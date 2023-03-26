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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » 20 – 26 Mart 2023 Haftalık Burç Astroloji: 21 Mart Süper! 23 Mart Plüton Kovada! 25, 26 Mart Dikkat!
Gaye HARAÇÇI

20 – 26 Mart 2023 Haftalık Burç Astroloji: 21 Mart Süper! 23 Mart Plüton Kovada! 25, 26 Mart Dikkat!



20  Mart haftası önemli bir hafta çünkü 23 Martta toplumsal gezegenlerden  olan Plüton Transiti Kova burcuna geçecek ve 09 Mart 2043 yılına kadar  Kova burcunda kalacak.Plüton yer altını sembolize eden Akrep burcunun yöneticisi  olup Kova burcunda pek de rahat edemez. Bu yüzden Plüton transiti başka  gezegenlerden olumlu açılar almadıkça Kova burcuna olumsuz değişimler, yıkım ve  ölümü getirebilir. Örneğin Dünyaya ölüm ve yıkımı getiren Atom bombasının  (1945) bulunuşunda Plüton Transiti Aslan burcundaydı. Plüton Kova burcunda  olduğu gibi Aslan ve Boğa burcunda da rahat edemez.

Önümüzdeki 20 yıl boyunca şiddetli Doğal Afetler, Depremler, Kasırga ve  Fırtınalar hatta Dünyanın haritasının değişmesi, Dünyadaki kıtaların yer  değiştirmesi, Volkanik Yanardağların harekete geçmesi olasıdır. Böyle  şiddetli Doğa olayları olurken Dünyanın üstünde yaşayan canlıların da daha  agresif ve saldırgan olmaları söz konusu olabilir. Örneğin şiddet ve  terör olayları, protestolar, kanlı devrimler, ekonomik krizler, açlık ve  kıtlık sonucu insanların açgözlü olması ve birbirlerini yok etmeye çalışmaları  olasıdır.

Önümüzdeki 20 yıl içinde 3.Dünya Savaşının çıkması hatta Dünyalar Savaşının  çıkması Büyük bir olasılıktır. Bilhassa 2032 – 2037 Tarihleri  arasında bir Dünyalar savaşı çıkabilir. 2030’lu yıllar 2020’li yıllarımızı  aratabilir.

Tabiki Plüton Kova burcuna geçer geçmez etkisini hemen göstermeyecek. Plüton  yavaş hareket eden bir Transit olduğundan etkilerini 09 Mart 2028 yılına  kadar yani Kova burcunun 08 derecesine gelene kadar görebileceğiz. Örneğin 09 Mart 2028’den itibaren artık Plüton Tarnsiti Natal Marsı  Başak, Balık olanları desteklemeyi bırakacak. Ancak Boğa, Aslan, Akrep,  Kova burçlarını olumsuz etkilemeye devam edecek.

23 Marttan itibaren Plüton Kova burcu evimizde sinsi sinsi ilerlemeye  başlayacak. Örneğin Yükselen Aslanların 7.evi Kova olduğundan her türlü ikili  ilişkilerde (ortaklık, evlilik gibi) olumsuz değişimler gelebilir. Hele bir de  Natal Güneşiniz Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarındaysa ikili ilişkilerde  Plütonik yıkıcı etkilere dikkat etmeniz gerekebilir. Kova burcu evinizdeki  Plüton Natal Güneş ve/veya Marsı Akrep burcundan kişileri yada Natal Marsı  Plütondan olumlu etki alan kişileri (Natal Marsı Koç, Terazi olanları) sembolize  eder. Bu tanımlara uyan kişileri Kova burcu evinize sokmamanızı tavsiye  ederiz. Bir başka çözüm de Plütonun Kova burcundaki yıkıcı etkisine karşı  Natal Marsımızın (hangi burçtaysa) katsayısını yükseltici sıfatları taşımaktır.  Örneğin Natal Marsınız İkizler ise Plütonun olumsuz etkilerine karşı iletişime  önem vermenizdir.  

21 Mart Güneş, Plüto ve Mars (+6) Süper!

21 Martta Tr Güneş +6 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Yengeç,  Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Yay  olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin 21 Martta Tr  Güneşden son derece olumlu etkiler alıp Dünyanın gündemine oturabilirler.  Güneş Transitinden olumlu etkiler alanların yıldızları parlayabilir. 21 Martta  Dünya genelinde İkizler ve Yay burcunu sembolize eden her türlü iletişim ve  ulaşımda, uzay projelerinde önemli organizasyonlar olabilir.

