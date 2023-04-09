03 – 09 Nisan 2023 Haftalık Burç Astroloji: 05 Nisan Haftanın EN Olumsuz Günü! 06 Nisan Dolunay!

05 Nisan Dolunaydan 1 gün öncesi olup haftanın en olumsuz günüdür. 05 Nisanda hem zayıf fay hatlarında şiddetli depremler hem de olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir. 05 Nisanda Ay, Venüs, Mars, Uranüs -1 katsayısında olacaktır. 05 Nisanda İkizler ve Yay burçları Ay Transitine dikkat etmelidir. Başak ve Balık burçları ise Mars Transitine dikkat etmelidir. Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başkanı Miçotakis’in bilhassa Mars Transitine çok dikkat etmeleri gerekebilir. 05 Nisanda Marsiyen (Natal Güneş ve/veya Marsı Koç olanlar) kişi ve olaylar, kavgacı ve saldırgan kişiler Başak ve Balık burçlarının hayatını riske sokabilir.

06 Nisan Dolunayın katsayısı -1 olup Natal Güneş ve Marsı Terazi, Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Yay, Oğlak, Kova olanları olumsuz etkileyebilir. 06 Nisanda Tr Ay hangi evinizdeyse o konuları fazla büyütmemenizde fayda vardır. Örneğin Ay Transiti 7.evinizdeyse ikili ilişkilerde güvenliğinizi arttırmanız gerekebilir. Duygusal tartışmalara girmemenizde fayda vardır. 06 Nisan Terazi burcundaki Dolunay Putin’i de yorabilir.

04 Nisanda Ay +5 Katsayısında olup Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler**, Aslan, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkileyebilir. 04 Nisanda Terazi burcu Suriye ile Yengeç burcu Irak’ın ülke güvenlikleri düşebilir. Bu ülkelerde terör saldırıları olabilir. 04 Nisanda Yengeç burcu Amerika’nın içinde de terör ve saldırılar olabilir. 04 Nisanda Natal Marsı Yay olan Putin Koç burcu NATO’yu zorlayabilir.

09 Nisanda Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanlar Tr Ay ve Venüsden son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin Ukrayna Başkanı Zelenski 09 Nisanda ülke güvenliği ve sınırlarla ilgili konularda kazanımlar elde edebilir. 09 Nisanda İran’ın da ülke güvenliğini arttırması olasıdır.

05 Nisan Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları, olumsuz hava koşulları ve kazaları, yangın ve patlamalar olabilir.

05 Nisan zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

05 Nisan olumsuz hava şartları ve kazaları artabilir.

05 Nisan Ons Altın diğer günlere göre düşebilir. Ancak 09 Nisanda tekrar yükselebilir. 09 Nisan Pazar olduğundan yükseliş 10 Nisana yansıyabilir.

06 Nisanda Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir ama 09 Nisanda tekrar yükselebilir. 09 Nisan Pazar olduğundan yükseliş 10 Nisana yansıyabilir.

05 Nisanda Petrol fiyatları düşebilir ancak 09 Nisanda tekrar çıkabilir.

03 Nisanda Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

05 Nisanda Bitcoin düşse de 09 Nisanda tekrar yükselebilir.

04 Nisanda Dolar Euro karşısında da yükselebilir.

06 Nisanda Bist100 düşebilir ama 07 Nisanda tekrar yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

03 Nisan Haftası boyunca Koç burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ——————————————————-

(05 Nisan 4.evdeki Marsa Dikkat, 09 Nisan 8.ev Ay, 2.ev Venüs Süper)

Yükselen Boğa ——————————————————-

(05 Nisan 3.evdeki Marsa Dikkat, 09 Nisan 7.ev Ay, 1.ev Venüs Süper)

Yükselen İkizler ——————————————————-

(05 Nisan 2.evdeki Marsa Dikkat, 09 Nisan 6.ev Ay, 12.ev Venüs Süper)

Yükselen Yengeç ——————————————————

(05 Nisan 1.evdeki Marsa Dikkat, 09 Nisan 5.ev Ay, 11.ev Venüs Süper)

Yükselen Aslan ——————————————————-

(05 Nisan 12.evdeki Marsa Dikkat, 09 Nisan 4.ev Ay, 10.ev Venüs Süper)

Yükselen Başak ——————————————————-

(05 Nisan 11.evdeki Marsa Dikkat, 09 Nisan 3.ev Ay, 9.ev Venüs Süper)

Yükselen Terazi ——————————————————-

(05 Nisan 10.evdeki Marsa Dikkat, 09 Nisan 2.ev Ay, 8.ev Venüs Süper)

Yükselen Akrep ——————————————————-

(05 Nisan 9.evdeki Marsa Dikkat, 09 Nisan 1.ev Ay, 7.ev Venüs Süper)

Yükselen Yay ——————————————————-

(05 Nisan 8.evdeki Marsa Dikkat, 09 Nisan 12.ev Ay, 6.ev Venüs Süper)

Yükselen Oğlak ——————————————————-

(05 Nisan 7.evdeki Marsa Dikkat, 09 Nisan 11.ev Ay, 5.ev Venüs Süper)

Yükselen Kova ——————————————————-

(05 Nisan 6.evdeki Marsa Dikkat, 09 Nisan 10.ev Ay, 4.ev Venüs Süper)

Yükselen Balık ——————————————————-

(05 Nisan 5.evdeki Marsa Dikkat, 09 Nisan 9.ev Ay, 3.ev Venüs Süper)