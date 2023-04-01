ÖDEV ÖĞRENCİYE Mİ VELİYE Mİ?

Çoğunuz hatırlarsınız; eskiden ortaokullarda, liselerde dönem ödevleri vardı. Sayfalar dolusu dönem ödevi yapılır, öğretmene teslim edilirdi.

Öğretmen, dönem ödevlerini toplar, sayfa sayısına göre not verirdi.

En çok sayfa en çok puan…

Dönem ödevlerinin, eğitim-öğretime ne tür bir katkı sağladığını o zamanlar düşünürdüm kendi kendime, mantıklı bir cevap bulamazdım.

Oysaki dönem ödevinin kendi içinde mutlaka bir amacı, anlamı, mantığı vardı.

Sonradan öğrendim dönem ödevinin amacını: Konu ya da dersle ilgili araştırma yapmak, araştırma konusu ile ilgili bilgi edinmek, öğrenmek…

Daha bir sürü kazanım işte…

İyi de bu dönem ödevi mantığı ile bu amaçlar, hiçbir zaman kazanıma dönüşmedi.

Kâğıt, kalem israfı ve zaman kaybından başka bir işe yaramadı.

Bildik bir döngü döndü durdu…

Kimse de bu döngüyü sorgulamadı, itiraz etmedi, “yanlış nerede?” demedi.

Eğitimde hiç mi bir şey değişmez?

Haksızlık yapmayayım, değişti bir şeyler…

Dönem ödevinin adı değişti…

Şimdilerde adı, proje ödevi…

Sanırım en büyük değişim…

Bir de ödevin yapılış şekli…

Dönem ödevlerinin materyali, kitap, kâğıt, kalemdi; proje ödevlerinin materyalleri, kâğıt, kalem, makas, karton, bant, yapıştırıcı, tel, tahta, boya…

Aklınıza gelebilecek her tür alet, edevat…

Bildiğiniz mimarlık, inşaat, peyzaj, imar, imalat işleri ve kullanılan malzemeler…

Öğretmen, öğrenciye proje ödevi veriyor…

Veli başlıyor proje ödevi ile cebelleşmeye…

Parayla yaptıranı mı istersiniz…

Hatır, gönül araya sokarak, başkalarından destek isteyeni mi istersiniz…

Meslek erbabından para karşılığı yardım alanı mı istersiniz…

Malzemeleri buldum, bulamadım; yaptın, yapmadın; parasını ödedim, ödemedim; zaman kaldı, kalmadı, yarın teslim edilecek, son gün…

Bu hengâme; proje ödevi, öğretmene teslim edilinceye kadar sürer gider…

Eğitim, öğretim; öğrenciye proje ödevi verilmeyince olmuyor mu?

Peki; bu proje ödevinin öğrenci tarafından yapılmadığını, öğretmen bilmiyor mu?

Öğretmen, öğrenciye sormuyor, “Bu proje ödevini kim yaptı?” diye.

“Ödev yapılmış mı” öğretmen ona bakıyor…

Kısacası, proje ödevi verilmiş ve öğrenci ödevi yapmış, getirmiş…

Ödevin kimin yaptığının, nasıl yapıldığının bir önemi yok!

Eğitim-öğretimde gelinen nokta!

Öğretmenler, proje ödevi verme işinden lütfen vazgeçsinler.

Dönem ödevi, proje ödevi adı altında çocuklara ödev vermesinler.

Hiçbir faydası yok çocuğa…

Proje ödevinde amaçlanan; öğrencinin annesini, babasını, ablasını, ağabeyini, akrabasını, yakın çevresini eğitmek; meslek gruplarının bilgi, yetenek, kabiliyetini ölçmek ise o başka…

Öğretmenlerin veliyi eğitmek, meslek guruplarının yeterliliklerini ölçmek gibi bir dertleri varsa, öğretmenlerden ricamdır!

Lütfen belirtsinler!

Ödev öğrenciye mi, veliye mi?