27 – 02 Nisan 2023 Haftalık Burç Astroloji: 31 Mart Haftanın En Olumsuz Günü!

30 Mart iyi başlayıp kötü bitebilir. Çünkü arakasından 31 Mart gelmektedir. 31 Martta bilhassa Boğa burcu evimize dikkat etmemiz gerekebilir. Hafta boyu Boğa ve Akrep burcu evlerimiz düşük katsayıda olup İkizler ve Yay burcu evlerimiz yüksek katsayıda olacaktır.

31 Martta Tr Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Uranüs -1 katsayısında olacaktır. Gezegenlerin katsayısı fazla düşük değil ama bir çok gezegen -1 seviyesinde olduğundan olumsuz bir gün sayılır. 31 Martta Genel olarak Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları Güneş, Ay, Merkür, Mars’dan olumsuz etki alırken Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçları Merkür, Ay, Venüs, Uranüs ve Plütondan olumsuz etkiler alabilirler.

31 Martta Güneş, Uranüs ve Mars yüzünden şiddet, baskı, terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir. 31 Martta Merkür yüzünden olumsuz hava şartları, kazaları, iletişim problemleri, yalan haberler, hacker ve casusluk olayları olasıdır. 31 Martta Venüs yüzünden mal-mülk, para, toprak paylaşımları ve kavgaları, ikili ilişkilerde problemler olasıdır.

31 Martta Plüton +2 katsayısında olsa da Kova, Boğa, Aslan, Akrep burçlarını olumsuz etkilerken Natal Marsı Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Oğlak, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. 31 Martta Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve Suriye’nin olumlu etkiler alması Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in işine gelmeyebilir. 31 Martta Boğa burcu İsrail’in içinde protestolar, olumsuz değişimler artabilir. İsrail ayrıca Natal Marsı Koç olan Filistin’den de olumsuz etkiler alabilir.

31 Martta Terazi burcu Suriye ile Yengeç burcu Irak’ın içinde terör saldırıları olabilir. 31 Martta Yengeç burcu Amerika ile Oğlak burcu Rusya arasında anlaşmazlıklar, saldırılar ve casusluk olayları artabilir. 31 Martta Terazi burcu Putin’in Güneş, Ay, Merkür ve bilhassa Marsa dikkat etmesi gerekebilir. 31 Martta Natal Güneşi Yengeç, Koç, Boğa, İkizler, Başak**, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Balık** olanlar Marsdan olumsuz etki alırken Natal Marsı Aslan, Kova olanlar çeşitli fırsatlar elde edebilirler. 31 Martta Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski Başak burcu olan kendi ülkesi aleyhine Marsiyen kararlar alabilir.

31 Martta Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tr Marsa çok dikkat etmesi gerekebilir. 31 Martta Tr Mars Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4.evinde olup ev, aile, vatani konularda Marsiyen (kavgacı, şiddetkar, saldırgan, kızgın) kişilere çok dikkat etmesi gerekebilir. 31 Martta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı olası yolculuklara da dikkat etmesi gerekebilir.

31 Martta Natal Güneşi Balık Marsı Koç olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in de Marsiyen insanlara, saldırı ve kazalara dikkat etmesi gerekebilir.

Haftanın en yüksek katsayılı Transiti 29 Martta +5 katsayısındaki Ay Transitidir. 29 Martta Natal Marsı Yengeç, Koç, Boğa, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak, Balık olanlar Tr Aydan son derece olumlu etkiler alıp verim ve güvenliklerini arttırabilirler. 29 Martta Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık olan Meral Akşener Tr Aydan son derece olumlu etkiler alıp verimli çalışmalar yapabilir.

31 Mart ve 01 Nisanda Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, toprak kaymaları, göçükler, volkanik patlamalar, olumsuz hava koşulları ve kazaları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir. Bilhassa 31 Mart Dünya genelinde olumsuz bir gün olup hava, kara ve denizde olası afetlere dikkat etmek gerekebilir. 31 Martta Türkiye’nin hem Batısı hem de Doğusu Merkür, Venüs, Mars ve Uranüsün olumsuz etkilerinden nasibini alabilir.

