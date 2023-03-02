KADIKÖY BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINDAN DEPREMZEDE KADINLARA DAYANIŞMA MESAJI

Kadıköy Belediyesi’nin kadın çalışanları hazırladıkları bir filmle deprem bölgesindeki kadınlara “birlikte iyi olacağız” mesajı iletti.

Kadıköy Belediyesi’nin kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında hazırladıkları bir filmle deprem bölgesindeki kadınlara dayanışma mesajı iletti. Film “Hiçbirimiz iyi değiliz.” sözleriyle başlıyor, “Biz İstanbul’dayız ama ruhlarımız orada, enkazdayız hepimiz. Artık iyi olma zamanı, birlikte iyi olma zamanı.” sözleriyle devam ediyor ve yanınızdayız mesajı veriyor.

BİRLİKTE İYİ OLMA ZAMANI

Filmde belediyenin 16 kadın çalışanı rol aldı. Aralarında afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılanlar, başkan yardımcısı, müdürler, mühendisler, sağlık çalışanları, muhabirler, zabıtalar ve işçilerin olduğu kadın çalışanlar şu sözleri okuyarak deprem bölgesindeki kadınlara birlikte iyi olacağız mesajı verdi: “Hiçbirimiz iyi değiliz. Biz İstanbul’dayız ama Ruhlarımız Adana’da, Turgut Özal Bulvarı’nda, Adıyaman’da Mecburiyet Caddesi’nde, Malatya’da Bent Başı’nda, Kahramanmaraş’ta 12 Şubat’ta, Osmaniye’de Rahime Hatun’da, Kilis’te Yavuz Sultan Selim’de, Diyarbakır’da Bağlar’da, Gaziantep’te Şehit Kamil’de, Hatay’da Asi’nin kıyılarında, Şanlıurfa’da Bahçelievler’de, Enkazdayız hepimiz. Ama saklanmış kelebekler gibiyiz. Bir gün gelip saklandığımız dallardan havalanıp sevdiklerimizin ruhuna dokunacağız bütün renklerimizle. Artık iyi olma zamanı. Birlikte iyi olma zamanı. Biz şimdi, sizin için iyiyiz. Bağışlamanın, yardımın değil, bir gün hepimize lazım olacak iyiliğin peşindeyiz.”

DEPREMZEDE KADINLARLA DAYANIŞMA KAMPANYASI

Belediye ayrıca afetzede kadınlar için, “Kadınlarla Dayanışma İçerisindeyiz” başlıklı bir kampanya başlattı. “Afetler herkes için zordur, kadınlar için çok daha zor” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında kadınlara yönelik bir ihtiyaç listesi belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve listedeki ürünlerin depremzedelere iletilmek üzere Kadıköy Belediyesi ana binasındaki garaja teslim edilmesi istendi. Listede şu ürünler yer alıyor: Alt – üst çamaşır, şampuan, sıvı sabun, ped, günlük ped, el kremi, dudak koruyucu, kolonya, diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil, tarak, roll on stick (koltuk altı), cımbız, tırnak makası, törpü, ağda bandı, jilet. Malzemeler Kadıköy Belediyesi ana bina garajına teslim edilebilir.

Galeri