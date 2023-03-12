06 – 12 Mart 2023 Haftalık Burç Astroloji: 08 Mart Koç, Yengeç, Terazi, Oğlaklar Dikkat!

08 Mart Kadınlar Gününde Ay Transiti +4 Katsayısında olup Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler**, Aslan, Akrep, Yay**, Kova, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkileyebilir. Natal Güneşinin katsayısı yüksek olanlar olumsuz etki almayabilir.

08 Mart Kadınlar Gününde Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık olan Meral Akşener‘in Ay Transitinden son derece olumlu etkiler alması ve yıldızının parlaması olasıdır. 08 Martta ayrıca Natal Marsı İkizler ve Yay olanlar da Tr (Transit) Ay hangi evlerindeyse o konularda verim ve güvenliklerini arttırabilirler. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin Tr Aydan son derece verim alabilirler.

Dünya genelinde 08 Martta İkizler ve Yay burcunu sembolize eden her türlü iletişimde, ulaşımda, uzay ve füze çalışmalarında verim ve güvenlik artabilir. Yengeç burcu Elon Musk’In da uzay çalışmalarına 08 Martta hız vermesi olasıdır.

Ancak 08 Martta Natal Güneş ve Marsı Terazi olan Suriye ile Natal Güneşi Yengeç Marsı Koç olan Irak’ın ülke güvenlikleri başkaları tarafından ihlal edilebilir. 08 Martta Suriye ve/veya Irak’da terör saldırıları olabilir.

Mars Hafta Boyu Süper!

06 ve 07 Martta Mars yüksek katsayıda olup Natal Marsı İkizler, Koç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Kova, Balık olanlar son derece olumlu etkiler alabilir. 08 Marttan itibaren ise Tr Marsdan Natal Marsı İkizler, Boğa, Aslan, Başak**, Akrep, Yay, Kova, Balık** olanlar olumlu etki alırken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlar olumsuz etkiler alabilir. 08 Martta Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları hem Tr Aydan hem de Tr Marsdan olumsuz etkiler alabilirler. Ancak Natal Marsı Başak ve Balık olanların Tr Mardan son derece olumlu etkiler almaları olasıdır. Örneğin Natal Marsı Balık olan Meral Akşener 08 Martta hem Tr Aydan hem de Tr Mardan son derece olumlu etkiler alabilir.

Hafta boyu ve özellikle 08, 10, 11, 12 Martta Tr Marsdan olumlu etkiler alanların yeni başlangıçlar yapmaları, enerjik ve dinamik olmaları olasıdır. 08 Martta Natal Güneş ve Marsı Başak olan Ukrayna’nın da Tr Marsdan olumlu etkiler alması ve ülke olarak askeri açıdan güçlenmesi olasıdır. 08 Martta Ukrayna’Nın Koç burcu NATO’dan ve Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri bakanı Blinken’dan son derece olumlu etkiler alması olasıdır. Bu durum Terazi burcu Rusya Başkanı Putin’i zorlayabilir. Ancak Putin’in Natal Marsı Yay olduğundan Mars Transitinden gelen olumsuzlukların üstesinden gelebilir.

08 Martta Natal Güneşi Terazi olan Suriye ile Natal Güneşi Yengeç olan Irak’ın Mars Transitinden de son derece olumsuz etkiler aldığı görülmektedir. Suriye ve/veya Irak’ın içinde şiddet ve terör saldırıları olasıdır. Ayrıca 08 Martta Natal Güneşi Yengeç Marsı İkizler olan Amerika’Nın içinde de şiddet ve terör saldırıları artabilir. Özetle 08 Martta Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçlarının Tr Ay ve Marsa dikkat etmeleri ve katsayılarını arttırmaları gerekebilir. Bir burcun katsayısını arttırmak için o burcun olumlu özelliklerini hayatımıza taşımamız gerekir.

08 Mart ve 12 Martta Tr Neptün +5 katsayısında olup bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkilemesi olasıdır. Balık burcunun yöneticisi Neptün 08 Martta yardımseverliğin ve merhametin artabileceğine işaret etmektedir.

