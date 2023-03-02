Obezite ile nasıl mücadele edilir?

Obezitenin toplumda görülme sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde giderek artmakta. Kronik bir hastalık olan obezite alınan besinler ve harcanan enerjinin arasındaki dengesizlik sonucu fiziksel aktivitenin hiç olmadığı ya da düzensiz olduğu, sağlıksız beslenme gibi bir yaşam tarzı sonucunda ortaya çıkar. Dünya Sağlık Örgütü 2006 yılı verilerine göre, dünyada 1.6 milyar aşırı kilolu birey ve 400 milyonun üzerinde ise obez birey bulunmaktadır. Yoğun iş hayatını, az fiziksel aktivite, GDO’lu gıdalar ve bozuk yeme alışkanlığı obeziteye yol açmaktadır. Her üç kişiden birini tehdit eden obezite için gerekli önlemler almak ve doğru alışkanlıklar kazanmak oldukça önemlidir.Yetişkinlerde beden kitle indeksine göre obezitenin sınıflandırılması şöyledir;

18.5 ve altı Zayıf 18.5 ile 24.9 arası Normal 25 ile 29.9 arası Kilolu 30 ile 34.9 arası Şişman (obezite sınıfı 1) 35 ile 39.9 arası Aşırı şişman ( obezite sınıfı 2) 40 ve üzeri Aşırı aşırı şişman (obezite sınıfı 3)

Obezitenin risk faktörleri

Kronik bir hastalık olduğu kabul gören obeziteyi etkileyen birçok faktör vardır ve bunların çoğu zor kontrol altında tutulur veya kontrol edilemez.

Yanlış ve düzensiz beslenme alışkanlıkları

Sedanter yaşam tarzı

Yaş

Cinsiyet

Sosyo – kültürel etmenler

Hormonal ve metabolik etmenler

Genetik

Psikolojik rahatsızlıklar

Yanlış diyetler uygulama

Sigara- alkol kullanımı

Kullanılan bazı ilaçlar

Doğum sayısı ve doğumlar arası süre

Obeziteye karşı mücadele

Öncelikle obezitenin de birçok dış faktörlerden etkilenen ve tedavi edilebilir bir sağlık problemi olduğunu unutmayın Sağlığınız için fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışın. Beslenme alışkanlıklarınızı düzene koymak için gerekli durumlarda yardım almaktan çekinmeyin. Sağlıklı beslenme programınızı oluşturduğunuzda fiziksel aktivitelerinizi arttırın.

Kalorisi yüksek olduğu halde doyurmayan besinlerden uzak durun, abur cubur tüketiminden kaçının. Su tüketiminize dikkat edin ve günde en az 1,5 litre su içmeyi unutmayın.