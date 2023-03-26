20 – 26 Mart 2023 Haftalık Burç Astroloji: 21 Mart Süper! 23 Mart Plüton Kovada! 25, 26 Mart Dikkat!

20 Mart haftası önemli bir hafta çünkü 23 Martta toplumsal gezegenlerden olan Plüton Transiti Kova burcuna geçecek ve 09 Mart 2043 yılına kadar Kova burcunda kalacak.Plüton yer altını sembolize eden Akrep burcunun yöneticisi olup Kova burcunda pek de rahat edemez. Bu yüzden Plüton transiti başka gezegenlerden olumlu açılar almadıkça Kova burcuna olumsuz değişimler, yıkım ve ölümü getirebilir. Örneğin Dünyaya ölüm ve yıkımı getiren Atom bombasının (1945) bulunuşunda Plüton Transiti Aslan burcundaydı. Plüton Kova burcunda olduğu gibi Aslan ve Boğa burcunda da rahat edemez.

Önümüzdeki 20 yıl boyunca şiddetli Doğal Afetler, Depremler, Kasırga ve Fırtınalar hatta Dünyanın haritasının değişmesi, Dünyadaki kıtaların yer değiştirmesi, Volkanik Yanardağların harekete geçmesi olasıdır. Böyle şiddetli Doğa olayları olurken Dünyanın üstünde yaşayan canlıların da daha agresif ve saldırgan olmaları söz konusu olabilir. Örneğin şiddet ve terör olayları, protestolar, kanlı devrimler, ekonomik krizler, açlık ve kıtlık sonucu insanların açgözlü olması ve birbirlerini yok etmeye çalışmaları olasıdır.

Önümüzdeki 20 yıl içinde 3.Dünya Savaşının çıkması hatta Dünyalar Savaşının çıkması Büyük bir olasılıktır. Bilhassa 2032 – 2037 Tarihleri arasında bir Dünyalar savaşı çıkabilir. 2030’lu yıllar 2020’li yıllarımızı aratabilir.

Tabiki Plüton Kova burcuna geçer geçmez etkisini hemen göstermeyecek. Plüton yavaş hareket eden bir Transit olduğundan etkilerini 09 Mart 2028 yılına kadar yani Kova burcunun 08 derecesine gelene kadar görebileceğiz. Örneğin 09 Mart 2028’den itibaren artık Plüton Tarnsiti Natal Marsı Başak, Balık olanları desteklemeyi bırakacak. Ancak Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarını olumsuz etkilemeye devam edecek.

23 Marttan itibaren Plüton Kova burcu evimizde sinsi sinsi ilerlemeye başlayacak. Örneğin Yükselen Aslanların 7.evi Kova olduğundan her türlü ikili ilişkilerde (ortaklık, evlilik gibi) olumsuz değişimler gelebilir. Hele bir de Natal Güneşiniz Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarındaysa ikili ilişkilerde Plütonik yıkıcı etkilere dikkat etmeniz gerekebilir. Kova burcu evinizdeki Plüton Natal Güneş ve/veya Marsı Akrep burcundan kişileri yada Natal Marsı Plütondan olumlu etki alan kişileri (Natal Marsı Koç, Terazi olanları) sembolize eder. Bu tanımlara uyan kişileri Kova burcu evinize sokmamanızı tavsiye ederiz. Bir başka çözüm de Plütonun Kova burcundaki yıkıcı etkisine karşı Natal Marsımızın (hangi burçtaysa) katsayısını yükseltici sıfatları taşımaktır. Örneğin Natal Marsınız İkizler ise Plütonun olumsuz etkilerine karşı iletişime önem vermenizdir.

21 Mart Güneş, Plüto ve Mars (+6) Süper!

21 Martta Tr Güneş +6 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin 21 Martta Tr Güneşden son derece olumlu etkiler alıp Dünyanın gündemine oturabilirler. Güneş Transitinden olumlu etkiler alanların yıldızları parlayabilir. 21 Martta Dünya genelinde İkizler ve Yay burcunu sembolize eden her türlü iletişim ve ulaşımda, uzay projelerinde önemli organizasyonlar olabilir.