Hafta boyu Astrolojik haritamızda Balık burcuna denk gelen evimiz süper etkiler alırken Kova burcuna denk gelen evimiz yüzünden zorlanabiliriz. Örneğin Yükselen Aslanların 8.evi Balık 7.evi ise Kovadır. Yükselen Aslanlar hafta boyu ortak para, kredi, vergi, sigorta, miras, kira gibi konularda şanslı olabilir ama 7.evi sembolize eden ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konularda dikkatli olmaları gerekebilir.

10 Mart haftanın en yoğun günüdür. Bu günde Tr Ay, Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Plüto -1 katsayısında olacaktır. 10 Martta Dünyanın muhtelif yerlerinde olumsuz hava koşulları ve kazaları, iletişim problemleri olabilir.

06 Martta Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, göçük ve toprak kaymaları, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları olabilir.

06 Mart zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

10 Mart olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

08 ve 11 Mart Ons Altın yükselebilir.

07 ve 12 Mart Ons Gümüş yükselebilir.

12 Mart Brent Petrol diğer günlere göre son derece yükselebilir.

07 ve bilhassa 12 Martta Dolar TL karşısında yükselebilir. 12 Mart Pazar olduğundan yükseliş 13 Marta sarkabilir.

Bitcoin haftaya düşerek başlasa da Hafta sonu yani 12 Martta Bitcoin yükselebilir.

09 Martta Dolar Euro karşısında yükselebilir.

Bist100 07 Martta yükselse de hafta sonu düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

06 Mart Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————————–

(08 Mart 1.ev, 4.ev, 7.ev, 10.eve Ay ve Marsdan kötü etki, 6.ev, 12.eve Marsdan Süper etki)

Yükselen Boğa ————————————————————–

(08 Mart 12.ev, 3.ev, 6.ev, 9.eve Ay ve Marsdan kötü etki, 5.ev, 11.eve Marsdan Süper etki)

Yükselen İkizler ————————————————————–

(08 Mart 11.ev, 2.ev, 5.ev, 8.eve Ay ve Marsdan kötü etki, 4.ev, 10.eve Marsdan Süper etki)

Yükselen Yengeç ————————————————————–

(08 Mart 10.ev, 1.ev, 4.ev, 7.eve Ay ve Marsdan kötü etki, 3.ev, 9.eve Marsdan Süper etki)

Yükselen Aslan ————————————————————–

(08 Mart 9.ev, 12.ev, 3.ev, 6.eve Ay ve Marsdan kötü etki, 2.ev, 8.eve Marsdan Süper etki)

Yükselen Başak ————————————————————–

(08 Mart 8.ev, 11.ev, 2.ev, 5.eve Ay ve Marsdan kötü etki, 1.ev, 7.eve Marsdan Süper etki)

Yükselen Terazi ————————————————————–

(08 Mart 7.ev, 10.ev, 1.ev, 4.eve Ay ve Marsdan kötü etki, 12.ev, 6.eve Marsdan Süper etki)

Yükselen Akrep ————————————————————–

(08 Mart 6.ev, 9.ev, 12.ev, 3.eve Ay ve Marsdan kötü etki, 11.ev, 5.eve Marsdan Süper etki)

Yükselen Yay ————————————————————–

(08 Mart 5.ev, 8.ev, 11.ev, 2.eve Ay ve Marsdan kötü etki, 10.ev, 4.eve Marsdan Süper etki)

Yükselen Oğlak ————————————————————–

(08 Mart 4.ev, 7.ev, 10.ev, 1.eve Ay ve Marsdan kötü etki, 9.ev, 3.eve Marsdan Süper etki)

Yükselen Kova ————————————————————–

(08 Mart 3.ev, 6.ev, 9.ev, 12.eve Ay ve Marsdan kötü etki, 8.ev, 2.eve Marsdan Süper etki)

Yükselen Balık ————————————————————–

(08 Mart 2.ev, 5.ev, 8.ev, 11.eve Ay ve Marsdan kötü etki, 7.ev, 1.eve Marsdan Süper etki)