ya da 5 kez dile getirdim. Bırakın çözülmesini, Karagümrük’e adeta göçebe hayatı yaşatıp, bir gün orada bir gün burada derken, stat stat gezdirdiler.

Taraftar sayısı çok az olan takımlara bile devasa statlar yapılırken Karagümrük gibi ateşli tribünü olan, her maç takımını yalnız bırakmayan taraftara bir stadı çok gördüler.

Karagümrük tribün liderlerinden Kadir Uçar’la ara ara konuşuyoruz. Taraftarın isteği öyle büyük bir stat değil, Fatih ilçesinde 10-15 bin kişilik butik bir stadın yeterli olacağını düşünüyorlar. Haklılar da.

Geçtiğimiz ay bazı tribünlerde 3-5 kişinin hükümeti istifaya çağırması sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli tepki göstermişti.

Aynı protestoyu bu kez Beşiktaş tribünleri yapınca, Bahçeli tepki amaçlı Beşiktaş üyeliğine son vermiş, “Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor’a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim.” demişti.

Bu vesileyle ben de Sayın Devlet Bahçeli’ye sesleniyorum: Sayın Başkan, bu stat işini çözse çözse siz çözersiniz. Fatih Karagümrük taraftarı sizi seviyor ve destekliyor. Bugün Fatih ilçesine gittiğinizde her yerde MHP bayraklarını görebilirsiniz.

Stat işinin artık çözülmesi gerekiyor. Taraftar da bunu sonuna kadar hak ediyor.