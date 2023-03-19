13 – 19 Mart 2023 Haftalık Burç Astroloji: 14 ve 16 Mart Dikkat! 19 Mart Mars Süper!

14 Mart Haftanın EN yoğun günlerinden olup Dünyanın muhtelif yerlerinde olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir. 14 Martta bilhassa Terazi ve Kova burcu evlerimiz düşük katsayıda olacağından bu evleri sembolize eden şeylere dikkat etmemiz Örneğin Yükselen Aslanların 3.ev Terazi 7.ev Kova olduğundan evlilik, ortaklık, yakın çevre, komşu, kardeş, her türlü iletişim ve ulaşım ile ilgili 14 Marta dikkat etmeleri gerekebilir.

19 Mart Mars +7 Süper!

Haftaya damgasını 19 Martta +7 Katsayısıyla Mars vurabilir. 19 Mart Pazar deyip geçmeyin 19 Martın bereketi 20 Mart Pazartesiye de yansıyabilir. Mars Transiti Natal Marsı İkizler, Boğa, Aslan, Başak**, Akrep, Yay, Kova, Balık** olanları son derece olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları ise tedirgin edebilir. Ancak Natal Güneşiniz Yengeç Marsınız Balık ise yani Tr Marsdan hem olumlu hem de olumsuz etkiler alıyorsanız Tr Marsdan (hangi evinizdeyse) huzursuz olsanız da çeşitli fırsatlar elde edebilirsiniz. Örneğin Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık olan Meral Akşener Tr Marsdan bir yandan olumlu etkiler alırken bir yandan da bu durumdan huzursuz olabilir. 19 Martta Meral Akşener’e Natal Marsı Koç olan Muharrem İnce sürpriz bir şekilde destek verebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 19 Martta Natal Marsı Başak ve Balık olanlar diğerlerine göre Tr Marsdan daha çok olumlu etkiler alabilirler. Natal Marsı Balık olan İran’da her ne kadar içindeki huzursuzluk artasa da Tr Marsdan olumlu etki alıp askeri açıdan daha da güçlenebilir. Natal Güneş ve Marsı Başak olan Ukrayna Koç burcu NATO’dan son derece olumlu etkiler alıp Putin’e karşı güçlenebilir. 19 Martta Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna’ya desteğini arttırabilir. Putin’in Blinken’a dikkat etmesi gerekebilir. Koç burcu NATO bilhassa 19 Martta Marsın etkisiyle etkinliğini ve canlılığını yükseltebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 19 Martta terör örgütlerinden Işid ve PYD gibi gruplar da Tr Marsdan güçlendirici etkiler alabilirler. 19 Martta Natal Güneş ve Marsı Terazi olan Suriye’Nin içinde terör ve şiddet olayları artabilir. Suriye’Nin NATO’ya, İran’a ve terör örgütlerine çok dikkat etmesi gerekebilir. Aynı şekilde Natal Güneşi Yengeç Marsı Koç olan Irak’ın içinde de terör olayları olabilir.

19 Martta Merkür Transiti +5 katsayısında olup Natal Marsı Koç, Boğa, Yengeç**, Aslan, Terazi, Akrep, Oğlak**, Kova olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi İkizler, Başak, Yay, Balık olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tr Merkürden son derece olumsuz etkiler alması olasıdır. Merkür bilgi, belge, anlaşma, sözleşme, hatta seçimle ilgili konuları sembolize etmektedir. Bu konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merküryen kişilere ve Merkürden olumlu etkiler alan Natal Marsı bilhassa Yengeç, Oğlak olanlara dikkat etmesi gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 19 Martta Plüto Transiti +5 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin hafta boyu ve 19 Martta Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in içindeki protestolar, terör ve şiddet olayları artabilir. 19 Martta Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve TSK Plüton Transitinden son derece güçlendirici etkiler alabilir. Natal Marsı Terazi olan Suriye’nin içinde şiddet ve terör olayları artsa da Plütonik reformlar da olabilir. Suriye’deki bu reformlara Türkiye’Nin de katkısı olabilir.

