Gelirsem Oraya, O Kadın Doktoru Camdan Atarım” Diyen Hasta Yakını; Hastane’ye Yaklaşamayacak!

SABİM Hattı’na hakaret ve tehditler içeren sesli mesajını “isterseniz beni cezaevine atın, hiç umursamam!” diyerek sonlandıran hasta yakını hakkında, doktora ve çalıştığı hastaneye 4 ay yaklaşmama kararı verildi.

“DAYAK YİYECEK BENDEN, CAMDAN ATARIM!”

İstanbul’da bir devlet hastanesinde görev yapan Uzman Doktor hakkında, hasta yakını tarafından SABİM Hattı’na yapılan başvuruda; “Doktorlar dayak yiyorlar, bu yüzden yiyorlar!”, “Ben oraya gidersem, o hekimi iyi halde bırakmam!”, “Doktor değil, çöpçü bile olamaz!” “Erkek olarak orada olsaydım, bayanı camdan atarım!”, “İsterseniz beni cezaevine atın, hiç umursamam!”, “Kendi adıma randevu alacağım, dayak yiyecek benden!”, “Ben yapmasam bile başkasını gönderirim oraya!” ifadelerinde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün durumu kendisine bildirmesi üzerine Uzman Doktor; Üyesi olduğu Hekim Birliği Sendikası Hukuk Müşavirliği ile irtibat kurdu.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİLEN DOKTOR ŞİKAYETÇİ VE DAVACI OLDU

Tehdit edilen Doktor için, Hekim Birliği Sendikası Avukatları’ndan Yetkin Uygun tarafından gerekli önlem ve tedbirlerin alınması için başvuru yapıldı. Olayın önemi ve aciliyetine binaen, Mahkeme aynı gün kararını verdi.

HASTANEYE YAKLAŞMASI YASAKLANDI

Ölümle tehdit içerikli ifadeleri nedeniyle ilgili kişinin, uzman doktorun kendisine ve çalıştığı hastaneye yaklaşması yasaklandı ve ayrıca bir dizi güvenlik tedbirine hükmedildi.

DR. BAYRAM: “MAHKEME KARARI ÇOK OLUMLU”

Hekim Birliği Sendikası İstanbul İl Temsilcisi Uzman Doktor Muhammed Bayram yaptığı açıklamada; “O kişinin meslektaşımızın kendisine, ailesine, evine ve çalıştığı hastaneye yaklaşması, telefon, whatsapp, sosyal medya vs kanallar ile iletişim kurması Mahkeme Kararı ile yasaklandı.” dedi.

HUKUK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Mahkeme’nin tedbir kararını değerlendiren Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Op. Dr. Çağlar Yıldırım da; “Biz Hekimler; darp ediliyoruz, hakarete uğruyoruz, tehdit ediliyoruz ve hatta öldürülüyoruz. Hukuk sisteminin bu sefer hızlı karar alarak yanımızda olduğunu görmek çok sevindirici. Hekim Birliği Sendikası olarak, üyelerimiz ve meslektaşlarımız için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.