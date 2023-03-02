İGDAŞLILAR Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatro emekçilerine alkış götürdü

İGDAŞ çalışanları ve yöneticileri “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü”nde tiyatro emekçilerine destek için toplu olarak tiyatroya gitti.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü tiyatro sanatçılarına ‘iyi ki var’ olduklarını hissettirme fırsatı bulabileceğimiz çok özel bir gündü. İGDAŞ’lı çalışma arkadaşlarımız dün bunun için onlara, her zamankinden daha fazla alkış götürdü” dedi.

“Dünya Tiyatrolar Günü” dolayısıyla İGDAŞ çalışanları ve yöneticileri, dün Devlet Tiyatroları’nın (DT) Mecidiyeköy Büyük Sahne’sinde sahnelenen “Rumuz Goncagül” oyunu için, salondaki 50 koltuğu doldurarak, tiyatro sanatçı ve emekçilerine desteğini alkışlarla gösterdi.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, “Dünya Tiyatrolar Günü’nde sanatçılarımız her zamankinden daha fazla alkışı hak ediyor. Çalışanlarımız ve yöneticilerimiz bu duyarlılıkla dün onlara her zamankinden daha fazla alkış götürdü” dedi.

İGDAŞ Kurumsal İlişkiler ve Medya Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Dr. Özmen, konuya ilişkin konuşmasına şöyle devam etti:

“İGDAŞ, son yıllarda kurumsal olarak eğitim, bakıma muhtaç hayvanlar ve çevre duyarlılığı ile tanınan bir kuruluş oldu. Bunları içeren birçok sosyal projemiz var ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bundan sonrasında İstanbul’un kültür – sanat zenginlikleri de gerek olanaklarımız ölçüsünde gerekse İGDAŞLILAR olarak izleyici desteği ile öne çıkacak konulardan biri olacak.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü de bu anlamda, tiyatro sanatçı ve emekçilerimize ‘iyi ki var’ olduklarını hissettirme fırsatı bulabileceğimiz çok özel bir gündü. Çalışma arkadaşlarımız da dün buna dikkat çekmek için, topluca bir oyuna gitmek; onlara en anlamlı günlerinde, en çok alkışı sunmak istedi. Biz de kamuoyu ile bunu paylaşarak, çoğunlukla unutulan bu günü, alkışlarla vurgulamak istedik.”

Yazılı açıklamada ayrıca “Rumuz Goncagül” oyunu için de ayrıntılara yer verildi. Buna göre, DT’nin oyun programında 27 Mart’taki tek oyun olan “Rumuz Goncagül”,

Türk tiyatrosunun öne çıkan oyun yazarlarından Orhan Arayıcı’nın en ünlü oyunlarından birisi.

Müzikli oyun olarak sahnelenen oyunun müzikleri ise Timur Selçuk tarafından bestelenmiş. Yönetmenliğini Zafer Algöz’ün yaptığı oyun, Devlet Tiyatroları’nda sezon boyunca tüm sahnelerde sırasıyla gösterime devam ediyor.

Yazılı açıklamada ayrıca dün izlenen oyun öncesi tiyatro oyuncularınca sahnede anılan hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Köksal Engür’ün, yakınları ve sevenleri için baş sağlığı dilendi.

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