19 Martta NATO’Nun daha aktif olması, Ukrayna’ya destek vermesi, Doların, Ons Altın ve Gümüşün artması olasıdır. Bu belkide bir savaşın sinyali olabilir.

16 Martta Tr Ay ve Uranüsden olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik hareketlilik, göçük ve heyelanlar, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları artabilir. 16 Martta tüm Dünyanın Tr Ay ve Uranüsden olumsuz etki aldığı görülmektedir. Türkiye’de özellikle Bolu ve Düzce hattı ile Doğu ve Güney Anadolunun olumsuz etkiler alması olasıdır.

16 Mart zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

14 Mart olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

15 ve özellikle 19 Martta Ons Altın yükselebili. 19 Mart Pazar olduğundan yükseliş 20 Marta yansıyabilir.

Ons Gümüş 16 Martta düşse de 19 Martta yükselebilir. 19 Mart Pazar olduğundan yükseliş 20 Marta yansıyabilir.

15 Mart ve özellikle 19 Martta Brent Petrol yükselebilir.

15 ve özelliklle 19 Martta Dolar yükselebilir. 19 Mart Pazar olduğundan yükseliş 20 Marta yansıyabilir.

13 Martta Bitcoin yükselebilir. Ancak 16 Martta Bitcoin düşebilir.

Dolar 15, 17 ve özellikle 19 Martta Euro karşısında da yükselebilir. 19 Mart Pazar olduğundan yükseliş 20 Marta yansıyabilir.

Bist100 14 Martta yükselse de 15, 16 Martta düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

13 Mart Haftası boyunca Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————————–

(Hafta boyu 01, 04, 07, 10.evler Marsdan olumsuz etki alırken 06 ve 12.evler süper etkiler alabilir.)

Yükselen Boğa ————————————————————–

(Hafta boyu 12, 03, 06, 09.evler Marsdan olumsuz etki alırken 05 ve 11.evler süper etkiler alabilir.)

Yükselen İkizler ————————————————————–

(Hafta boyu 11, 02, 05, 08.evler Marsdan olumsuz etki alırken 04 ve 10.evler süper etkiler alabilir.)

Yükselen Yengeç ————————————————————–

(Hafta boyu 10, 01, 04, 07.evler Marsdan olumsuz etki alırken 03 ve 09.evler süper etkiler alabilir.)

Yükselen Aslan ————————————————————–

(Hafta boyu 09, 12, 03, 06.evler Marsdan olumsuz etki alırken 02 ve 08.evler süper etkiler alabilir.)

Yükselen Başak ————————————————————–

(Hafta boyu 08, 11, 02, 05.evler Marsdan olumsuz etki alırken 01 ve 07.evler süper etkiler alabilir.)

Yükselen Terazi ————————————————————–

(Hafta boyu 07, 10, 01, 04.evler Marsdan olumsuz etki alırken 12 ve 06.evler süper etkiler alabilir.)

Yükselen Akrep ————————————————————–

(Hafta boyu 06, 09, 12, 03.evler Marsdan olumsuz etki alırken 11 ve 05.evler süper etkiler alabilir.)

Yükselen Yay ————————————————————–

(Hafta boyu 05, 08, 11, 02.evler Marsdan olumsuz etki alırken 10 ve 04.evler süper etkiler alabilir.)

Yükselen Oğlak ————————————————————–

(Hafta boyu 04, 07, 10, 01.evler Marsdan olumsuz etki alırken 09 ve 03.evler süper etkiler alabilir.)

Yükselen Kova ————————————————————–

(Hafta boyu 03, 06, 09, 12.evler Marsdan olumsuz etki alırken 08 ve 02.evler süper etkiler alabilir.)

Yükselen Balık ————————————————————–

(Hafta boyu 02, 05, 08, 11.evler Marsdan olumsuz etki alırken 07 ve 01.evler süper etkiler alabilir.)