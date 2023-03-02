8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Uzmanından Uyarı; “KALP HASTALIĞI SADECE ERKEKLERİ ETKİLEMEZ! “

Ünlü kardiyolog Dr Emre Ertürk halk sağlığı ve sağlıklı yaşam konusunda yaptığı programlarla bilgilendirmeye devam ediyor. Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığımız söyleşi de önemli uyarılarda bulundu.

“Kalp hastalığı, tüm dünyada kadınlar için önde gelen ölüm nedenidir. Geçmişte kadınların erkeklere göre kalp damar hastalıkları açısından daha şanslı oldukları düşünülürdü. Ancak toplumun yıllar içinde değişen demografik yapısı ve yaşam alışkanlıkları nedeni ile günümüzde artık eşit sayıda kadın ve erkeğin kalp damar hastası olmaya başladığı gözlemleniyor.

Özellikle şeker hastalığı olan kadınlarda kalp damar hastası olma riski neredeyse erkekleri geçmiş durumda. Yapılan bir araştırma, altı yıl boyunca iç organ yağlarında artışa sahip kişilerin, yüksek kan şekeri ve yüksek trigliserid gibi metabolik risk faktörlerinde, iç organ yağları sabit kalanlara göre daha önemli artışlara sahip olduğunu bulmuştur. Aslında, bazı kardiyologlar artık BMI’yi tamamen kaldırmayı ve kalp hastalığı riskinin barometresi olarak viseral yağa odaklanmayı düşünüyor. Teknik olarak, viseral yağınızı doğrudan ölçmenin tek yolu abdominal BT veya MRI’dır, ancak bu taramalar genellikle bu amaç için kullanılmaz hekiminizden bel çevrenizi ölçmesini isteyebilirsiniz Bu durumun şundan kaynaklandığı düşünülmekte. Normalde kadınlarda kalp damar hastası olma riski östrojenin koruyucu etkisi nedeni ile erkeklerden yaklaşık 10 yıl kadar daha geç yaşta artmaya başlar. Yani kadınlardaki risk menopoz öncesi dönemde nispeten aynı yaştaki erkeklere göre daha düşüktür. Ancak şeker hastalığının östrojenin bu koruyucu etkisini ortadan kaldırdığı düşünülmektedir. Ayrıca şeker hastası kadınlarda erkeklere göre obezite, hipertansiyon ve yüksek kolesterole daha sık rastlandığından bu durum kadınlardaki kalp damar hastalığı riskinin şeker hastası olan erkeklerden daha yüksek hale getirmektedir.

Hele bir de stresli karakter, sigara kullanımı ve ailede kalp hastalığı bulunması gibi ekstra risk faktörlerine sahip kadınların menopoz öncesi yaşlarda da kalp damar hastası olma ihtimali çok yükselmektedir. Risk faktörleriniz varsa (ailenizde genç yaşta kalp krizi öyküsü, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya tip 2 diyabet gibi) ve nefes darlığı , sırt ağrısı, çene ağrısı, mide bulantısı veya yorgunluk gibi semptomlar yaşıyorsanız, LÜTFEN HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.