21 Martta Tr Plüton da +6 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Ancak Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları huzursuz edebilir. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail Tr Plütondan olumsuz etkiler alabilir. Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve/veya Suriye ile Natal Marsı Koç olan Filistin Boğa burcu İsrail’i huzursuz edebilir. 21 Martta İsrail’in içindeki protestolar, Plütonik yıkıcı olaylar artabilir.

21 Martta Natal Marsı Koç olan NATO ile Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve Suriye’nin bir askeri operasyon yada askeri bir birliktelik yapması olasıdır. 21 Martta Suriye ve/veya Irak’da bir takım Plütonik reformlar olasıdır.

21 Martta Tr Mars da +6 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Boğa, Aslan, Başak**, Akrep, Yay, Kova, Balık** olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları ise olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Başak olan Ukrayna 21 Martta Natal Marsı Koç olan NATO’dan son derece olumlu etkiler alıp Putin’e karşı güçlenebilir. Natal Marsı Balık olan İran da 21 Martta askeri açıdan son derece güçlenebilir. NATO’nun da 21 Martta güçlenmesi olasıdır. 21 Martta Natal Güneşi Yengeç olan Meral Akşener her ne kadar Tr Marsdan huzursuz edici etkiler alsa da Natal Marsı Balık olduğundan bir takım fırsatlar elde edebilir.

21 Martta Terazi burcu Suriye ile Yengeç burcu Irak’ın içinde bir takım terör saldırıları olabilir. 21 Martta Suriye ve/veya Irak’In İran’a, Amerika’ya, Işid gibi terör örgütlerine dikkat etmesi gerekebilir. 21 Martta Terazi burcu Putin’in Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a dikkat etmesi gerekebilir.

Haftanın en olumsuz günleri 25 ve 26 Marttır. 26 Martta olumsuz hava koşulları ve kazaları yaşanabilir. 25 Martta ise zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

25 Martta Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir. 26 Martta ise olumsuz hava koşulları ve kazaları gündeme gelebilir.

25 Mart zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

26 Mart dünyanın muhtelif yerlerinde olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

21 Mart Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

21 Mart Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

21 Mart Brent Petrol fiyatları diğer günlere göre yükselebilir.

20, 21 Mart ve bilhassa 24 Martta Dolar yükselebilir.

20, 21 Martta Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir. Ancak 26 Martta Bitcoin düşebilir.

21 Martta Dolar Euro karşısında da yükselebilir.

Bist100 endeksi 22, 23 Martta diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

20 Mart Haftası boyunca Oğlak burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————

(Hafta boyu 3.ev Süper, 10.ev Dikkat)

Yükselen Boğa ————————

(Hafta boyu 2.ev Süper, 9.ev Dikkat)

Yükselen İkizler ————————

(Hafta boyu 1.ev Süper, 8.ev Dikkat)

Yükselen Yengeç ————————

(Hafta boyu 12.ev Süper, 7.ev Dikkat)

Yükselen Aslan ————————

(Hafta boyu 11.ev Süper, 6.ev Dikkat)

Yükselen Başak ————————

(Hafta boyu 10.ev Süper, 5.ev Dikkat)

Yükselen Terazi ————————

(Hafta boyu 9.ev Süper, 4.ev Dikkat)

Yükselen Akrep ————————

(Hafta boyu 8.ev Süper, 3.ev Dikkat)

Yükselen Yay ————————

(Hafta boyu 7.ev Süper, 2.ev Dikkat)

Yükselen Oğlak ————————

(Hafta boyu 6.ev Süper, 1.ev Dikkat)

Yükselen Kova ————————

(Hafta boyu 5.ev Süper, 12.ev Dikkat)

Yükselen Balık ————————

(Hafta boyu 4.ev Süper, 11.ev Dikkat)