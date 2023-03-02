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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » GÖZYAŞIMIZ VAR
Ahmet Berhan Yılmaz

GÖZYAŞIMIZ VAR



Artık ne sözümüz, ne sazımız var,

Gözlerde dinmeyen gözyaşımız var,

Kader bu demekle dinmiyor hüzün,

Yürekler kor olmuş çok acımız var.

***

Dinmiyor gözyaşı, dinmiyor keder,

Bu acıyı bilmem ne tarif eder,

Allah’tan gelene boyun eğdik de,

Haksızlık yapana garazımız var.

***

Bir sabah uyandık her şey yalanmış,

Kalanlar yok olmuş, ölenler kalmış,

Her insan sadece tek bir rakammış,

Bir gerçeğe bin bir yalanımız var.

***

Kim aldı, kim verdi bilinmez artık,

Bu acı vatandan silinmez artık,

Bir yol ki geriye dönülmez artık,

Böldük, parçaladık kalanımız var.

***

Âdemoğlu Berhan söyler gezersin,

Bazen hiç anlamaz, bazen sezersin,

Vakit tamam olur sen de gidersin,

Mahşere kalan çok hesabımız var.

AHMET BERHAN YILMAZ

📆 06 Mart 2023 Pazartesi 17:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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