31 Mart ile 01 Nisanda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

29 Mart ile 31 Martta olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

31 Martta Ons Altın diğer günlere göre düşebilir ama 02 Nisanda Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir. 02 Nisan Pazar olduğundan 03 Nisana yansıyabilir.

31 Martta Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir ama 02 Nisanda Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir. 02 Nisan Pazar olduğundan 03 Nisana yansıyabilir.

28 Martta Brent Petrol diğer günlere yükselebilir.

Dolar 31 Martta diğer günlere göre düşebilir. Ama 02 Nisan Pazar günü yükselebilir. 02 Nisan Pazar olduğundan 03 Nisana yansıyabilir.

27 Martta Bitcoin diğer günlere göre düşebilir ama 28 ve 30 Martta Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

31 Martta Dolar Euro karşısında da düşebilir ama 02 Nisan Pazar günü Dolar tekrar yükselebilir. 02 Nisan Pazar olduğundan 03 Nisana yansıyabilir

31 Martta Bist100 de düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

27 Mart Haftası boyunca Boğa, Akrep burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————————————————–

(Hafta boyu 9.ev Süper, 2.ev Dikkat, 31 Martta 4.evdeki Mars 6.ev ile 12.evleri olumsuz etkileyebilir)

Yükselen Boğa ———————————————————————————–

(Hafta boyu 8.ev Süper, 1.ev Dikkat, 31 Martta 3.evdeki Mars 5.ev ile 11.evleri olumsuz etkileyebilir)

Yükselen İkizler ———————————————————————————–

(Hafta boyu 7.ev Süper, 12.ev Dikkat, 31 Martta 2.evdeki Mars 4.ev ile 10.evleri olumsuz etkileyebilir)

Yükselen Yengeç ———————————————————————————–

(Hafta boyu 6.ev Süper, 11.ev Dikkat, 31 Martta 1.evdeki Mars 3.ev ile 9.evleri olumsuz etkileyebilir)

Yükselen Aslan ———————————————————————————–

(Hafta boyu 5.ev Süper, 10.ev Dikkat, 31 Martta 12.evdeki Mars 2.ev ile 8.evleri olumsuz etkileyebilir)

Yükselen Başak ———————————————————————————–

(Hafta boyu 4.ev Süper, 9.ev Dikkat, 31 Martta 11.evdeki Mars 1.ev ile 7.evleri olumsuz etkileyebilir)

Yükselen Terazi ———————————————————————————–

(Hafta boyu 3.ev Süper, 8.ev Dikkat, 31 Martta 10.evdeki Mars 12.ev ile 6.evleri olumsuz etkileyebilir)

Yükselen Akrep ———————————————————————————–

(Hafta boyu 2.ev Süper, 7.ev Dikkat, 31 Martta 9.evdeki Mars 11.ev ile 5.evleri olumsuz etkileyebilir)

Yükselen Yay ———————————————————————————–

(Hafta boyu 1.ev Süper, 6.ev Dikkat, 31 Martta 8.evdeki Mars 10.ev ile 4.evleri olumsuz etkileyebilir)

Yükselen Oğlak ———————————————————————————–

(Hafta boyu 12.ev Süper, 5.ev Dikkat, 31 Martta 7.evdeki Mars 9.ev ile 3.evleri olumsuz etkileyebilir)

Yükselen Kova ———————————————————————————–

(Hafta boyu 11.ev Süper, 4.ev Dikkat, 31 Martta 6.evdeki Mars 8.ev ile 2.evleri olumsuz etkileyebilir)

Yükselen Balık ———————————————————————————–

(Hafta boyu 10.ev Süper, 3.ev Dikkat, 31 Martta 5.evdeki Mars 7.ev ile 1.evleri olumsuz etkileyebilir)