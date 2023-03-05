27 – 05 Mart 2023 Haftalık Burç Astroloji: 03 ve 04 Mart Haftanın En Yoğun Günleri!

Haftaya damgasını Ay, Merkür, Mars ve Neptün vurabilir. Hafta boyu Ayın katsayısı son derece yüksek olacaktır. Bu demektir ki Yengeç burçları ve Natal gezegenleri Yengeç olanlar olumlu etkiler alabilir. 01 ve 03 Martta Ay Yengeç burcunda ve +3 katsayısında olacaktır. 01 Marttaki Aydan Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanlar olumlu etkiler alırken 03 Marttaki Aydan Natal Marsı Koç, Boğa, Terazi, Akrep olanlar son derece olumlu etkiler alabilriler. Ay yüksek katsayıda verim ve güvenliği sembolize etmektedir. 01 ve 03 Marttaki Aydan olumlu etki alanların verim ve güvenlikleri artabilir. Örneğin 01 ve 03 Marttaki Aydan Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve Suriye’nin son derece olumlu etkiler alması, verim ve güvenliklerini arttırmaları olasıdır.

01 Martta Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık olan Meral Akşener’in de Tr Aydan son derece olumlu etkiler alması ve çevresine özellikle Natal Marsı Terazi olan İyi Parti’ye olumlu etkiler vermesi partinin verimini arttırması olasıdır.

05 Mart Mars Süper!

Mars kötü anlamda savaş ve şiddetin gezegeni ama iyi anlamda girişimciliğin ve enerjik olmanın sembolüdür. Mars Hafta boyu İkizler burcunda yüksek katsayıda olup bilhassa 05 Martta +5 katsayısında olacakır. Marsın yüksek katsayıda olması Koç burçlarının keyfini yerine getirebilir, enerjilerini arttırabilir. Hafta boyu ve bilhassa 05 Martta Natal Marsı İkizler, Koç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Kova, Balık olanlar Tr Marsdan son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin Natal Marsı Kova olan Elon Musk ve Natal Marsı Balık olan Meral Akşener 05 Martta Marsdan alacakları olumlu etki ile yeni başlangıçlar yapabilirler. Bu başlangıçların ne olacağı Marsın bulunduğu eve göre değişebilir.

05 Martta Natal Güneşi ve Marsı Koç olan NATO’nun içinde yeni girişimler, atılımlar ve başlangıçlar olabilir. Her şeye rağmen 05 Martta NATO – Türkiye ve Suriye’nin birbirlerini destekledikleri görülüyor.

Dünya genelinde hafta boyu ve özellikle 05 Martta İkizler ve Yay burcunu sembolize eden her türlü iletişimde, ulaşımda, uzay yolculuklarında yeni girişimler ve atılımlar olabilir. 05 Martta yeni askeri çalışmalar ve/veya bilimsel deneyler olabilir.

Merkür 28 Şubatta +4 katsayısında olup Natal Marsı Kova, Koç, Boğa**, Yengeç, Aslan, Terazi, Akrep**, Oğlak olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi İkizler, Başak, Yay, Balık olanları ise olumsuz etkileyebilir. Merkür 03 Martta Balık burcuna geçip katsayısını düşürecektir. Merkür Balık burcunda tam olarak rahat edemez. Oysa Merkür Kova burcunda son sürat çalışıyordu. 03 ve 04 Martta Merkürün katsayı düşürmesinden Boğa ve Akrep burçları son derece olumsuz etkilenebilir. Ancak Merkürün katsayı düşürmesinden Natal Marsı Koç ve Terazi olanlar olumlu etkilenebilir. Örneğin Natal Güneşi Akrep olan Türkiye’nin Natal Marsı Terazi olduğundan Tr Merkürden hem olumlu hem de olumsuz etkiler alabilir. NATO ile Türkiye arasındaki Merküryen (bilgi, belge, anlaşma, sözleşme, vs) konular Türkiye’Yi hem olumlu hem de olumsuz etkileyebilir. 28 Şubatta Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Natal Marsı Akrep olan Biden’a ve Esad’a Merküryen konularda dikkat etmesi gerekebilir.