21 Martta Tr Plüton da +6 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**,  İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları son derece olumlu  etkileyebilir. Ancak Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları  huzursuz edebilir. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail Tr  Plütondan olumsuz etkiler alabilir. Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve/veya  Suriye ile Natal Marsı Koç olan Filistin Boğa burcu İsrail’i huzursuz  edebilir. 21 Martta İsrail’in içindeki protestolar, Plütonik yıkıcı  olaylar artabilir.

21 Martta Natal Marsı Koç olan NATO ile Natal Marsı Terazi olan  Türkiye ve Suriye’nin bir askeri operasyon yada askeri bir birliktelik  yapması olasıdır. 21 Martta Suriye ve/veya Irak’da bir takım Plütonik  reformlar olasıdır.

21 Martta Tr Mars da +6 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Boğa,  Aslan, Başak**, Akrep, Yay, Kova, Balık** olanları olumlu etkilerken Natal  Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları ise olumsuz etkileyebilir.  Örneğin Natal Marsı Başak olan Ukrayna 21 Martta Natal Marsı Koç olan  NATO’dan son derece olumlu etkiler alıp Putin’e karşı güçlenebilir.  Natal Marsı Balık olan İran da 21 Martta askeri açıdan son derece  güçlenebilir. NATO’nun da 21 Martta güçlenmesi olasıdır. 21 Martta  Natal Güneşi Yengeç olan Meral Akşener her ne kadar Tr Marsdan huzursuz  edici etkiler alsa da Natal Marsı Balık olduğundan bir takım fırsatlar elde  edebilir.

21 Martta Terazi burcu Suriye ile Yengeç burcu Irak’ın içinde bir  takım terör saldırıları olabilir. 21 Martta Suriye ve/veya Irak’In  İran’a, Amerika’ya, Işid gibi terör örgütlerine dikkat etmesi gerekebilir. 21  Martta Terazi burcu Putin’in Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a dikkat etmesi gerekebilir.

Haftanın en olumsuz günleri 25 ve 26 Marttır. 26 Martta olumsuz hava koşulları  ve kazaları yaşanabilir. 25 Martta ise zayıf fay hatlarında şiddetli depremler  olabilir.

25 Martta Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında  şiddetli depremler, volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları,  yangın ve patlamalar olabilir. 26 Martta ise olumsuz hava koşulları ve kazaları  gündeme gelebilir.

25 Mart zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

26 Mart dünyanın muhtelif yerlerinde olumsuz hava koşulları ve kazaları  olabilir.

21 Mart Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

21 Mart Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

21 Mart Brent Petrol fiyatları diğer günlere göre yükselebilir.

20, 21 Mart ve bilhassa 24 Martta Dolar yükselebilir.

20, 21 Martta Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir. Ancak 26 Martta  Bitcoin düşebilir.

21 Martta Dolar Euro karşısında da yükselebilir.

Bist100 endeksi 22, 23 Martta diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

20 Mart Haftası boyunca Oğlak burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————

(Hafta boyu 3.ev Süper, 10.ev Dikkat)

Yükselen Boğa ————————

(Hafta boyu 2.ev Süper, 9.ev Dikkat)

Yükselen İkizler ————————

(Hafta boyu 1.ev Süper, 8.ev Dikkat)

Yükselen Yengeç ————————

(Hafta boyu 12.ev Süper, 7.ev Dikkat)

Yükselen Aslan ————————

(Hafta boyu 11.ev Süper, 6.ev Dikkat)

Yükselen Başak ————————

(Hafta boyu 10.ev Süper, 5.ev Dikkat)

Yükselen Terazi ————————

(Hafta boyu 9.ev Süper, 4.ev Dikkat)

Yükselen Akrep ————————

(Hafta boyu 8.ev Süper, 3.ev Dikkat)

Yükselen Yay ————————

(Hafta boyu 7.ev Süper, 2.ev Dikkat)

Yükselen Oğlak ————————

(Hafta boyu 6.ev Süper, 1.ev Dikkat)

Yükselen Kova ————————

(Hafta boyu 5.ev Süper, 12.ev Dikkat)

Yükselen Balık ————————

(Hafta boyu 4.ev Süper, 11.ev Dikkat)

📆 19 Mart 2023 Pazar 00:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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