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Kadıköy Gazetesi » Sağlık » Obezite ile nasıl mücadele edilir?

Obezite ile nasıl mücadele edilir?



Obezitenin toplumda görülme sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde giderek artmakta. Kronik bir hastalık olan obezite  alınan besinler ve harcanan enerjinin arasındaki dengesizlik sonucu fiziksel aktivitenin hiç olmadığı ya da düzensiz olduğu, sağlıksız beslenme gibi  bir yaşam tarzı sonucunda ortaya çıkar. Dünya Sağlık Örgütü 2006 yılı verilerine göre, dünyada 1.6 milyar aşırı kilolu birey ve 400 milyonun üzerinde ise obez birey bulunmaktadır. Yoğun iş hayatını, az fiziksel aktivite, GDO’lu gıdalar ve bozuk yeme alışkanlığı obeziteye yol açmaktadır. Her üç kişiden birini tehdit eden obezite için gerekli önlemler almak ve doğru alışkanlıklar kazanmak oldukça önemlidir.Yetişkinlerde  beden kitle indeksine göre obezitenin sınıflandırılması şöyledir;

18.5 ve altıZayıf
18.5 ile 24.9 arasıNormal
25 ile 29.9 arasıKilolu
30 ile 34.9 arasıŞişman (obezite sınıfı 1)
35 ile 39.9 arasıAşırı şişman ( obezite sınıfı 2)
40 ve üzeriAşırı aşırı şişman (obezite sınıfı 3)

Obezitenin risk faktörleri

Kronik bir hastalık olduğu kabul gören obeziteyi etkileyen birçok faktör vardır ve bunların çoğu zor kontrol altında tutulur veya kontrol edilemez.

  • Yanlış ve düzensiz beslenme alışkanlıkları
  • Sedanter yaşam tarzı
  • Yaş
  • Cinsiyet
  • Sosyo – kültürel etmenler
  • Hormonal ve metabolik etmenler
  • Genetik
  • Psikolojik rahatsızlıklar
  • Yanlış diyetler uygulama
  • Sigara- alkol kullanımı
  • Kullanılan bazı ilaçlar
  • Doğum sayısı ve doğumlar arası süre

Obeziteye karşı mücadele

Öncelikle obezitenin de birçok dış faktörlerden etkilenen ve tedavi edilebilir bir sağlık problemi olduğunu unutmayın Sağlığınız için fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışın. Beslenme alışkanlıklarınızı düzene koymak için gerekli durumlarda yardım almaktan çekinmeyin. Sağlıklı beslenme programınızı oluşturduğunuzda fiziksel aktivitelerinizi arttırın.

Kalorisi yüksek olduğu halde doyurmayan besinlerden uzak durun, abur cubur tüketiminden kaçının. Su tüketiminize dikkat edin ve günde en az 1,5 litre su içmeyi unutmayın.

📆 15 Mart 2023 Çarşamba 21:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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