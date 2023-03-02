GÖZYAŞIMIZ VAR

Artık ne sözümüz, ne sazımız var,
Gözlerde dinmeyen gözyaşımız var,
Kader bu demekle dinmiyor hüzün,
Yürekler kor olmuş çok acımız var.
***
Dinmiyor gözyaşı, dinmiyor keder,
Bu acıyı bilmem ne tarif eder,
Allah’tan gelene boyun eğdik de,
Haksızlık yapana garazımız var.
***
Bir sabah uyandık her şey yalanmış,
Kalanlar yok olmuş, ölenler kalmış,
Her insan sadece tek bir rakammış,
Bir gerçeğe bin bir yalanımız var.
***
Kim aldı, kim verdi bilinmez artık,
Bu acı vatandan silinmez artık,
Bir yol ki geriye dönülmez artık,
Böldük, parçaladık kalanımız var.
***
Âdemoğlu Berhan söyler gezersin,
Bazen hiç anlamaz, bazen sezersin,
Vakit tamam olur sen de gidersin,
Mahşere kalan çok hesabımız var.
AHMET BERHAN YILMAZ
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