Hafta boyu Balık burcunun yöneticisi Neptün Transiti yüksek katsayıda olup Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanları son derece olumlu etkileyecektir. Dünya genelinde Neptünyen (yardımlaşma, spritüel ve sanatkar çalışmalar) çalışmalar bilhassa 28 Şubat ve 03 Martta çoğalabilir. Balık burcu yani Neptün hangi evimizdeyse o konulardan kaynaklı yardım ve özverili çalışmalar yapılabilinir.

04 Martta zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir. Bu sefer Türkiye’yi görmüyoruz listemizde ama Amerika özellikle Miami, Güney Amerika ile Pakistan, Hindistan, Rusya tarafları dikkat çekiyor. Bu bölgelerde depremin yanı sıra şiddet, terör, yangın, patlama gibi olaylar da görülebilir. 02, 03, 04 Martta ise olumsuz hava koşulları ve kazaları da olabilir.

04 Mart zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

02, 03, 04 Mart olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

28 Şubatta Ons Altın yükselse de 03 Martta Ons Altın düşebilir.

01 Martta Ons Gümüş yükselebilir.

01 Martta Brent Petrol yükselebilir.

27 Şubatta Dolar haftaya yüksek başlasa da 01 Martta Dolar düşebilir.

01, 02 Martta Bitcoin yükselebilir.

01 ve 02 Martta Euro Dolar karışında yükselebilir ama 03 Martta Euro Dolar karşısında düşebilir.

28 Şubatta ve 03 Martta Bist100 diğer günlere göre yükselebilir ama 01, 2 Martta Bist100 düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

27 Şubat Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Yükselen Koç ————————————————————–

(03, 04 Mart 12.ev Merkür Dikkat, 05 Mart 3.ev Mars Süper, 01 ve 03 Mart 4.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa ————————————————————–

(03, 04 Mart 11.ev Merkür Dikkat, 05 Mart 2.ev Mars Süper, 01 ve 03 Mart 3.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler ————————————————————–

(03, 04 Mart 10.ev Merkür Dikkat, 05 Mart 1.ev Mars Süper, 01 ve 03 Mart 2.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————————–

(03, 04 Mart 9.ev Merkür Dikkat, 05 Mart 12.ev Mars Süper, 01 ve 03 Mart 1.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan ————————————————————–

(03, 04 Mart 8.ev Merkür Dikkat, 05 Mart 11.ev Mars Süper, 01 ve 03 Mart 12.ev Ay Süper)

Yükselen Başak ————————————————————–

(03, 04 Mart 7.ev Merkür Dikkat, 05 Mart 10.ev Mars Süper, 01 ve 03 Mart 11.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi ————————————————————–

(03, 04 Mart 6.ev Merkür Dikkat, 05 Mart 9.ev Mars Süper, 01 ve 03 Mart 10.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep ————————————————————–

(03, 04 Mart 5.ev Merkür Dikkat, 05 Mart 8.ev Mars Süper, 01 ve 03 Mart 9.ev Ay Süper)

Yükselen Yay ————————————————————–

(03, 04 Mart 4.ev Merkür Dikkat, 05 Mart 7.ev Mars Süper, 01 ve 03 Mart 8.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————————–

(03, 04 Mart 3.ev Merkür Dikkat, 05 Mart 6.ev Mars Süper, 01 ve 03 Mart 7.ev Ay Süper)

Yükselen Kova ————————————————————–

(03, 04 Mart 2.ev Merkür Dikkat, 05 Mart 5.ev Mars Süper, 01 ve 03 Mart 6.ev Ay Süper)

Yükselen Balık ————————————————————–

(03, 04 Mart 1.ev Merkür Dikkat, 05 Mart 4.ev Mars Süper, 01 ve 03 Mart 5.ev Ay Süper)